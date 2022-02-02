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7/24 Dinle Beni Durdursan Mı

Beni Durdursan Mı Şarkı Sözleri

Gülşen Beni Durdursan Mı şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Gülşen Beni Durdursan Mı şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Beni Durdursan Mı sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Gülşen

Gülşen

Beni Durdursan Mı

  • Yalanlar Çok Güzel

  • Acısı Bile Bal

  • Aşk Cinayet Sever

  • Yatcaz Kalkcaz Ordayım

  • Irgalamaz Beni

  • Kardan Adam

  • Kendine Müslüman

  • Ne Düşünürsen O Olur

  • Saklandım İzlerinde

  • Seyre Dursun Aşk (Akustik)

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