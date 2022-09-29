Gwen Stefani

High On The Hills With The Lonely Goatherd, Lay-od-lay-od-lay-he-hoo
Yalnız çobanla tepenin yüksek tepesinde uzanmak
Yodell Back With The Girl And Goatherd, Lay-od-lay-od-low
Kızla türkü ve çoban
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Wind It Up
Hallet şunu
Wind It Up, Uh, Uh, Uh, Uh
Hallet….
Yodellay, Yodallay, Yodal-low
Yat yat yat
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(yeah)
This Is The Key That Makes Us Wind Up
bizi uçuran şey bu
işte bu bizi birbirimize çeken
When The Beat Comes On, The Girls All Line Up
ateş yandığında kızlar sıraya dizilir
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And The Boys All Look, But No, They Can't Touch
Tüm oğlanlar bakar ama hayır dokunmak yok
But The Girls Want To Know Why The Boys Like Us So Much
Ama kızlar bilmek isterler oğlanlar neden bizi bu kadar çok seviyor
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They Like The We Dance, They Like The Way We Work
Onlar çalışma tarzımızı ve danslarımızı seviyor
They Like That Way That L.a.m.b. Is Going Across My Shirt
t-shirtümdeki L.a.m.b yazısıyla karşı karşıya olmayı seviyorlar
They Like The Way My Pants, It Compliments My Shape (she's Crazy, Right?)
soluyuşumu severler silüetimi tamamlar bu( bu kız deli doğrumu)
They Like The Way We React Everytime We Dance
onlar her zaman bizim dans edişimizdeki ritmi severler
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Everytime The Bass Bangs, Realize It Calls Your Name
bas gitar çalarken her seferinde seni adını söylediğini anla
Let The Beat Wind You Up, And Don't Stop Till Your Time Is Up
ateşin seni yakmasına izin ver, ve süre dolana kadar durma
Get In Line Now
şimdi sıraya gir
***
Wind It Up, Uh, Uh, Uh, Uh
becer
Wind It Up, Uh, Uh, Uh, Uh
beceer
Yodellay, Yodallay, Yodal-low
yat yat yat yat
***
You've Got To Let The Beat Get Under Your Skin
ateşin derinin altına işlemesine izin vermek zorundasın
You've Got To Open Up, And Let It All In
açmak ve içeri girmesine izin vermek zorundasın
But See, Once It Gets In, The Poppin' Begins
ama izle bi kez girerse patlama başlar
And Then You Find Out, Why All The Boys Stare
ve o zaman neden bütün erkeklerin gözünü diktiğini anlarsın
***
They're Trying To Bite Our Style
tarzımızı yakalamaya çalışıolar
Trying To Study Our Approach
yakınlaşmaya çalışıyorlar
They Like The Way We Do It, So Original
bunu yapışımız seviyorlar çok orijinal
I Guess That They Are Slow, So They Should Leave The Room
tahmin ediyorum ki çok yavaşlar bu yüzden odayı terketmeleri lazım
This Beat Is For The Clubs, And Cars That Go
bu ateş klübler için ve çalışan arabalar..
***
Everytime The Bass Bangs, Realize It Calls Your Name
bas gitar çalarken her seferinde seni adını söylediğini anla
Let The Beat Wind You Up, And Don't Stop Till Your Time Is Up
ateşin seni yakmasına izin ver, ve süre dolana kadar durma
Get In Line Now
şimdi sıraya gir
***
Uh, Uh, Uh, Wind It Up, Uh, Uh, Uh, Uh
(ya'll Ready) hazırız
Wind It Up, Uh, Uh, Uh, Uh
becer
Wind It Up, Uh, Uh, Uh, Uh
becer
Yodellay, Yodallay, Yodal-low
yat yat yat yat
***
Uh Huh, It's Your Moment
bu senin anın
Uh Huh, Come On Girl, You Know You Own It
hadi kızım gel buna sahip olduğunu biliyorsun
Uh Huh, You Know Your Key Is Still Tick-tockin'
bilirsin saatin işliyor
Hell Yeah, And You Know They're Watchin'
cehennem evet ve bilirsin onlar izliyor
***
Get It Girl, Get It, Get It Girl
hadi hadi hadi
Get It Girl, Get It, Get It Girl
hadiii
To The Font, To The Side,
öne, kenara
To The Back, But Don't Let Him Ride
arkaya ama gitmesine izin verme
***
Keep Goin' Girl, It's Your Night
gidenleri tut bu senin gecen
Don't Let Him Steal Your Light
onun vaktini çalmasına izin verme
I Know He Thinks You're Fine And Stuff
biliyorum o senin harika olduğunu düşünüyor, esaslı olduğunu
But Does He Know How To Wind You Up?
Ama seni nasıl baştan çıkaracağını bliyormu o ?
(come On) hadi
***
Wind It Up, Uh, Uh, Uh, Uh
beceer
Wind It Up, Uh, Uh, Uh, Uh
evet hadi
Yodellay, Yodallay, Yodal-low, Hey!
yat yat yat