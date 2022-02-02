Lalala lalalla lalalla Lalalla lalalla lalalla *** Adını koydum anladın Her gün yarın sandığın Hem içe saydığın *** Açtı gözünü görüyor Yok artık o bonkör aşık, Attım yüzüğü sıkıyo Boşa artık esaret parmağı *** Sen ne dersen de artık ne önemi var Kırık kalbimin de bir bildiği var Ne dersen de artık ne önemi var, Bi meleksin diyoo yeni biri var *** Vur vur inlesin sana sağır kulaklar Hep aynı bayat hikaye Bozuk plaklar Çalınmayacak tut tut Bi dilek tut açıldı fallar Sana uzun yollar çıktı Bana yeni aşklar Canın yanacak *** Lalala lalalla lalalla Lalalla lalalla lalalla *** Tutamaz çekip gideni Gelse alayı üzülür gibi Yapma içi bırak numarayı *** Açtı gözünü görüyor Yok artık o bonkör aşık Attım yüzüğü sıkıyo Boşa artık esaret parmağı *** Sen ne dersen de artık ne önemi var Kırık kalbimin de bir bildiği var Ne dersen de artık ne önemi var Bi meleksin diyoo yeni biri var *** Vur vur inlesin sana sağır kulaklar Hep aynı bayat hikaye Bozuk plaklar Çalınmayacak tut tut Bi dilek tut açıldı fallar Sana uzun yollar çıktı Bana yeni aşklar Canın yanacak