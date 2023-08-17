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7/24 Dinle Hac & Umre Sa'y Duaları
Sa'y Duaları

Sa'y Duaları

Hac & Umre

7 Bölüm | 53:42
Sa'y dualarını Arapça ve Türkçe olarak bu çalma listesinden dinleyebilirsin!
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Sa'ydan Sonra Merve'de Yapılacak Dua

Radyo Turkuvaz 09:11
02

Altıncı Şavt'ta Okunacak Dua

Radyo Turkuvaz 06:32
03

Beşinci Şavt'ta Okunacak Dua

Radyo Turkuvaz 07:36
04

Dördüncü Şavt'ta Okunacak Dua

Radyo Turkuvaz 08:01
05

Üçüncü Şavt'ta Okunacak Dua

Radyo Turkuvaz 07:04
06

İkinci Şavt'ta Okunacak Dua

Radyo Turkuvaz 07:49
07

Birinci Şavt'ta Okunacak Dua

Radyo Turkuvaz 07:29
... KAPAT
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