Gwen Stefani

High On The Hills With The Lonely Goatherd, Lay-od-lay-od-lay-he-hoo Yalnız çobanla tepenin yüksek tepesinde uzanmak Yodell Back With The Girl And Goatherd, Lay-od-lay-od-low Kızla türkü ve çoban *** Wind It Up Hallet şunu Wind It Up, Uh, Uh, Uh, Uh Hallet…. Yodellay, Yodallay, Yodal-low Yat yat yat *** (yeah) This Is The Key That Makes Us Wind Up bizi uçuran şey bu işte bu bizi birbirimize çeken When The Beat Comes On, The Girls All Line Up ateş yandığında kızlar sıraya dizilir *** And The Boys All Look, But No, They Can't Touch Tüm oğlanlar bakar ama hayır dokunmak yok But The Girls Want To Know Why The Boys Like Us So Much Ama kızlar bilmek isterler oğlanlar neden bizi bu kadar çok seviyor *** They Like The We Dance, They Like The Way We Work Onlar çalışma tarzımızı ve danslarımızı seviyor They Like That Way That L.a.m.b. Is Going Across My Shirt t-shirtümdeki L.a.m.b yazısıyla karşı karşıya olmayı seviyorlar They Like The Way My Pants, It Compliments My Shape (she's Crazy, Right?) soluyuşumu severler silüetimi tamamlar bu( bu kız deli doğrumu) They Like The Way We React Everytime We Dance onlar her zaman bizim dans edişimizdeki ritmi severler *** Everytime The Bass Bangs, Realize It Calls Your Name bas gitar çalarken her seferinde seni adını söylediğini anla Let The Beat Wind You Up, And Don't Stop Till Your Time Is Up ateşin seni yakmasına izin ver, ve süre dolana kadar durma Get In Line Now şimdi sıraya gir *** Wind It Up, Uh, Uh, Uh, Uh becer Wind It Up, Uh, Uh, Uh, Uh beceer Yodellay, Yodallay, Yodal-low yat yat yat yat *** You've Got To Let The Beat Get Under Your Skin ateşin derinin altına işlemesine izin vermek zorundasın You've Got To Open Up, And Let It All In açmak ve içeri girmesine izin vermek zorundasın But See, Once It Gets In, The Poppin' Begins ama izle bi kez girerse patlama başlar And Then You Find Out, Why All The Boys Stare ve o zaman neden bütün erkeklerin gözünü diktiğini anlarsın *** They're Trying To Bite Our Style tarzımızı yakalamaya çalışıolar Trying To Study Our Approach yakınlaşmaya çalışıyorlar They Like The Way We Do It, So Original bunu yapışımız seviyorlar çok orijinal I Guess That They Are Slow, So They Should Leave The Room tahmin ediyorum ki çok yavaşlar bu yüzden odayı terketmeleri lazım This Beat Is For The Clubs, And Cars That Go bu ateş klübler için ve çalışan arabalar.. *** Everytime The Bass Bangs, Realize It Calls Your Name bas gitar çalarken her seferinde seni adını söylediğini anla Let The Beat Wind You Up, And Don't Stop Till Your Time Is Up ateşin seni yakmasına izin ver, ve süre dolana kadar durma Get In Line Now şimdi sıraya gir *** Uh, Uh, Uh, Wind It Up, Uh, Uh, Uh, Uh (ya'll Ready) hazırız Wind It Up, Uh, Uh, Uh, Uh becer Wind It Up, Uh, Uh, Uh, Uh becer Yodellay, Yodallay, Yodal-low yat yat yat yat *** Uh Huh, It's Your Moment bu senin anın Uh Huh, Come On Girl, You Know You Own It hadi kızım gel buna sahip olduğunu biliyorsun Uh Huh, You Know Your Key Is Still Tick-tockin' bilirsin saatin işliyor Hell Yeah, And You Know They're Watchin' cehennem evet ve bilirsin onlar izliyor *** Get It Girl, Get It, Get It Girl hadi hadi hadi Get It Girl, Get It, Get It Girl hadiii To The Font, To The Side, öne, kenara To The Back, But Don't Let Him Ride arkaya ama gitmesine izin verme *** Keep Goin' Girl, It's Your Night gidenleri tut bu senin gecen Don't Let Him Steal Your Light onun vaktini çalmasına izin verme I Know He Thinks You're Fine And Stuff biliyorum o senin harika olduğunu düşünüyor, esaslı olduğunu But Does He Know How To Wind You Up? Ama seni nasıl baştan çıkaracağını bliyormu o ? (come On) hadi *** Wind It Up, Uh, Uh, Uh, Uh beceer Wind It Up, Uh, Uh, Uh, Uh evet hadi Yodellay, Yodallay, Yodal-low, Hey! yat yat yat