×
7/24 Dinle
Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
Ana Sayfa
Müzik
Podcast
Keşfet
Canlı Radyolar
Kitaplık
Favorilerim
Takip Ettiklerim
Geçmişim
Çalma Listelerim
Turkuvaz Radyolar
Bize Ulaşın
Çıkış Yap
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle
Hac & Umre
Hac Sözlüğü
Hac Sözlüğü
Hac & Umre
65 Bölüm | 26:08
Hac sözlüğünden bilmediğiniz kelimelerin anlamlarını dinleyebilirsiniz.
DİNLE
TAKİP ET
Şarkı Sözleri
Bölüm
Kaynak
Süre
Paylaş
Daha Fazla
01
Ziyaret nedir?
Radyo Turkuvaz
00:32
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Kaynağa Git
Şikayet Et
02
Zemzem nedir?
Radyo Turkuvaz
01:10
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Kaynağa Git
Şikayet Et
03
Vakfe (vukuf) nedir?
Radyo Turkuvaz
00:16
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Kaynağa Git
Şikayet Et
04
Umre nedir?
Radyo Turkuvaz
00:09
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Kaynağa Git
Şikayet Et
05
Udhiyye nedir?
Radyo Turkuvaz
00:08
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Kaynağa Git
Şikayet Et
06
Telbiye nedir?
Radyo Turkuvaz
01:35
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Kaynağa Git
Şikayet Et
07
Tekbir nasıl getirilir?
Radyo Turkuvaz
00:20
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Kaynağa Git
Şikayet Et
08
Tehlîl nedir?
Radyo Turkuvaz
00:24
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Kaynağa Git
Şikayet Et
09
Tehallül nedir?
Radyo Turkuvaz
00:22
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Kaynağa Git
Şikayet Et
10
Tavaf namazı nasıl kılınır?
Radyo Turkuvaz
01:16
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Kaynağa Git
Şikayet Et
...
KAPAT
**
DAHA FAZLA
BUNLARI DA SEVEBİLİRSİN
Takip Et
Copyright © 2023
724 Dinle
. Tüm Hakları Saklıdır.
Gizlilik Bildirimi
Künye
Veri Politikası
Bize Ulaşın
Favorilerime Ekle
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
1
Ses Hızı
1x
2x
1.5x
1x
0.75x
0.5x
1
Ses Hızı
1x
Ses Hızı
2x
1.5x
1x
0.75x
0.5x
Silmek İstediğinize emin misiniz?
Evet
Hayır
Çalma Listesi Oluştur
Fotoğraf Değiştir
Kaydet
Bu çalma listesi boş
Ana Sayfa'ya Git