Gwen Stefani

Waking up to find another day -Uyanıp yeni günü bulmak The moon got lost again last night -Ay dün gece tekrar kaybolmuş But now the sun has finally had its say -Ama şimdi güneş söyledi I guess I feel alright -Sanırım iyi hissediyorum But it hurts when I think, when I let it sink in -Ama düsündüğümde acıtıyor, ucunu bıraktığımda It's all over me -Hepsi benim üstümde oluyor. i'm lying here in the dark -Karanlıkta uzanıyorum watching you sleep, it hurts a lot -Uyuyuşunu izliyorum, bu cok acıtıyor *** And all I know is you've got to give me everything - Tek bildiğim sen bana her şeyi vermelisin and nothing less,cuz you know I give you all of me -hiçbir azlık olmamalı çünkü ben sana kendimi verdim. I give you everything that I am -Sana kendimi verdim. I'm handin over everything that I've got -Şimdi sahip olduklarımla tutunuyorum Cause I wanna have a really true love -Çünkü gerçek bi aşk istiyorum Don't ever wanna have to go and give you up -Gidip senin kazanmış olmanı istemiyorum. Stay up till four in the mornin and the tears are pouring -Saat dört ve hala uyumadım, gözyaşlarım boşalıyor And I want make it worth the fight -Çok kötü bir kavga çıkarmak istiyorum What have we been doing for all this time -Şu ana kadar yaptıklarımız Baby if we're gonna do it come we do it right - Eğer yapacaksan gel ve doğrusunu yap. *** All I wanted was to know i'm safe -Tek istediğim güvende olduğumu bilmekti Don't wanna lose the love I've found -Bulduğum aşkı kaybetmek istemiyorum. Remember when you said that you would change -Hatırla değişeceğini söylemiştin Don't let me down -Beni bırakma It's not fair, how you are -Bu adil değil, şu an davranışın I can't be complete, can you give me more - Tamamlanamadım , bana biraz daha verir misin And all I know is you've got to give me everything - Tek bildiğim sen bana her şeyi vermelisin and nothing less,cuz you know I give you all of me -hiçbir azlık olmamalı cünkü ben sana kendimi verdim. I give you everything that I am -Sana kendimi verdim. I'm handin over everything that I've got -Şimdi sahip olduklarımla tutunuyorum Cause I wanna have a really true love -Çünkü gercek bi aşk istiyorum Don't ever wanna have to go and give you up -Gidip senin kazanmış olmanı istemiyorum. Stay up till four in the mornin and the tears are pouring -Saat dört ve hala uyumadım, gözyaşlarım boşalıyor *** And I want make it worth the fight -Çok kötü bir kavga çıkarmak istiyorum What have we been doing for all this time -Şu ana kadar yaptıklarımız Baby if we're gonna do it come we do it right - Eğer yapacaksan gel ve doğrusunu yap. Oh please, you know what I need -Lütfen,neye ihtiyacım olduğunu biliyorsun Save all your love for me -Tüm aşkını bana sakla We can't escape the love -Aşktan kaçamayız Give me everything that you have -Bana sahip olduğun her şeyi ver. *** And all I know is you've got to give me everything - Tek bildiğim sen bana her şeyi vermelisin and nothing less,cuz you know I give you all of me -hiçbir azlık olmamalı çünkü ben sana kendimi verdim. I give you everything that I am -Sana kendimi verdim. I'm handin over everything that I've got -Şimdi sahip olduklarımla tutunuyorum Cause I wanna have a really true love -Çünkü gerçek bi aşk istiyorum Don't ever wanna have to go and give you up -Gidip senin kazanmış olmanı istemiyorum. Stay up till four in the mornin and the tears are pouring -Saat dört ve hala uyumadım, gözyaşlarım boşalıyor And I want make it worth the fight -Çok kötü bir kavga çıkarmak istiyorum What have we been doing for all this time -Şu ana kadar yaptıklarımız Baby if we're gonna do it come we do it right - Eğer yapacaksan gel ve doğrusunu yap.