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7/24 Dinle Gürsel Ulusoy

Gürsel Ulusoy

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01

Tevbe Suresi 111-112 (111. ila 112. ayetler)

Gürsel Ulusoy 06:18
02

Enfâl Suresi 1-4 (1. ila 4. ayetler)

Gürsel Ulusoy 05:06
03

Zümer Suresi 73-75 (73. ila 75. ayetler)

Gürsel Ulusoy 05:25
04

Tâhâ suresi 124-128 (124. ila 128. ayetler)

Gürsel Ulusoy 05:08
05

Şûrâ Suresi 51-53 (51. ila 53. ayetler)

Gürsel Ulusoy 05:30

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