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Güngör Coşkun
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01
Çarşambayı Sel Aldı
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02
Çakal Postu*****
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Hülya Şenkul
Besteci:
Güngör Coşkun
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03
Lüzum Kalmadı
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Hülya Şenkul
Besteci:
Güngör Coşkun
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04
Madem Ki
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Hülya Şenkul
Besteci:
Güngör Coşkun
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05
Ya Gel Ya Da Gitme
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Söz yazarı:
Hülya Şenkul
Besteci:
Güngör Coşkun
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