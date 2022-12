Gwen Stefani

C’est pas possible cet amour – C’est pas mümkün cet amour C’est incroyable – C’est incroyable Tu me fais transpirer – Tu bana fais transpirer C’est parfait – C’est parfe *** Working so hard, every night and day – Her gece ve her gün çok çalışıyorum And now we get the payback – Ve şimdi geri ödeme alıyoruz Trying so hard, saving up the paper – Çok uğraşıyorum, kağıt biriktiriyorum *** Now we get to lay back – Şimdi uzan olsun Working so hard, every night and day – Her gece ve her gün çok çalışıyorum And now we get the payback – Ve şimdi geri ödeme alıyoruz The payback, the payback – Geri ödeme, geri ödeme *** Champagne kisses, hold me in your lap of luxury – Şampanya öpücükleri, beni lüks kucağında tut I only wanna fly first-class desires, you’re my limousine – Sadece birinci sınıf arzuları uçurmak istiyorum, sen benim limuzinimsin So elegant the way we ride, our passion it just multiplies – Sürüş şeklimiz o kadar zarif ki, tutkumuz sadece çoğalıyor There’s platinum lightning in the sky – Gökyüzünde platin şimşek var Look, I’m livin’ like a queen – Bak, bir kraliçe gibi yaşıyorum *** This kind of love is getting expensive – Bu tür bir aşk pahalılaşıyor We know how to live, baby – Nasıl yaşayacağımızı biliyoruz bebeğim. 