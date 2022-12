Gwen Stefani

It's hard to remember how it felt before daha önce nasıl hissettirdiğini hatırlamak zor Now I found the love of my life... şimdi hayatımın aşkını buldum... Passes things get more comfortable geçen şeyler daha rahat Everything is going right her şey doğru gidiyor *** And after all the obstacles bütün engellerden sonra It's good to see you now with someone else şimdi seni başka biriyle görmek güzel And it's such a miracle that you and me are still good friends ve bizim hala arkadaş olmamız bir mucize After all that we've been through geçirdiğimiz bütün şeylerden sonra I know we're cool biliyorum iyiyiz *** We used to think it was impossible biz eskiden bunun imkansız olduğunu düşünüyorduk Now you call me by my new last name şimdi bana yeni soyadımla sesleniyorsun Memories seem like so long ago hatıralar çok uzak gözüküyor Time always kills the pain zaman daima acıyı öldürür *** Remember Harbor Boulevard Liman Bulvar'ını hatırla The dreaming days where the mess was made karışıklıkların olduğu hayal günlerini Look how all the kids have grown bak bütün çocuklar nasıl büyüdü We have changed but we're still the same biz değiştik ama hala aynıyız After all that we've been through geçirdiğimiz bütün şeylerden sonra I know we're cool biliyorum iyiyiz *** And I'll be happy for you ve ben senin için mutlu olacağım If you can be happy for me eğer sen benim adıma mutlu olursan Circles and triangles, and now we're hangin' out with your new girlfriend daireler ve üçgenler, ve şimdi yeni kız arkadaşınla takılıyoruz So far from where we've been olduğumuz yerden çok uzak I know we're cool biliyorum iyiyiz