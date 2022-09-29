Gwen Stefani

I was fine before I met you
I was broken but fine
I was lost and uncertain
But my heart was still mine
I was free before I met you
I was broken but free
All alone in the clear view,
But now you are all I see
***
Hey, wait a minute
No, you can't do this to me
Wait a minute
No, that's not fair
Hey, wait a minute
You're on me like jewelry
I really like you, but I'm so scared
***
Why'd you have to go
And make me like you?
Yeah this is a feeling I'm not used to
Why'd you have to go
And make me like you?
I'm so mad at you cause
Now you got me missing you
Cause now you got me missing you
***
Something I could get used to
I could get used to this
It's getting harder to leave it
Your lips on my lips
Oh, I can't believe it
How good it could be
Didn't wanna believe it,
But now you are all I see
***
Hey, wait a minute
No, you can't do this to me
Wait a minute
No, that's not fair
Hey, wait a minute
You're on me like jewelry
I really like you, but I'm so scared
***
Why'd you have to go
And make me like you?
Yeah this is a feeling I'm not used to
Why'd you have to go
And make me like you?
I'm so mad at you cause
Now you got me missing you
Why'd you have to go
And make me like you?
Yeah this is a feeling I'm not used to
Why'd you have to go A
nd make me like you?
I'm so mad at you cause
Now you got me missing you
***
Oh God, thank God that I found you
Oh God, cause now you got me missing you
Oh God, thank God that I found you
I'm so mad at you cause
Now you got me missing you
Thank God
Thank God that I found you, oh
Now you got me missing you
Now you got me missing you
***
Why'd you have to go
And make me like you?
Yeah this is a feeling I'm not used to
Why'd you have to go
And make me like you?
I'm so mad at you cause
Now you got me missing you
Why'd you have to go
And make me like you?
Yeah this is a feeling I'm not used to
Why'd you have to go
And make me like you?
I'm so mad at you cause
Now you got me missing you
***
Oh God, thank God that I found you
Oh God, cause now you got me missing you
Oh God, thank God that I found you
I'm so mad at you cause now you got me missing you
***
Seninle tanışmadan önce iyiydim
Kırıktım ama iyiydim
Kaybolmuş ve şüpheliydim
Ama kalbim hala benimdi
Senle tanışmadan önce özgürdüm
Kırıktım ama özgürdüm
Net görüşümle yapayalnızdım
Fakat şimdi tek gördüğüm sensin
***
Hey, bekle bir dakika
Hayır, bunu bana yapamazsın
Bekle bir dakika
Hayır, bu adil değil
Hey, bekle bir dakika
Mücevher gibisin bana
Senden gerçekten hoşlandım ama çok korkuyorum
***
Neden gitmen zorundasın
Beni kendine aşık ettirip?
Evet, bu his alışık olmadığım bir şey
Neden gitmek zorundasın
Beni kendine aşık ettirip?
Sana çok kızgınım çünkü
Şimdi kendini bana özlettireceksin
Çünkü kendini bana özlettireceksin
***
Alışabileceğim bir şey
Buna alışabilirim
Gitgide bırakması zorlaşıyor
Dudakların dudaklarımda
Oh, inanamıyorum
Bu ne kadar güzel olur
İnanmak istemiyordum
Şimdi tek gördüğüm sensin
***
Hey, bekle bir dakika
Hayır, bunu bana yapamazsın
Bekle bir dakika
Hayır, bu adil değil
Hey, bekle bir dakika
Mücevher gibisin bana
Senden gerçekten hoşlandım ama çok korkuyorum
***
Neden gitmen zorundasın
Beni kendine aşık ettirip?
Evet, bu his alışık olmadığım bir şey
Neden gitmek zorundasın
Beni kendine aşık ettirip?
Sana çok kızgınım çünkü
Şimdi kendini bana özlettireceksin
Neden gitmen zorundasın
Beni kendine aşık ettirip?
Evet, bu his alışık olmadığım bir şey
Neden gitmek zorundasın
Beni kendine aşık ettirip?
Sana çok kızgınım çünkü
Şimdi kendini bana özlettireceksin
***
Oh Tanrım, seni bulduğuma şükürler olsun
Oh Tanrım, çünkü şimdi kendini bana özlettireceksin
Oh Tanrım, seni bulduğuma şükürler olsun
Sana çok kızgınım çünkü
Şimdi kendini bana özlettireceksin
Şükürler olsun
Şükürler olsun seni bulduğuma, oh
Şimdi kendini bana özlettireceksin
Şimdi kendini bana özlettireceksin
***
Neden gitmen zorundasın
Beni kendine aşık ettirip?
Evet, bu his alışık olmadığım bir şey
Neden gitmek zorundasın
Beni kendine aşık ettirip?
Sana çok kızgınım çünkü
Şimdi kendini bana özlettireceksin
Neden gitmen zorundasın
Beni kendine aşık ettirip?
Evet, bu his alışık olmadığım bir şey
Neden gitmek zorundasın
Beni kendine aşık ettirip?
Sana çok kızgınım çünkü
Şimdi kendini bana özlettireceksin
***
Oh Tanrım, seni bulduğuma şükürler olsun
Oh Tanrım, çünkü şimdi kendini bana özlettireceksin
Oh Tanrım, seni bulduğuma şükürler olsun
Sana çok kızgınım çünkü şimdi kendini bana özlettireceksin