Gwen Stefani

Come on – Haydi *** The simple recipe to get the best of me – Basit tarifi bana en iyi olsun Homegrown ingredients, that’s what made you mess with me – Benimle uğraşırsan ne yaptı Homegrown maddeler, Bu In the first place (place), ’cause you know I’m like organic – İlk etapta (yer), çünkü organik olduğumu biliyorsun And it tastes great (great), I already gave you bananas (wo) – Ve tadı harika (harika), sana zaten muz verdim (wo) Go ahead and help yourself, me again in your ear – Gidin kendinize bir şeyler alın, tekrar kulağına beni Binge on my music for days ’cause I’ve been here for years – Günlerdir müziğimde tıkınıyorum çünkü yıllardır buradayım. Not a comeback (oh), I’m recycling me – Bir geri dönüş değil (oh), beni geri dönüştürüyorum It’s not a comeback (oh), you feel that new enеrgy – Bu bir geri dönüş değil (oh), bu yeni enerjiyi hissediyorsun *** Na-na, na-na-na – Na-na, na-na-na Got a smile on my face, go ahead and pass it on – Yüzümde bir gülümseme var, devam et ve devam et Na-na, na-na-na – Na-na, na-na-na It’s free with a coupon, coupon – Bir kupon, kupon ile ücretsiz *** Lеt me re-, let me reintroduce myself – Tekrar edeyim, kendimi tekrar tanıtmama izin ver *** ‘Case you forgot, no, I’m not records on your shelf – ‘Unuttuysanız, hayır, rafınızda kayıt değilim I’m still the original-riginal old me, yeah – Ben hala orijinal-riginal eski ben, Evet Original-riginal old me – Orijinal-riginal eski ben So let me re-, let me reintroduce myself, yeah – Bu yüzden kendimi yeniden tanıtmama izin ver, Evet *** Yeah – Evet Original-riginal-riginal – Orijinal-riginal-riginal Yeah – Evet *** Ooh, twenty-twenty-twenty-twenty-twenty vision – Ooh, yirmi-yirmi-yirmi-yirmi-yirmi vizyon That’s a hundred, but I’m not that good at long division – Bu yüz, ama uzun bölünmede o kadar iyi değilim Get focused, put your glasses on (glasses on) – Odaklanın, gözlüklerinizi takın (gözlük takın) See in color like new crayons – Yeni boya kalemleri gibi renkli görün I feel good, I feel great, I feel alright, alright, oh – İyi hissediyorum, harika hissediyorum, iyi hissediyorum, Tamam, oh *** Na-na, na-na-na – Na-na, na-na-na Got a smile on my face, go ahead and pass it on – Yüzümde bir gülümseme var, devam et ve devam et Na-na, na-na-na – Na-na, na-na-na It’s free with a coupon, coupon – Bir kupon, kupon ile ücretsiz *** Let me re-, let me reintroduce myself – Yeniden, kendimi yeniden tanıtmama izin ver ‘Case you forgot, no, I’m not records on your shelf – ‘Unuttuysanız, hayır, rafınızda kayıt değilim I’m still the original-riginal old me, yeah – Ben hala orijinal-riginal eski ben, Evet Original-riginal old me – Orijinal-riginal eski ben So let me re-, let me reintroduce myself, yeah – Bu yüzden kendimi yeniden tanıtmama izin ver, Evet *** I’m still the original me, yeah – Ben hala orijinalim, Evet I’m still-I’m still – Ben hala-ben hala I’m still the original me, yeah – Ben hala orijinalim, Evet I’m still-I’m still – Ben hala-ben hala The simple recipe to get the best of me – Basit tarifi bana en iyi olsun Homegrown ingredients, that’s what made you mess with me – Benimle uğraşırsan ne yaptı Homegrown maddeler, Bu *** So let me re-, let me reintroduce myself – Bu yüzden kendimi yeniden tanıtmama izin ver ‘Case you forgot, no, I’m not records on your shelf – ‘Unuttuysanız, hayır, rafınızda kayıt değilim I’m still the original-riginal old me, yeah – Ben hala orijinal-riginal eski ben, Evet Original-riginal old me – Orijinal-riginal eski ben So let me re-, let me reintroduce myself, yeah – Bu yüzden kendimi yeniden tanıtmama izin ver, Evet *** I’m still the original me, yeah (hey) – Ben hala orijinal benim, Evet (hey) I’m still-I’m still – Ben hala-ben hala So let me re-, let me reintroduce myself, yeah – Bu yüzden kendimi yeniden tanıtmama izin ver, Evet