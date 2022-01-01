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Gürkan

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01

Bilirim

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Ananı Babanı Sattın ****

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Karayazım

... KAPAT
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Albümler

Buram Buram Gürkan

Şehvani Gürkan

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