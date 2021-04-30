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Gürsel Ulusoy
Gürsel Ulusoy
Seçkin hocalardan aşr-ı şerifler...
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En Çok Dinlenen Gürsel Ulusoy Şarkıları
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01
Tevbe Suresi 111-112
(111. ila 112. ayetler)
Gürsel Ulusoy
06:18
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02
Enfâl Suresi 1-4
(1. ila 4. ayetler)
Gürsel Ulusoy
05:06
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03
Zümer Suresi 73-75
(73. ila 75. ayetler)
Gürsel Ulusoy
05:25
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04
Tâhâ suresi 124-128
(124. ila 128. ayetler)
Gürsel Ulusoy
05:08
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05
Şûrâ Suresi 51-53
(51. ila 53. ayetler)
Gürsel Ulusoy
05:30
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