Cool Şarkı Sözleri
Gwen Stefani Cool şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Gwen Stefani Cool şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Cool sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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It's hard to remember how it felt before
daha önce nasıl hissettirdiğini hatırlamak zor
Now I found the love of my life...
şimdi hayatımın aşkını buldum...
Passes things get more comfortable
geçen şeyler daha rahat
Everything is going right
her şey doğru gidiyor
***
And after all the obstacles
bütün engellerden sonra
It's good to see you now with someone else
şimdi seni başka biriyle görmek güzel
And it's such a miracle that you and me are still good friends
ve bizim hala arkadaş olmamız bir mucize
After all that we've been through
geçirdiğimiz bütün şeylerden sonra
I know we're cool
biliyorum iyiyiz
***
We used to think it was impossible
biz eskiden bunun imkansız olduğunu düşünüyorduk
Now you call me by my new last name
şimdi bana yeni soyadımla sesleniyorsun
Memories seem like so long ago
hatıralar çok uzak gözüküyor
Time always kills the pain
zaman daima acıyı öldürür
***
Remember Harbor Boulevard
Liman Bulvar'ını hatırla
The dreaming days where the mess was made
karışıklıkların olduğu hayal günlerini
Look how all the kids have grown
bak bütün çocuklar nasıl büyüdü
We have changed but we're still the same
biz değiştik ama hala aynıyız
After all that we've been through
geçirdiğimiz bütün şeylerden sonra
I know we're cool
biliyorum iyiyiz
***
And I'll be happy for you
ve ben senin için mutlu olacağım
If you can be happy for me
eğer sen benim adıma mutlu olursan
Circles and triangles, and now we're hangin' out with your new girlfriend
daireler ve üçgenler, ve şimdi yeni kız arkadaşınla takılıyoruz
So far from where we've been
olduğumuz yerden çok uzak
I know we're cool
biliyorum iyiyiz