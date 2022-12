Ben senin o değişmeyen kaderin Ay yanıyor baştan aşağı her yerim Bildiğin o malum günahlara yine girelim, girelim *** Kalktım geldim yok yollar uzun Yok sen küssün dinlemedim Gurur için ne aşklar yaktım ama senle yerle birim *** Taklitlerimden sakındın mı yokluğumda Onlar hep aslını yaşatır aptal olma *** Ben senin o değişmeyen kaderin Ay yanıyor baştan aşağı her yerim Bildiğin o malum günahlara yine girelim, girelim *** Ben senin o terk etmelerini yerim Gittiğinde senle kaldı bi yerim Sözde ayrılıkları bir kalem geçelim, geçelim *** Baktım sensiz günler çok uzun Kendimle küstüm hiç iyi değilim Benim güzel öteki yarım Sen nasılsın onu bilelim *** Taklitlerimden sakındın mı yokluğumda Onlar hep aslını yaşatır aptal olma *** Ben senin o değişmeyen kaderin Ay yanıyor baştan aşağı her yerim Bildiğin o malum günahlara yine girelim, girelim *** Ben senin o terk etmelerini yerim Gittiğinde senle kaldı bi yerim Sözde ayrılıkları bir kalem geçelim, geçelim