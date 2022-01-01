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Güzin Değişmez
Güzin Değişmez
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01
Belki Bir Sabah Geleceksin
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Söz yazarı:
Şekip Ayhan Özışık
Besteci:
Şekip Ayhan Özışık
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02
Senden Ayrı Yaşayamam
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Hüseyin Coşkuner
Besteci:
Hüseyin Coşkuner
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03
Bir Yaz Gecesi
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Besteci:
Yorgo Bacanos
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04
Bir Yaz Gecesi Çamlıca
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Mustafa Reşit Efendi
Besteci:
Yorgo Bacanos
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Şarkılarda Üsküdar
Güzin Değişmez
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