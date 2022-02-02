Uyan da Gidelim Şarkı Sözleri
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Bir Kibrit Aleviyle
Başladım bı nefeslik
Meğer orman yangını
Başlamış göremedik
***
Aklımdan hiç gitmedi
Rüyaydı her halın
Sanki bir kaç gün değil
Kaç asır görüşmedik
***
Yok öte alemde bile
Ayrılmam bırakma elimi
O son güne dek senden başka
Kimseye çözmem gömleğimi
***
Esaslı hoyrat sevişmelerden anlar bendeki kalp
Anlamıyorlar asktan burada uyan da gidelim kalk
Telli duvaklı sevdamı alıp geldim dizlerine
hükümsüzüm al bundan böyle beni ne yaparsan yap
***
Yanmışsam yanıyorsun dediğimde kalıyorsun
Artık aşk tutmaz elim, diyorken tutuyorsun
***
Yok öte alemde bile
Ayrılmam bırakma elimi
O son güne dek senden başka
Kimseye çözmem gömleğimi