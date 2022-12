Gwen Stefani

Whohoe, whihoo Whohoe, whihoo Whohoe, whihoo Whohoe, whihoo *** If I could escape Kaçabilseydim I would, but first of all let me say Yapabilirdim, ama bana bütün söylenenler ilkti I must apologize for acting, stinking, treating you this way Senin yolun oyunculuk, kokuşmuşluk,zevk verici olduğu için özür dilemeliyim Cause I've been acting like sour milk fell on the floor Nedeni , yerin üstünde insafsızca ekşiyen süt gibi davranıyorum. It's your fault you didn't shut the refridgerator Senin yanlışın,sen soğutucunu kapatmadın. Maybe that's the reason I've been acting so cold Belki bu mevsim soğuk davranıyorum. *** If I could escape Kaçabilseydim And re-create a place as my own world Ve kendi dünyam kadar bir yer yaratabilseydim And I could be your favorite girl Ve senin favori kızın olabilirdim Forever, perfectly together Sonsuza kadar,mükemmel beraberlik Tell me boy, now wouldn't that be sweet? Söyle bana çocuğum, bu şimdi tatlı olmaz mıydı? *** If I could be sweet Tatlı olabilseydim I know I've been a real bad girl Biliyorum,gerçek kötü bir kız olurdum I didn't mean for you to get hurt Senin zararlı olduğunu kastetmedim Forever, we can make it better Sonsuza kadar,en iyisini yapabiliriz Tell me boy, Now wouldn't that be sweet? Söyle bana çocuk, bu şimdi tatlı olmaz mıydı? Sweet escape Tatlı kaçış *** You let me down Hadi beni aşağı indir I'm at my lowest boiling point Kaynama noktasındayım Come help me out Gel çıkışıma yardım et I need to get me out of this joint Birleşme yerinin çıkışıma yerine ihtiyacı var Come on, let's bounce Hadi hadi zıpla Counting on you to turn me around Sendeyken etrafımda dön Instead of clowning around let's look for some common ground Palyançoluk yerine, genel yerlerden bir kaçına bak So baby, times getting a little crazy Bu yüzden bebeğim zaman çılgınca geçiyor I've been getting a little lazy Küçük bir deli gibi davranıyorum *** Waiting for you to come save me Gelip beni kurtarmanı bekliyorum I can see that you're angry Anlayabilir sinirlisin By the way the you treat me Yolunla beni zevklendir Hopefully you don't leave me Umarım beni terk etmezsin Want to take you with me Beni almanı istitorum *** If I could escape Ve kendi dünyam kadar bir yer yaratabilseydim And re-create a place as my own world Ve kendi dünyam kadar bir yer yaratabilseydim And I could be your favorite girl Ve senin favori kızın olabilirdim Forever, perfectly together Sonsuza kadar, mükemmel beraberlik Tell me boy, now wouldn't that be sweet? Söyle bana çocuk, bu şimdi tatlı olmaz mıydı? *** If I could be sweet Tatlı olabilseydim I know I've been a real bad girl Biliyorum,gerçek kötü bir kız olurdum I didn't mean for you to get hurt Senin zararlı olduğunu kastetmedim Forever, we can make it better Sonsuza kadar,en iyisini yapabiliriz Söyle bana çocuk, bu şimdi tatlı olmaz mıydı? Tell me boy, now wouldn't that be sweet? Sweet escape Tatlı kaçış *** Whohoe, whihoo Whohoe, whihoo Whohoe, whihoo Whohoe, whihoo *** If I could escape Kaçabilseydim Cause I've been acting like sour milk fell on the floor Nedeni , yerin üstünde insafsızca ekşiyen süt gibi davranıyorum. It's your fault you didn't shut the refridgerator Senin yanlışın,sen soğutucunu kapatmadın. Maybe that's the reason I've been acting so cold Belki bu mevsim soğuk davranıyorum. *** If I could escape Eğer kaçabilseydim And re-create a place in my own world Ve kendi dünyam kadar bir yer yaratabilseydim And I could be your favorite girl Ve senin favori kızın olabilirdim Forever, perfectly together Sonsuza kadar, mükemmel beraberlik Tell me boy, now wouldn't that be sweet? Söyle bana çocuk, bu şimdi tatlı olmaz mıydı? *** If I could be sweet Tatlı olabilseydim I know I've been a real bad girl Biliyorum,gerçek kötü bir kız olurdum I didn't mean for you to get hurt Senin zararlı olduğunu kastetmedim Forever, we can make it better Sonsuza kadar,en iyisini yapabiliriz Tell me boy, now wouldn't that be sweet? Söyle bana çocuk, bu şimdi tatlı olmaz mıydı? Sweet escape Tatlı kaçış