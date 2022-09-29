4 In The Morning Şarkı Sözleri
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Gwen Stefani
4 In The Morning
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Waking up to find another day
-Uyanıp yeni günü bulmak
The moon got lost again last night
-Ay dün gece tekrar kaybolmuş
But now the sun has finally had its say
-Ama şimdi güneş söyledi
I guess I feel alright
-Sanırım iyi hissediyorum
But it hurts when I think, when I let it sink in
-Ama düsündüğümde acıtıyor, ucunu bıraktığımda
It's all over me
-Hepsi benim üstümde oluyor.
i'm lying here in the dark
-Karanlıkta uzanıyorum
watching you sleep, it hurts a lot
-Uyuyuşunu izliyorum, bu cok acıtıyor
***
And all I know is you've got to give me everything
- Tek bildiğim sen bana her şeyi vermelisin
and nothing less,cuz you know I give you all of me
-hiçbir azlık olmamalı çünkü ben sana kendimi verdim.
I give you everything that I am
-Sana kendimi verdim.
I'm handin over everything that I've got
-Şimdi sahip olduklarımla tutunuyorum
Cause I wanna have a really true love
-Çünkü gerçek bi aşk istiyorum
Don't ever wanna have to go and give you up
-Gidip senin kazanmış olmanı istemiyorum.
Stay up till four in the mornin and the tears are pouring
-Saat dört ve hala uyumadım, gözyaşlarım boşalıyor
And I want make it worth the fight
-Çok kötü bir kavga çıkarmak istiyorum
What have we been doing for all this time
-Şu ana kadar yaptıklarımız
Baby if we're gonna do it come we do it right
- Eğer yapacaksan gel ve doğrusunu yap.
***
All I wanted was to know i'm safe
-Tek istediğim güvende olduğumu bilmekti
Don't wanna lose the love I've found
-Bulduğum aşkı kaybetmek istemiyorum.
Remember when you said that you would change
-Hatırla değişeceğini söylemiştin
Don't let me down
-Beni bırakma
It's not fair, how you are
-Bu adil değil, şu an davranışın
I can't be complete, can you give me more
- Tamamlanamadım , bana biraz daha verir misin
And all I know is you've got to give me everything
- Tek bildiğim sen bana her şeyi vermelisin
and nothing less,cuz you know I give you all of me
-hiçbir azlık olmamalı cünkü ben sana kendimi verdim.
I give you everything that I am
-Sana kendimi verdim.
I'm handin over everything that I've got
-Şimdi sahip olduklarımla tutunuyorum
Cause I wanna have a really true love
-Çünkü gercek bi aşk istiyorum
Don't ever wanna have to go and give you up
-Gidip senin kazanmış olmanı istemiyorum.
Stay up till four in the mornin and the tears are pouring
-Saat dört ve hala uyumadım, gözyaşlarım boşalıyor
***
And I want make it worth the fight
-Çok kötü bir kavga çıkarmak istiyorum
What have we been doing for all this time
-Şu ana kadar yaptıklarımız
Baby if we're gonna do it come we do it right
- Eğer yapacaksan gel ve doğrusunu yap.
Oh please, you know what I need
-Lütfen,neye ihtiyacım olduğunu biliyorsun
Save all your love for me
-Tüm aşkını bana sakla
We can't escape the love
-Aşktan kaçamayız
Give me everything that you have
-Bana sahip olduğun her şeyi ver.
***
And all I know is you've got to give me everything
- Tek bildiğim sen bana her şeyi vermelisin
and nothing less,cuz you know I give you all of me
-hiçbir azlık olmamalı çünkü ben sana kendimi verdim.
I give you everything that I am
-Sana kendimi verdim.
I'm handin over everything that I've got
-Şimdi sahip olduklarımla tutunuyorum
Cause I wanna have a really true love
-Çünkü gerçek bi aşk istiyorum
Don't ever wanna have to go and give you up
-Gidip senin kazanmış olmanı istemiyorum.
Stay up till four in the mornin and the tears are pouring
-Saat dört ve hala uyumadım, gözyaşlarım boşalıyor
And I want make it worth the fight
-Çok kötü bir kavga çıkarmak istiyorum
What have we been doing for all this time
-Şu ana kadar yaptıklarımız
Baby if we're gonna do it come we do it right
- Eğer yapacaksan gel ve doğrusunu yap.