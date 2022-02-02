Nirvana Ft. Edis Şarkı Sözleri
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Bırakamıyorum oluruna
Seni düşünüyorum boyuna
Sen bana vücudun vücuduma
Yaklaşıyor yine sonu Nirvana
***
Başka biri varsa onu iptal et
Niye utanayım apaçık gayet
Nasıl bir yakışmak bu mübarek?
Taş mısın tüfek misin başıma?
***
Sahibine gel güzelim
Belalım, ilahım, afetim
Ne var ne yok meziyetim
Gel göstereyim
***
Yarınlar yokmuş gibi yapalım çat hemen olsun olacaklar
Zaten benden sonrası tufan kime olacaksın cüretkar?
Dilime dudağıma karış affetme yürü sarışın bomba
Düşüyorum her haline kaldırma sakın tıkırında pozisyonlar
***
Yine yükseliyor tansiyon ve ben
Hissediyorum yanında şampiyon gibi
Buluruz yolunu aksi zor- ha?
Duygularım dolar gibi artıyor
***
Yapma, bakışların çağırıyor deli gibi aşka
Uzanıp yanı başımda başlasan raksa
Çıkıp duruyor ateşim bir el atsan, eriyip kalsak