Gwen Stefani

Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na *** If I was a rich girl (na, na....) Eğer zengin bir kız olsaydım (na,na....) See, I'd have all the money in the world, if I was a wealthy girl Dünyadaki tüm paralar benim olurdu, eğer varlıklı bir kız olsaydım *** No man could test me, impress me, my cash flow would never ever end Hiçbir erkek beni test edemezdi, etkileyemezdi, param hiç bitmezdi Cause I'd have all the money in the world, if I was a wealthy girl Çünkü dünyadaki tüm paralar benim olurdu, eğer varlıklı bir kız olsaydım *** Think what that money could bring O paranın neler getireceğini düşün I'd buy everything Her şeyi satın alırdım Clean out Vivienne Westwood Vivienne Westwood'u silip süpürürdüm In my Galliano gown Galliano cüppemin içinde *** No, wouldn't just have one hood Hayır tek bir yerde evim olmazdı A Hollywood mansion if I could Mümkünse bir Hollywood konağı Please book me first-class to my fancy house in London town Lütfen Londra'daki şık evime first-class bir bilet ayarlayın *** All the riches baby, won't mean anything Tüm bu servet bebeğim, hiçbir anlam ifade etmez All the riches baby, won't bring what your love can bring Tüm bu servet bebeğim, aşkının getireceklerini getiremez All the riches baby, won't mean anything Tüm bu servet bebeğim, hiçbir anlam ifade etmez Don't need no other baby Başkasına ihtiyacım yok bebeğim Your lovin' is better than gold, and I know Aşkın altından daha iyi, ve biliyorum *** I'd get me four Harajuku girls to (uh huh) Kendime dört tane Harajuku kızı alırdım(a-ha) Inspire me and they'd come to my rescue Bana ilham vermeleri için ve imdadıma yetişirlerdi I'd dress them wicked, I'd give them names (yeah) Onları hınzırca giydirirdim, onlara isimler verirdim (evet) Love, Angel, Music, Baby Aşk, Melek, Müzik, Bebek Hurry up and come and save me Acele edin gelip beni kurtarın *** Come together all over the world Dünyanın dört bir yanından bir araya gelin From the hoods of Japan, Harajuku girls Japonya'nın kasabalarından, Harajuku kızları What, it's all love Ne, sadece sevgi What, give it up Ne, bırak What (shouldn't matter), what Ne (önemli olmamalı), ne *** Come together all over the world Dünyanın dört bir yanından bir araya gelin From the hoods of Japan, Harajuku girls Japonya'nın kasabalarından, Harajuku kızları What, it's all love Ne, sadece sevgi What, give it up Ne, bırak gitsin What, (shouldn't matter), what Ne, (önemli olmamalı), ne What happened to my life Hayatıma ne oldu Turned upside down Ters yüz oldu *** Chicks dat blew ya mind, ding, it's the second round Aklını alan piliçler, ding, ikinci raund You know you can't buy these things (no) Bu şeyleri satın alamayacağını biliyorsun (hayır) See Stefani and her L.A.M.B., I rock the Fetish people Stefani'ye ve L.A.M.B.'sine bak, fetişistleri eğlendiriyorum You know who I am Kim olduğumu biliyorsun Yes ma'am, we got the style that's wicked Evet bayan, hınzır bir tarzımız var I hope you can all keep up Umarım hepiniz ayak uydurabilirsiniz We climbed all the way from the bottom to the top En dipten zirveye onca yolu tırmandık Now we ain't gettin' nothin' but love Şimdi sevgiden başka bir şey görmüyoruz *** Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na