Gwen Stefani

Uh huh, this is my shit Hı hı, bu benim olayım All the girls stomp your feet like this Tüm kızlar ayaklarınız bu şekilde yere vurun A few times I've been around that track Birkaç kez o yollardan geçtim So it's not just gonna to happen like that Bu yüzden bu sefer öyle olmayacak Because I ain't no hollaback girl Çünkü ben her çağırana giden bir kız değilim I ain't no hollaback girl Her çağırana giden bir kız değilim *** Ooooh ooh, this my shit, this my shit Bu benim olayım, benim olayım *** I heard that you were talking shit Arkamdan atıp tuttuğunu duydum And you didn't think that I would hear it Ve sen duyacağımı düşünmedin People hear you talking like that, getting everybody fired up İnsanlar bu şekilde konuştuğunu duyuyor, herkesi ateşliyorum So I'm ready to attack, gonna lead the pack Ve ben saldırıya hazırım, gruba önderlik edeceğim Gonna get a touchdown, gonna take you out Bir sayı yapacağım, seni safdışı bırakacağım That's right, put your pom-poms downs, getting everybody fired up Bu doğru, ponponlarını indir, herkesi ateşliyorum *** A few times I've been around that track Birkaç kez o yollardan geçtim So it's not just gonna to happen like that Bu yüzden bu sefer öyle olmayacak Because I ain't no hollaback girl Çünkü ben her çağırana giden bir kız değilim I ain't no hollaback girl Her çağırana giden bir kız değilim *** Ooooh ooh, this my shit, this my shit Bu benim olayım, bu benim olayım *** So that's right dude, meet me at the bleachers Bu doğru ahbap, benimle tribünde buluş No principals, no student-teachers Okul müdürü yok, öğrenci ve öğretmen yok Both of us want to be the winner, but there can only be one İkimiz de kazanan olmak istiyoruz ama yalnızca birimiz olabilir So I'm gonna fight, gonna give it my all Bu yüzden savaşacağım, her şeyimi vereceğim Gonna make you fall, gonna sock it to you Seni yere düşüreceğim, yumruk atacağım That's right I'm the last one standing, another one bites the dust Bu doğru son ayakta kalan benim, biri daha bozguna uğradı *** A few times I've been around that track Birkaç kez o yollardan geçtim So it's not just gonna to happen like that Bu yüzden bu sefer öyle olmayacak Because I ain't no hollaback girl Çünkü ben her çağırana giden bir kız değilim I ain't no hollaback girl Her çağırana giden bir kız değilim *** Ooooh ooh, this my shit, this my shit Bu benim olayım, bu benim olayım *** Let me hear you say this shit is bananas Bu olay çok çılgın dediğinizi duyayım B-A-N-A-N-A-S (This shit is bananas) (Bu olay çok çılgın) (B-A-N-A-N-A-S) *** A few times I've been around that track Birkaç kez o yollardan geçtim So it's not just gonna to happen like that Bu yüzden bu sefer öyle olmayacak Because I ain't no hollaback girl Çünkü ben her çağırana giden bir kız değilim I ain't no hollaback girl Her çağırana giden bir kız değilim *** Ooooh ooh, this my shit, this my shit Bu benim olayım, bu benim olayım