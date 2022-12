Gwen Stefani

What an amazing time Ne muhteşem bir zaman What a family Ne aile ama How did the years go by? Yıllar nasıl geçti? Now it’s only me Şimdi sadece ben *** Tick tock Tik tak *** Like a cat in heat stuck in a moving car Hareket eden sıcak arabada sıkışmış kedi gibi Scary conversations Korkutucu konuşmalar Shut my eyes, can’t find the brake Gözlerimi kapat, freni bulamıyorum What if they say that you’re a cloner? Klon olduğunu söylüyorlarsa ne olmuş? *** Naturally I’m worried if I do it alone Doğal olarak, bunu yalnız yapsaydım endişelenirdim Who really cares ’cause it’s your life Bunun senin hayatın olduğunu kim gerçekten umursuyor You never know, it could be great Harika olabilirdi, asla bilmeyeceksin Take a chance ’cause you might grow Büyümek için bir şans tanı Oh oh oh *** What you waiting Ne bekliyorsun What you waiting for? Ne için bekliyorsun? *** What you waiting Ne bekliyorsun What you waiting Ne bekliyorsun What you waiting Ne bekliyorsun What you waiting Ne bekliyorsun What you waiting for? Ne için bekliyorsun? *** Tick tock Tik tak Take a chance, you stupid ho Şans tanı, seni aptal sürtük *** Like a new cut pattern, you’re repeating yourself Yeni kesilmiş desen gibi kendini tekrar ediyorsun You know it all by heart Bütün kalbinle biliyorsun Why are you standing in one place? Neden bir yerde duruyorsun? Born to blossom, bloom to perish Çiçekte doğdun, açarken yok ettin *** You know you’re only known Sadece bilindiğini biliyorsun ‘Cause of your sex chromosome Senin seks kromozomların sayesinde I know it’s so messed up how our society all thinks (for sure) Toplumumuzun bütün düşüncelerinin nasıl berbat ettiğini biliyorum (kesinlikle) Life is short, you’re capable (uh huh) Hayat kısa, sen yeteneklisin Oh oh oh *** Look at your watch now Şimdi izleyişine bak You’re still a super hot female! Sen hala süper ateşli bir kadınsın! You got your million dollar contract Milyon dolarlık anlaşman var And they’re all waiting for your hot track Ve onların hepsi senin yeni parçan için bekliyor *** What you waiting Ne bekliyorsun What you waiting Ne bekliyorsun What you waiting Ne bekliyorsun What you waiting Ne bekliyorsun What you waiting for? Ne için bekliyorsun? *** What you waiting Ne bekliyorsun What you waiting Ne bekliyorsun What you waiting Ne bekliyorsun What you waiting Ne bekliyorsun What you waiting for? Ne için bekliyorsun? *** I can’t wait to go (Japonya’ya) Dönmek için sabırsızlanıyorum Back into Japan Japonya’ya ( dönmek için sabırsızlanıyorum) Get me lots of brand new fans Bana bir sürü yepyeni hayran kazandır Osaka, Tokyo Osaka, Tokyo You Harajuku girls Siz Harajuku* kızları Damn, you’ve got some wicked style Lanet olsun, çok muzip bir tarzınız var *** Go! Git! Look at your watch now Şimdi izleyişine bak You’re still a super hot female! Sen hala süper ateşli bir kadınsın! You got your million dollar contract Milyon dolarlık anlaşman var And they’re all waiting for your hot track Ve onların hepsi senin yeni parçan için bekliyor *** What you waiting Ne bekliyorsun What you waiting Ne bekliyorsun What you waiting Ne bekliyorsun What you waiting Ne bekliyorsun What you waiting for? Ne için bekliyorsun? *** What you waiting Ne bekliyorsun What you waiting Ne bekliyorsun What you waiting Ne bekliyorsun What you waiting Ne bekliyorsun What you waiting for? Ne için bekliyorsun? *** What you waiting for? Ne için bekliyorsun? What you waiting for? Ne için bekliyorsun? Take a chance, you stupid ho Şans tanı, seni aptal sürtük *** Take a chance, you stupid ho Şans tanı, seni aptal sürtük What you waiting for? Ne için bekliyorusun? What you waiting for? Ne için bekliyorsun? Take a chance, you stupid ho Şans tanı, seni aptal sürtük