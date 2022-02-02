Bir Kibrit Aleviyle Başladım bı nefeslik Meğer orman yangını Başlamış göremedik *** Aklımdan hiç gitmedi Rüyaydı her halın Sanki bir kaç gün değil Kaç asır görüşmedik *** Yok öte alemde bile Ayrılmam bırakma elimi O son güne dek senden başka Kimseye çözmem gömleğimi *** Esaslı hoyrat sevişmelerden anlar bendeki kalp Anlamıyorlar asktan burada uyan da gidelim kalk Telli duvaklı sevdamı alıp geldim dizlerine hükümsüzüm al bundan böyle beni ne yaparsan yap *** Yanmışsam yanıyorsun dediğimde kalıyorsun Artık aşk tutmaz elim, diyorken tutuyorsun *** Yok öte alemde bile Ayrılmam bırakma elimi O son güne dek senden başka Kimseye çözmem gömleğimi