What You Waiting For Şarkı Sözleri
Gwen Stefani What You Waiting For şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Gwen Stefani What You Waiting For şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan What You Waiting For sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Gwen Stefani
What You Waiting For
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What an amazing time
Ne muhteşem bir zaman
What a family
Ne aile ama
How did the years go by?
Yıllar nasıl geçti?
Now it’s only me
Şimdi sadece ben
***
Tick tock
Tik tak
***
Like a cat in heat stuck in a moving car
Hareket eden sıcak arabada sıkışmış kedi gibi
Scary conversations
Korkutucu konuşmalar
Shut my eyes, can’t find the brake
Gözlerimi kapat, freni bulamıyorum
What if they say that you’re a cloner?
Klon olduğunu söylüyorlarsa ne olmuş?
***
Naturally I’m worried if I do it alone
Doğal olarak, bunu yalnız yapsaydım endişelenirdim
Who really cares ’cause it’s your life
Bunun senin hayatın olduğunu kim gerçekten umursuyor
You never know, it could be great
Harika olabilirdi, asla bilmeyeceksin
Take a chance ’cause you might grow
Büyümek için bir şans tanı
Oh oh oh
***
What you waiting
Ne bekliyorsun
What you waiting for?
Ne için bekliyorsun?
***
What you waiting
Ne bekliyorsun
What you waiting
Ne bekliyorsun
What you waiting
Ne bekliyorsun
What you waiting
Ne bekliyorsun
What you waiting for?
Ne için bekliyorsun?
***
Tick tock
Tik tak
Take a chance, you stupid ho
Şans tanı, seni aptal sürtük
***
Like a new cut pattern, you’re repeating yourself
Yeni kesilmiş desen gibi kendini tekrar ediyorsun
You know it all by heart
Bütün kalbinle biliyorsun
Why are you standing in one place?
Neden bir yerde duruyorsun?
Born to blossom, bloom to perish
Çiçekte doğdun, açarken yok ettin
***
You know you’re only known
Sadece bilindiğini biliyorsun
‘Cause of your sex chromosome
Senin seks kromozomların sayesinde
I know it’s so messed up how our society all thinks (for sure)
Toplumumuzun bütün düşüncelerinin nasıl berbat ettiğini biliyorum (kesinlikle)
Life is short, you’re capable (uh huh)
Hayat kısa, sen yeteneklisin
Oh oh oh
***
Look at your watch now
Şimdi izleyişine bak
You’re still a super hot female!
Sen hala süper ateşli bir kadınsın!
You got your million dollar contract
Milyon dolarlık anlaşman var
And they’re all waiting for your hot track
Ve onların hepsi senin yeni parçan için bekliyor
***
What you waiting
Ne bekliyorsun
What you waiting
Ne bekliyorsun
What you waiting
Ne bekliyorsun
What you waiting
Ne bekliyorsun
What you waiting for?
Ne için bekliyorsun?
***
What you waiting
Ne bekliyorsun
What you waiting
Ne bekliyorsun
What you waiting
Ne bekliyorsun
What you waiting
Ne bekliyorsun
What you waiting for?
Ne için bekliyorsun?
***
I can’t wait to go
(Japonya’ya) Dönmek için sabırsızlanıyorum
Back into Japan
Japonya’ya ( dönmek için sabırsızlanıyorum)
Get me lots of brand new fans
Bana bir sürü yepyeni hayran kazandır
Osaka, Tokyo
Osaka, Tokyo
You Harajuku girls
Siz Harajuku* kızları
Damn, you’ve got some wicked style
Lanet olsun, çok muzip bir tarzınız var
***
Go!
Git!
Look at your watch now
Şimdi izleyişine bak
You’re still a super hot female!
Sen hala süper ateşli bir kadınsın!
You got your million dollar contract
Milyon dolarlık anlaşman var
And they’re all waiting for your hot track
Ve onların hepsi senin yeni parçan için bekliyor
***
What you waiting
Ne bekliyorsun
What you waiting
Ne bekliyorsun
What you waiting
Ne bekliyorsun
What you waiting
Ne bekliyorsun
What you waiting for?
Ne için bekliyorsun?
***
What you waiting
Ne bekliyorsun
What you waiting
Ne bekliyorsun
What you waiting
Ne bekliyorsun
What you waiting
Ne bekliyorsun
What you waiting for?
Ne için bekliyorsun?
***
What you waiting for?
Ne için bekliyorsun?
What you waiting for?
Ne için bekliyorsun?
Take a chance, you stupid ho
Şans tanı, seni aptal sürtük
***
Take a chance, you stupid ho
Şans tanı, seni aptal sürtük
What you waiting for?
Ne için bekliyorusun?
What you waiting for?
Ne için bekliyorsun?
Take a chance, you stupid ho
Şans tanı, seni aptal sürtük