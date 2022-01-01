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7/24 Dinle Günsu

Günsu

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01

Acıtır Mesafeler

02

Acıtır Mesafeler (Alaturka)

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Çok Ararsın Beni

04

Çok Ararsın Beni (Clup Version)

05

Gidemem

... KAPAT
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Albümler

Acıtır Mesafeler Günsu

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