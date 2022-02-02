Yeni Biri Şarkı Sözleri
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Lalala lalalla lalalla
Lalalla lalalla lalalla
***
Adını koydum anladın
Her gün yarın sandığın
Hem içe saydığın
***
Açtı gözünü görüyor
Yok artık o bonkör aşık,
Attım yüzüğü sıkıyo
Boşa artık esaret parmağı
***
Sen ne dersen de artık ne önemi var
Kırık kalbimin de bir bildiği var
Ne dersen de artık ne önemi var,
Bi meleksin diyoo yeni biri var
***
Vur vur inlesin sana sağır kulaklar
Hep aynı bayat hikaye
Bozuk plaklar
Çalınmayacak tut tut
Bi dilek tut açıldı fallar
Sana uzun yollar çıktı
Bana yeni aşklar
Canın yanacak
***
Lalala lalalla lalalla
Lalalla lalalla lalalla
***
Tutamaz çekip gideni
Gelse alayı üzülür gibi
Yapma içi bırak numarayı
***
Açtı gözünü görüyor
Yok artık o bonkör aşık
Attım yüzüğü sıkıyo
Boşa artık esaret parmağı
***
Sen ne dersen de artık ne önemi var
Kırık kalbimin de bir bildiği var
Ne dersen de artık ne önemi var
Bi meleksin diyoo yeni biri var
***
Vur vur inlesin sana sağır kulaklar
Hep aynı bayat hikaye
Bozuk plaklar
Çalınmayacak tut tut
Bi dilek tut açıldı fallar
Sana uzun yollar çıktı
Bana yeni aşklar
Canın yanacak