Gwen Stefani

I was fine before I met you I was broken but fine I was lost and uncertain But my heart was still mine I was free before I met you I was broken but free All alone in the clear view, But now you are all I see *** Hey, wait a minute No, you can't do this to me Wait a minute No, that's not fair Hey, wait a minute You're on me like jewelry I really like you, but I'm so scared *** Why'd you have to go And make me like you? Yeah this is a feeling I'm not used to Why'd you have to go And make me like you? I'm so mad at you cause Now you got me missing you Cause now you got me missing you *** Something I could get used to I could get used to this It's getting harder to leave it Your lips on my lips Oh, I can't believe it How good it could be Didn't wanna believe it, But now you are all I see *** Hey, wait a minute No, you can't do this to me Wait a minute No, that's not fair Hey, wait a minute You're on me like jewelry I really like you, but I'm so scared *** Why'd you have to go And make me like you? Yeah this is a feeling I'm not used to Why'd you have to go And make me like you? I'm so mad at you cause Now you got me missing you Why'd you have to go And make me like you? Yeah this is a feeling I'm not used to Why'd you have to go A nd make me like you? I'm so mad at you cause Now you got me missing you *** Oh God, thank God that I found you Oh God, cause now you got me missing you Oh God, thank God that I found you I'm so mad at you cause Now you got me missing you Thank God Thank God that I found you, oh Now you got me missing you Now you got me missing you *** Why'd you have to go And make me like you? Yeah this is a feeling I'm not used to Why'd you have to go And make me like you? I'm so mad at you cause Now you got me missing you Why'd you have to go And make me like you? Yeah this is a feeling I'm not used to Why'd you have to go And make me like you? I'm so mad at you cause Now you got me missing you *** Oh God, thank God that I found you Oh God, cause now you got me missing you Oh God, thank God that I found you I'm so mad at you cause now you got me missing you *** Seninle tanışmadan önce iyiydim Kırıktım ama iyiydim Kaybolmuş ve şüpheliydim Ama kalbim hala benimdi Senle tanışmadan önce özgürdüm Kırıktım ama özgürdüm Net görüşümle yapayalnızdım Fakat şimdi tek gördüğüm sensin *** Hey, bekle bir dakika Hayır, bunu bana yapamazsın Bekle bir dakika Hayır, bu adil değil Hey, bekle bir dakika Mücevher gibisin bana Senden gerçekten hoşlandım ama çok korkuyorum *** Neden gitmen zorundasın Beni kendine aşık ettirip? Evet, bu his alışık olmadığım bir şey Neden gitmek zorundasın Beni kendine aşık ettirip? Sana çok kızgınım çünkü Şimdi kendini bana özlettireceksin Çünkü kendini bana özlettireceksin *** Alışabileceğim bir şey Buna alışabilirim Gitgide bırakması zorlaşıyor Dudakların dudaklarımda Oh, inanamıyorum Bu ne kadar güzel olur İnanmak istemiyordum Şimdi tek gördüğüm sensin *** Hey, bekle bir dakika Hayır, bunu bana yapamazsın Bekle bir dakika Hayır, bu adil değil Hey, bekle bir dakika Mücevher gibisin bana Senden gerçekten hoşlandım ama çok korkuyorum *** Neden gitmen zorundasın Beni kendine aşık ettirip? Evet, bu his alışık olmadığım bir şey Neden gitmek zorundasın Beni kendine aşık ettirip? Sana çok kızgınım çünkü Şimdi kendini bana özlettireceksin Neden gitmen zorundasın Beni kendine aşık ettirip? Evet, bu his alışık olmadığım bir şey Neden gitmek zorundasın Beni kendine aşık ettirip? Sana çok kızgınım çünkü Şimdi kendini bana özlettireceksin *** Oh Tanrım, seni bulduğuma şükürler olsun Oh Tanrım, çünkü şimdi kendini bana özlettireceksin Oh Tanrım, seni bulduğuma şükürler olsun Sana çok kızgınım çünkü Şimdi kendini bana özlettireceksin Şükürler olsun Şükürler olsun seni bulduğuma, oh Şimdi kendini bana özlettireceksin Şimdi kendini bana özlettireceksin *** Neden gitmen zorundasın Beni kendine aşık ettirip? Evet, bu his alışık olmadığım bir şey Neden gitmek zorundasın Beni kendine aşık ettirip? Sana çok kızgınım çünkü Şimdi kendini bana özlettireceksin Neden gitmen zorundasın Beni kendine aşık ettirip? Evet, bu his alışık olmadığım bir şey Neden gitmek zorundasın Beni kendine aşık ettirip? Sana çok kızgınım çünkü Şimdi kendini bana özlettireceksin *** Oh Tanrım, seni bulduğuma şükürler olsun Oh Tanrım, çünkü şimdi kendini bana özlettireceksin Oh Tanrım, seni bulduğuma şükürler olsun Sana çok kızgınım çünkü şimdi kendini bana özlettireceksin