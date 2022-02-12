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7/24 Dinle Gülter Azizli

Gülter Azizli

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Sen Kimseyi Sevemezsin

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Sensiz Her Gecenin

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Rüya Gibi Uçan Yıllar

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Sevmiyorum Seni Artık

... KAPAT
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Albümler

Beni Gönlüne Alsan Gülter Azizli

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