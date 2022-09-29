Gwen Stefani

Uh huh, this is my shit
Hı hı, bu benim olayım
All the girls stomp your feet like this
Tüm kızlar ayaklarınız bu şekilde yere vurun
A few times I've been around that track
Birkaç kez o yollardan geçtim
So it's not just gonna to happen like that
Bu yüzden bu sefer öyle olmayacak
Because I ain't no hollaback girl
Çünkü ben her çağırana giden bir kız değilim
I ain't no hollaback girl
Her çağırana giden bir kız değilim
***
Ooooh ooh, this my shit, this my shit
Bu benim olayım, benim olayım
***
I heard that you were talking shit
Arkamdan atıp tuttuğunu duydum
And you didn't think that I would hear it
Ve sen duyacağımı düşünmedin
People hear you talking like that, getting everybody fired up
İnsanlar bu şekilde konuştuğunu duyuyor, herkesi ateşliyorum
So I'm ready to attack, gonna lead the pack
Ve ben saldırıya hazırım, gruba önderlik edeceğim
Gonna get a touchdown, gonna take you out
Bir sayı yapacağım, seni safdışı bırakacağım
That's right, put your pom-poms downs, getting everybody fired up
Bu doğru, ponponlarını indir, herkesi ateşliyorum
***
A few times I've been around that track
Birkaç kez o yollardan geçtim
So it's not just gonna to happen like that
Bu yüzden bu sefer öyle olmayacak
Because I ain't no hollaback girl
Çünkü ben her çağırana giden bir kız değilim
I ain't no hollaback girl
Her çağırana giden bir kız değilim
***
Ooooh ooh, this my shit, this my shit
Bu benim olayım, bu benim olayım
***
So that's right dude, meet me at the bleachers
Bu doğru ahbap, benimle tribünde buluş
No principals, no student-teachers
Okul müdürü yok, öğrenci ve öğretmen yok
Both of us want to be the winner, but there can only be one
İkimiz de kazanan olmak istiyoruz ama yalnızca birimiz olabilir
So I'm gonna fight, gonna give it my all
Bu yüzden savaşacağım, her şeyimi vereceğim
Gonna make you fall, gonna sock it to you
Seni yere düşüreceğim, yumruk atacağım
That's right I'm the last one standing, another one bites the dust
Bu doğru son ayakta kalan benim, biri daha bozguna uğradı
***
A few times I've been around that track
Birkaç kez o yollardan geçtim
So it's not just gonna to happen like that
Bu yüzden bu sefer öyle olmayacak
Because I ain't no hollaback girl
Çünkü ben her çağırana giden bir kız değilim
I ain't no hollaback girl
Her çağırana giden bir kız değilim
***
Ooooh ooh, this my shit, this my shit
Bu benim olayım, bu benim olayım
***
Let me hear you say this shit is bananas
Bu olay çok çılgın dediğinizi duyayım
B-A-N-A-N-A-S
(This shit is bananas)
(Bu olay çok çılgın)
(B-A-N-A-N-A-S)
***
A few times I've been around that track
Birkaç kez o yollardan geçtim
So it's not just gonna to happen like that
Bu yüzden bu sefer öyle olmayacak
Because I ain't no hollaback girl
Çünkü ben her çağırana giden bir kız değilim
I ain't no hollaback girl
Her çağırana giden bir kız değilim
***
Ooooh ooh, this my shit, this my shit
Bu benim olayım, bu benim olayım
Bahtıma doğacak günü bekledim
Sabrıma her gün bir sabır ekledim
Hayatın elinden neler çekmedim
Küstüm sana dünya, barışmam artık
***
Bahtıma doğacak günü bekledim
Sabrıma her gün bir sabır ekledim
Hayatın elinden neler çekmedim
Küstüm sana dünya, barışmam artık
***
Üstüme yüklenen dertler yok olsun
Hayat sen karanlık, çıkmaz bir yolsun
Diyorlar ki bana çileli kulsun
Kimsenin işine karışmam artık
Küstüm sana dünya, barışmam artık
***
Üstüme yüklenen dertler yok olsun
Hayat sen karanlık, çıkmaz bir yolsun
Diyorlar ki bana çileli kulsun
Kimsenin işine karışmam artık
Küstüm sana dünya, barışmam artık
***
Öyle dert çektirdi bana şu yıllar
Düştüm düşeceğim yerlere kadar
Bu dünyada benden dertli kimler var?
Kederden kedere yarışmam artık
***
Öyle dert çektirdi bana şu yıllar
Düştüm düşeceğim yerlere kadar
Bu dünyada benden dertli kimler var?
Kederden kedere yarışmam artık
***
Üstüme yüklenen dertler yok olsun
Hayat sen karanlık, çıkmaz bir yolsun
Diyorlar ki bana çileli kulsun
Kimsenin işine karışmam artık
Küstüm sana dünya, barışmam artık
***
Üstüme yüklenen dertler yok olsun
Hayat sen karanlık, çıkmaz bir yolsun
Diyorlar ki bana çileli kulsun
Kimsenin işine karışmam artık
Küstüm sana dünya, barışmam artık
***
Kimsenin işine karışmam artık
Küstüm sana dünya, barışmam artık
Kimsenin işine karışmam artık
Küstüm sana dünya, barışmam artık
***
Kimsenin işine karışmam artık
Küstüm sana dünya, barışmam artık
Kimsenin...