Gwen Stefani

C’est pas possible cet amour
– C’est pas mümkün cet amour
C’est incroyable
– C’est incroyable
Tu me fais transpirer
– Tu bana fais transpirer
C’est parfait
– C’est parfe
***
Working so hard, every night and day
– Her gece ve her gün çok çalışıyorum
And now we get the payback
– Ve şimdi geri ödeme alıyoruz
Trying so hard, saving up the paper
– Çok uğraşıyorum, kağıt biriktiriyorum
***
Now we get to lay back
– Şimdi uzan olsun
Working so hard, every night and day
– Her gece ve her gün çok çalışıyorum
And now we get the payback
– Ve şimdi geri ödeme alıyoruz
The payback, the payback
– Geri ödeme, geri ödeme
***
Champagne kisses, hold me in your lap of luxury
– Şampanya öpücükleri, beni lüks kucağında tut
I only wanna fly first-class desires, you’re my limousine
– Sadece birinci sınıf arzuları uçurmak istiyorum, sen benim limuzinimsin
So elegant the way we ride, our passion it just multiplies
– Sürüş şeklimiz o kadar zarif ki, tutkumuz sadece çoğalıyor
There’s platinum lightning in the sky
– Gökyüzünde platin şimşek var
Look, I’m livin’ like a queen
– Bak, bir kraliçe gibi yaşıyorum
***
This kind of love is getting expensive
– Bu tür bir aşk pahalılaşıyor
We know how to live, baby
– Nasıl yaşayacağımızı biliyoruz bebeğim.
We’re luxurious like egyptian cotton
– Mısır pamuğu gibi lüksüz
We’re so rich in love, we’re rollin’ in cashmere
– Aşkta çok zenginiz, kaşmirde yuvarlanıyoruz
Got it in fifth gear, baby
– Beşinci viteste, bebeğim.
Diamond in the rough is lookin’ so sparkly
– Elmas içinde the kaba olduğunu seyir yani sparkly
***
Working so hard, every night and day
– Her gece ve her gün çok çalışıyorum
And now we get the payback
– Ve şimdi geri ödeme alıyoruz
Trying so hard, saving up the paper
– Çok uğraşıyorum, kağıt biriktiriyorum
Now we get to lay back
– Şimdi uzan olsun
***
Working so hard, every night and day
– Her gece ve her gün çok çalışıyorum
And now we get the payback
– Ve şimdi geri ödeme alıyoruz
The payback, the payback
– Geri ödeme, geri ödeme
***
Sugar, honey, sexy baby
– Şeker, tatlım, seksi bebek
When we touch it turns to gold
– Dokunduğumuzda altın olur
Sensitive and delicate, kinda lika a tuberose
– Hassas ve narin, biraz lika bir tuberose
***
You know you are my treause chest
– Sen benim treause göğüs olduğunu biliyorum
It’s pure perfection when we kiss and
– Öpüştüğümüzde saf mükemmellik ve
You’re my Mr., I’m your Miss
– Sen benim Bayimsin, Ben senin Hanımınım.
Gonna be until we’re old
– Yaşlanana kadar olacak.
***
This kind of love is getting expensive
– Bu tür bir aşk pahalılaşıyor
We know how to live, baby
– Nasıl yaşayacağımızı biliyoruz bebeğim.
We’re luxurious like egyptian cotton
– Mısır pamuğu gibi lüksüz
***
Working so hard, every night and day
– Her gece ve her gün çok çalışıyorum
And now we get the payback
– Ve şimdi geri ödeme alıyoruz
Trying so hard, saving up the paper
– Çok uğraşıyorum, kağıt biriktiriyorum
Now we get to lay back
– Şimdi uzan olsun
***
Working so hard, every night and day
– Her gece ve her gün çok çalışıyorum
And now we get the payback
– Ve şimdi geri ödeme alıyoruz
The payback, the payback
– Geri ödeme, geri ödeme
***
Working so hard, every night and day
– Her gece ve her gün çok çalışıyorum
And now we get the payback
– Ve şimdi geri ödeme alıyoruz
Trying so hard, saving up the paper
– Çok uğraşıyorum, kağıt biriktiriyorum
Now we get to lay back
– Şimdi uzan olsun
***
Working so hard, every night and day
– Her gece ve her gün çok çalışıyorum
And now we get the payback
– Ve şimdi geri ödeme alıyoruz
The payback, the payback
– Geri ödeme, geri ödeme
***
Cha-ching, cha-ching
– Cha-ching, cha-ching
We’re loaded and we’re not gonna blow it
– Doluyuz ve onu havaya uçurmayacağız
Cha-ching, cha-ching
– Cha-ching, cha-ching
We’re hooked up with the love ’cause we grow it
– Sevgiye bağlıyız çünkü onu büyütüyoruz
***
Cha-ching, cha-ching
– Cha-ching, cha-ching
We got hydroponic love and we’re smokin’
– Hidroponik aşkımız var ve sigara içiyoruz
Cha-ching, cha-ching
– Cha-ching, cha-ching
We burn it, you and I, we are so lit
– Yakıyoruz, sen ve ben, çok yaktık
***
We’re so rich in love, we’re rollin’ in cashmere
– Aşkta çok zenginiz, kaşmirde yuvarlanıyoruz
Got it in fifth gear, baby
– Beşinci viteste, bebeğim.
Diamond in the rough is lookin’ so sparkly
– Elmas içinde the kaba olduğunu seyir yani sparkly
***
Working so hard, every night and day
– Her gece ve her gün çok çalışıyorum
And now we get the payback
– Ve şimdi geri ödeme alıyoruz
Trying so hard, saving up the paper
– Çok uğraşıyorum, kağıt biriktiriyorum
Now we get to lay back
– Şimdi uzan olsun
***
Working so hard, every night and day
– Her gece ve her gün çok çalışıyorum
And now we get the payback
– Ve şimdi geri ödeme alıyoruz
The payback, the payback
– Geri ödeme, geri ödeme
***
T’es si jolie c’est pas possible
– T’es si jolie c’est pas mümkün
C’est jamais assez
– C’est jamais assez
C’est jamais assez pour me faire plein
– C’est jamais assez bana faire plein dökün
Toutes les choses
– Toutes les choses
Tu me fais sentir
– Tu me fais sentir
C’est parfait, je suis plein avec toi
– C’est parfait, je suis plein avec toi
Je suis plein