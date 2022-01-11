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Günce Koral
Günce Koral
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01
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Söz yazarı:
Evrim Dökme
Besteci:
Evrim Dökme
02
Ağlama Kalbim
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Yıldırım Koral
Besteci:
Yıldırım Koral
03
Aşk Acımıyor
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Günce Koral
Besteci:
Günce Koral
04
Ben Yolumu Seçtim
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Ersay Üner
Besteci:
Ersay Üner
05
Biliyordum (Fatih Erkoç Düet)
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Günce Koral
Besteci:
Günce Koral
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