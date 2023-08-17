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Hac & Umre
Hac Yazıları
Hac Yazıları
Hac & Umre
10 Bölüm | 57:11
Mehmet Emin Ay ve Ekrem Demirli gibi önemli yazarların hac ile ilgili yazılarının yer aldığı çalma listesi...
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01
Hacca Manevi Hazırlık konusunda Diyanet’e düşen görevler… / 23.06.22
Prof. Dr. Mehmet Emin Ay
05:52
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02
Hac yolculuğunda, “önce refik, sonra tarik…” / 16.06.22
Prof. Dr. Mehmet Emin Ay
05:42
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03
Hacca manevi hazırlıkta son safha: Semboller üzerinde düşünmek… / 20.06.22
Prof. Dr. Mehmet Emin Ay
06:23
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04
Hacca manevi hazırlıkta gönül dünyasına hitabın önemi / 27.06.22
Prof. Dr. Mehmet Emin Ay
06:44
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05
“Hacca Manevi Hazırlık” nasıl olmalıdır? / 06.06.22
Prof. Dr. Mehmet Emin Ay
05:58
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06
Hac’dan dönmek olmaz! / 25.07.22
Prof. Dr. Mehmet Emin Ay
06:27
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07
Hacı olmak, hacı kalmak ve hacı olarak uğurlanmak… / 28.07.22
Prof. Dr. Mehmet Emin Ay
06:03
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08
Hacı olarak uğurlanmak ne demek? / 02.08.22
Prof. Dr. Mehmet Emin Ay
06:00
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09
Meşakkatle Saklanmış Bir Mana Olarak Hac / 13.06.23
Ekrem Demirli
05:22
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10
Hac ve Sembol: Şeytanı Taşlamak / 27.07.23
Ekrem Demirli
02:40
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