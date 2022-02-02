Bırakamıyorum oluruna Seni düşünüyorum boyuna Sen bana vücudun vücuduma Yaklaşıyor yine sonu Nirvana *** Başka biri varsa onu iptal et Niye utanayım apaçık gayet Nasıl bir yakışmak bu mübarek? Taş mısın tüfek misin başıma? *** Sahibine gel güzelim Belalım, ilahım, afetim Ne var ne yok meziyetim Gel göstereyim *** Yarınlar yokmuş gibi yapalım çat hemen olsun olacaklar Zaten benden sonrası tufan kime olacaksın cüretkar? Dilime dudağıma karış affetme yürü sarışın bomba Düşüyorum her haline kaldırma sakın tıkırında pozisyonlar *** Yine yükseliyor tansiyon ve ben Hissediyorum yanında şampiyon gibi Buluruz yolunu aksi zor- ha? Duygularım dolar gibi artıyor *** Yapma, bakışların çağırıyor deli gibi aşka Uzanıp yanı başımda başlasan raksa Çıkıp duruyor ateşim bir el atsan, eriyip kalsak