Sözde Ayrılık Şarkı Sözleri
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Ben senin o değişmeyen kaderin
Ay yanıyor baştan aşağı her yerim
Bildiğin o malum günahlara yine girelim, girelim
***
Kalktım geldim yok yollar uzun
Yok sen küssün dinlemedim
Gurur için ne aşklar yaktım ama senle yerle birim
***
Taklitlerimden sakındın mı yokluğumda
Onlar hep aslını yaşatır aptal olma
***
Ben senin o değişmeyen kaderin
Ay yanıyor baştan aşağı her yerim
Bildiğin o malum günahlara yine girelim, girelim
***
Ben senin o terk etmelerini yerim
Gittiğinde senle kaldı bi yerim
Sözde ayrılıkları bir kalem geçelim, geçelim
***
Baktım sensiz günler çok uzun
Kendimle küstüm hiç iyi değilim
Benim güzel öteki yarım
Sen nasılsın onu bilelim
***
Taklitlerimden sakındın mı yokluğumda
Onlar hep aslını yaşatır aptal olma
***
Ben senin o değişmeyen kaderin
Ay yanıyor baştan aşağı her yerim
Bildiğin o malum günahlara yine girelim, girelim
***
Ben senin o terk etmelerini yerim
Gittiğinde senle kaldı bi yerim
Sözde ayrılıkları bir kalem geçelim, geçelim