Dünyalara değişemem sandığım Bahçelerden çiçekleri çaldığım Dünyalara değişemem sandığım Bahçelerden çiçekleri çaldığım Onun için ateşlere yandığım Bir zalimin ihanetiyle yandım Bir zalimin ihanetiyle yandım *** Dağlar, dağlar geceleri benim için kim ağlar Dağlar, dağlar geceleri benim için kim ağlar *** Ben bu gece ölmezsem, ölmem ölmem hiçbir vakit Dağ gibi bir yiğide kıydı geçti sanki vakit Ne demeli şu zalime, kal bu gece kal ya da git Azrailim şu canımı al bu gece al yada git ol ** Ben bu gece ölmezsem, ölmem ölmem hiçbir vakit Dağ gibi bir yiğide kıydı geçti sanki vakit Ne demeli şu zalime, kal bu gece kal yada git Azrailim şu canımı al bu gece al yada git ol *** Güvendiğim şu dağlara kar yağdı Ayrılık pusuda kaldı gün saydı Güvendiğim şu dağlara kar yağdı Ayrılık pusuda kaldı gün saydı Azrailim şu canımı alsaydı *** Bir zalimin ihanatiyle yandım Bir zalimin ihanatiyle yandım *** Dağlar, dağlar geceleri benim için kim ağlar Dağlar, dağlar geceleri benim için kim ağlar *** Ben bu gece ölmezsem, ölmem ölmem hiçbir vakit Dağ gibi bir yiğide kıydı geçti sanki vakit Ne demeli şu zalime, kal bu gece kal yada git Azrailim şu canımı al bu gece al yada git ol ** Ben bu gece ölmezsem, ölmem ölmem hiçbir vakit Dağ gibi bir yiğide kıydı geçti sanki vakit Nedemeli şu zalime, kal bu gece kal yada git Azrailim şu canımı al bu gece al yada git ol *** Ben bu gece ölmezsem, ölmem ölmem hiçbir vakit Dağ gibi bir yiğide kıydı geçti sanki vakit Ne demeli şu zalime, kal bu gece kal yada git Azrailim şu canımı al bu gece al yada git ol *** Ben bu gece ölmezsem, ölmem ölmem hiçbir vakit Dağ gibi bir yiğide kıydı geçti sanki vakit Ne demeli şu zalime, kal bu gece kal yada git Azrailim şu canımı al bu gece al yada git ol