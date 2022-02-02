Yalanlar Çok Güzel Bulanık sularda bulmuştum seni Kana kana içtim ben o sulardan Sözlerinden tanırdım kaybetsem seni Meğer sustuklarınmış sahici olan *** Değerinden kaybetmez aşk o durumlarda Aşkı aşk yapan budur düşerken uçurumlardan Değerinden kaybetmez aşk o durumlarda *** Yalanlar çok güzel gerçekler çok çirkin Çünkü her yalanda sen benimsin gerçekte ellerin *** Bulanık sularda bulmuştum seni Kana kana içtim ben o sulardan Sözlerinden tanırdım kaybetsem seni Meğer sustuklarınmış sahici olan *** Değerinden kaybetmez aşk o durumlarda Aşkı aşk yapan budur düşerken uçurumlardan Ah uçurumlardan *** Yalanlar çok güzel gerçekler çok çirkin Çünkü her yalanda sen benimsin gerçekte ellerin *** Ben saçımdan tırnağıma kadar büsbütün senin

Acısı Bile Bal Yardım et, ben hâlâ âşığım, geçmiyor Çok kısa sürdü çok Az geldi yetmiyor *** Sen nasıl tok kaldın, ben açken o kadar? Bu nasıl aşk Allah'ım, acısı bile bal *** Neyleyim ben sensiz beni? Bedenim ruhum enkaz Dilerim ki el koynunda, hatıram seni uyutmaz *** Neyleyim ben sensiz beni? Bedenim ruhum enkaz Diyelim kalbim unutsa iliğim kemiğim unutmaz!

Aşk Cinayet Sever Mutlu musun mutsuzum diye? Senden sonra öldüm bittim diye? Ne fark eder, aşk cinayet sever Zaafım bu yüzden belki de katilime *** Bir gün geçer en tutkulu aşklar Matem bırakır yerini tebessüme Seni de öyle unutmamak için uyumadım ben bir gece bile *** Senden sonra benzerine rastlamadım kabul Senden sonra kendime de rastlamadım kabul Kayboldum kocaman bir sıfır var elimde, kabul etmiyorum itirazım var! Bekliyorum, itimadım var

Yatcaz Kalkcaz Ordayım Bi açıldım bi kapandım Bi üzüldüm bi de güldüm hahayt Eserekli durumumdan mütevellit ruh halim berbat Dile kolay ama zor hasretini bana sor Bu nasıl bi geri sayım yerinde sayıyor her gün Bineyim arabaya bi varayım oraya 300 bin yıl gibi geliyor bana şu son 3 gün *** Yatcaz kalkcaz yatcaz kalkcaz yatcaz kalkcaz Hooop ordayım Dağlar bayırlar o uzun yollar hepsi hikaye firardayım Yatcaz kalkcaz yatcaz kalkcaz yatcaz kalkcaz Hooop ordayım Dağlar bayırlar o uzun yollar hepsi hikaye firardayım *** Başlarım ha adetinden aşk bu güçlü her bir şeyden susmam! Üstesinden gelirim ben ayrılığı döverim ben korkmam Dile kolay ama zor hasretini bana sor Bu nasıl bi geri sayım yerinde sayıyor her gün Bineyim arabaya bi varayım oraya 300 bin yıl gibi geliyor bana şu son 3 gün *** Yatcaz kalkcaz yatcaz kalkcaz yatcaz kalkcaz Hooop ordayım Dağlar bayırlar o uzun yollar hepsi hikaye firardayım Yatcaz kalkcaz yatcaz kalkcaz yatcaz kalkcaz Hooop ordayım Dağlar bayırlar o uzun yollar hepsi hikaye firardayım *** Dile kolay ama zor hasretini bana sor Bu nasıl bi geri sayım yerinde sayıyor her gün Bineyim arabaya bi varayım oraya 300 bin yıl gibi geliyor bana şu son 3 gün *** Yatcaz kalkcaz yatcaz kalkcaz yatcaz kalkcaz Hooop ordayım Dağlar bayırlar o uzun yollar hepsi hikaye firardayım *** Yatcaz kalkcaz yatcaz kalkcaz yatcaz kalkcaz Hooop ordayım Dağlar bayırlar o uzun yollar hepsi hikaye firardayım *** Yatcaz kalkcaz yatcaz kalkcaz yatcaz kalkcaz Hooop ordayım Dağlar bayırlar o uzun yollar hepsi hikaye firardayım Yatcaz kalkcaz yatcaz kalkcaz yatcaz kalkcaz

Irgalamaz Beni Geç yanımdan, sokağımdan, hayatımdan çıkma! Görmüyorsun, geçmiyorsun kenarından, yapma! *** Tek taraflı ama tam teçhizatlı Bir aşkla karşındayım full zaaflı! Alt tarafı sevgilin var yarı zamanlı Çok kötü şeyler olacak, beni durdursan mı? *** Irgalamaz beni vazgeçmem hayatta! Herkes gidecek yanında ben kalıcam! Gitsin kimin olursa olsun demişsin Hay hay seni mi kırıcam? Tabii ki senin olucam *** Irgalamaz beni vazgeçmem hayatta! Herkes gidecek yanında ben kalıcam! Gitsin kimin olursa olsun demişsin Pardon sana mı sorucam? Tabii ki senin olucam