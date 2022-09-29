Gwen Stefani

Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na
Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na
***
If I was a rich girl (na, na....)
Eğer zengin bir kız olsaydım (na,na....)
See, I'd have all the money in the world, if I was a wealthy girl
Dünyadaki tüm paralar benim olurdu, eğer varlıklı bir kız olsaydım
***
No man could test me, impress me, my cash flow would never ever end
Hiçbir erkek beni test edemezdi, etkileyemezdi, param hiç bitmezdi
Cause I'd have all the money in the world, if I was a wealthy girl
Çünkü dünyadaki tüm paralar benim olurdu, eğer varlıklı bir kız olsaydım
***
Think what that money could bring
O paranın neler getireceğini düşün
I'd buy everything
Her şeyi satın alırdım
Clean out Vivienne Westwood
Vivienne Westwood'u silip süpürürdüm
In my Galliano gown
Galliano cüppemin içinde
***
No, wouldn't just have one hood
Hayır tek bir yerde evim olmazdı
A Hollywood mansion if I could
Mümkünse bir Hollywood konağı
Please book me first-class to my fancy house in London town
Lütfen Londra'daki şık evime first-class bir bilet ayarlayın
***
All the riches baby, won't mean anything
Tüm bu servet bebeğim, hiçbir anlam ifade etmez
All the riches baby, won't bring what your love can bring
Tüm bu servet bebeğim, aşkının getireceklerini getiremez
All the riches baby, won't mean anything
Tüm bu servet bebeğim, hiçbir anlam ifade etmez
Don't need no other baby
Başkasına ihtiyacım yok bebeğim
Your lovin' is better than gold, and I know
Aşkın altından daha iyi, ve biliyorum
***
I'd get me four Harajuku girls to (uh huh)
Kendime dört tane Harajuku kızı alırdım(a-ha)
Inspire me and they'd come to my rescue
Bana ilham vermeleri için ve imdadıma yetişirlerdi
I'd dress them wicked, I'd give them names (yeah)
Onları hınzırca giydirirdim, onlara isimler verirdim (evet)
Love, Angel, Music, Baby
Aşk, Melek, Müzik, Bebek
Hurry up and come and save me
Acele edin gelip beni kurtarın
***
Come together all over the world
Dünyanın dört bir yanından bir araya gelin
From the hoods of Japan, Harajuku girls
Japonya'nın kasabalarından, Harajuku kızları
What, it's all love
Ne, sadece sevgi
What, give it up
Ne, bırak
What (shouldn't matter), what
Ne (önemli olmamalı), ne
***
Come together all over the world
Dünyanın dört bir yanından bir araya gelin
From the hoods of Japan, Harajuku girls
Japonya'nın kasabalarından, Harajuku kızları
What, it's all love
Ne, sadece sevgi
What, give it up
Ne, bırak gitsin
What, (shouldn't matter), what
Ne, (önemli olmamalı), ne
What happened to my life
Hayatıma ne oldu
Turned upside down
Ters yüz oldu
***
Chicks dat blew ya mind, ding, it's the second round
Aklını alan piliçler, ding, ikinci raund
You know you can't buy these things (no)
Bu şeyleri satın alamayacağını biliyorsun (hayır)
See Stefani and her L.A.M.B., I rock the Fetish people
Stefani'ye ve L.A.M.B.'sine bak, fetişistleri eğlendiriyorum
You know who I am
Kim olduğumu biliyorsun
Yes ma'am, we got the style that's wicked
Evet bayan, hınzır bir tarzımız var
I hope you can all keep up
Umarım hepiniz ayak uydurabilirsiniz
We climbed all the way from the bottom to the top
En dipten zirveye onca yolu tırmandık
Now we ain't gettin' nothin' but love
Şimdi sevgiden başka bir şey görmüyoruz
***
Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na
Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na