Gwen Stefani

Whohoe, whihoo
Whohoe, whihoo
Whohoe, whihoo
Whohoe, whihoo
***
If I could escape
Kaçabilseydim
I would, but first of all let me say
Yapabilirdim, ama bana bütün söylenenler ilkti
I must apologize for acting, stinking, treating you this way
Senin yolun oyunculuk, kokuşmuşluk,zevk verici olduğu için özür dilemeliyim
Cause I've been acting like sour milk fell on the floor
Nedeni , yerin üstünde insafsızca ekşiyen süt gibi davranıyorum.
It's your fault you didn't shut the refridgerator
Senin yanlışın,sen soğutucunu kapatmadın.
Maybe that's the reason I've been acting so cold
Belki bu mevsim soğuk davranıyorum.
***
If I could escape
Kaçabilseydim
And re-create a place as my own world
Ve kendi dünyam kadar bir yer yaratabilseydim
And I could be your favorite girl
Ve senin favori kızın olabilirdim
Forever, perfectly together
Sonsuza kadar,mükemmel beraberlik
Tell me boy, now wouldn't that be sweet?
Söyle bana çocuğum, bu şimdi tatlı olmaz mıydı?
***
If I could be sweet
Tatlı olabilseydim
I know I've been a real bad girl
Biliyorum,gerçek kötü bir kız olurdum
I didn't mean for you to get hurt
Senin zararlı olduğunu kastetmedim
Forever, we can make it better
Sonsuza kadar,en iyisini yapabiliriz
Tell me boy, Now wouldn't that be sweet?
Söyle bana çocuk, bu şimdi tatlı olmaz mıydı?
Sweet escape
Tatlı kaçış
***
You let me down
Hadi beni aşağı indir
I'm at my lowest boiling point
Kaynama noktasındayım
Come help me out
Gel çıkışıma yardım et
I need to get me out of this joint
Birleşme yerinin çıkışıma yerine ihtiyacı var
Come on, let's bounce
Hadi hadi zıpla
Counting on you to turn me around
Sendeyken etrafımda dön
Instead of clowning around let's look for some common ground
Palyançoluk yerine, genel yerlerden bir kaçına bak
So baby, times getting a little crazy
Bu yüzden bebeğim zaman çılgınca geçiyor
I've been getting a little lazy
Küçük bir deli gibi davranıyorum
***
Waiting for you to come save me
Gelip beni kurtarmanı bekliyorum
I can see that you're angry
Anlayabilir sinirlisin
By the way the you treat me
Yolunla beni zevklendir
Hopefully you don't leave me
Umarım beni terk etmezsin
Want to take you with me
Beni almanı istitorum
***
If I could escape
Ve kendi dünyam kadar bir yer yaratabilseydim
And re-create a place as my own world
Ve kendi dünyam kadar bir yer yaratabilseydim
And I could be your favorite girl
Ve senin favori kızın olabilirdim
Forever, perfectly together
Sonsuza kadar, mükemmel beraberlik
Tell me boy, now wouldn't that be sweet?
Söyle bana çocuk, bu şimdi tatlı olmaz mıydı?
***
If I could be sweet
Tatlı olabilseydim
I know I've been a real bad girl
Biliyorum,gerçek kötü bir kız olurdum
I didn't mean for you to get hurt
Senin zararlı olduğunu kastetmedim
Forever, we can make it better
Sonsuza kadar,en iyisini yapabiliriz
Söyle bana çocuk, bu şimdi tatlı olmaz mıydı?
Tell me boy, now wouldn't that be sweet?
Sweet escape
Tatlı kaçış
***
Whohoe, whihoo
Whohoe, whihoo
Whohoe, whihoo
Whohoe, whihoo
***
If I could escape
Kaçabilseydim
Cause I've been acting like sour milk fell on the floor
Nedeni , yerin üstünde insafsızca ekşiyen süt gibi davranıyorum.
It's your fault you didn't shut the refridgerator
Senin yanlışın,sen soğutucunu kapatmadın.
Maybe that's the reason I've been acting so cold
Belki bu mevsim soğuk davranıyorum.
***
If I could escape
Eğer kaçabilseydim
And re-create a place in my own world
Ve kendi dünyam kadar bir yer yaratabilseydim
And I could be your favorite girl
Ve senin favori kızın olabilirdim
Forever, perfectly together
Sonsuza kadar, mükemmel beraberlik
Tell me boy, now wouldn't that be sweet?
Söyle bana çocuk, bu şimdi tatlı olmaz mıydı?
***
If I could be sweet
Tatlı olabilseydim
I know I've been a real bad girl
Biliyorum,gerçek kötü bir kız olurdum
I didn't mean for you to get hurt
Senin zararlı olduğunu kastetmedim
Forever, we can make it better
Sonsuza kadar,en iyisini yapabiliriz
Tell me boy, now wouldn't that be sweet?
Söyle bana çocuk, bu şimdi tatlı olmaz mıydı?
Sweet escape
Tatlı kaçış