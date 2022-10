Gwen Renée Stefani, 3 Ekim 1969 tarihinde Fullerton, Kaliforniya'da dünyaya gelmiştir. Babası, Dennis Stefani, İtalyan asıllı bir Amerikalıdır. Stefani, Loara High School'dan 1987 yılında mezun olmuştur. Lisede yüzme takımında ve marş grubunda etkinliklere katılmıştır. Üniversite eğitimini ise California State University, Fullerton'da almıştır. Gwen Stefani, Gavin Rossdale ile 37 yaşındayken evlenmiş ve Kingston James McGregor adında bir bebek dünyaya getirmiştir. 2004 yılında Gwen Stefani, ilk albümü “Love. Angel. Music. Baby”' i piyasaya sürmüştür. Stefani, 2006'da “The Sweet Escape” adını verdiği ikinci solo albümünü yayınlamıştır. Bu albümden çıkan ilk single "Wind It Up" beklenen başarıyı gösteremese de ikinci single olan ve albümün adını taşıyan "The Sweet Escape" listelerde ilk 10'a girmeyi başarmıştır. Sonradan "Yummy", "4 in the Morning", "Now That You Got It" ve "Early Winter" adlı singleları yayınlamıştır. 2016 yılında “This Is What the Truth Feels Like” ve 2017’de “You Make It Feel Like Christmas” albümlerini piyasaya sürmüştür.