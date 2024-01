Aşk kaç beden giyer? Aşk kaç beden giyer? Aşk kaç beden giyer? Aşk kaç beden giyer? *** Seversen yanılmadan, korkmadan korunmadan Döktüğün o yaşsa da ah mah olmaz Gerçeğiyse duygunun aldanışlara kanmaz Aşk demek emek demek, vah vah olmaz *** Ten taşırsa hisleri, yaşarsa sisleri, kalp burda der mi? O, yabancı sözlere, yalancı gözlere, güm güm eder mi? *** Bir kalp kaç defa sever Orda bana da var mı yer? Söylesene sevgilim Aşk kaç beden giyer? Her bedeni aşk sanan Kaç tene o can değer Aldatansa sevgilim Bu oyunu kaybeder Söyle hadi durma aşk kaç beden giyer? Aşk kaç beden giyer? *** Seversen yanılmadan, korkmadan korunmadan Döktüğün o yaşsa da ah mah olmaz Gerçeğiyse duygunun aldanışlara kanmaz Aşk demek emek demek, vah vah olmaz *** Ten taşırsa hisleri, yaşarsa sisleri, kalp burda der mi? O, yabancı sözlere, yalancı gözlere, güm güm eder mi? *** Bir kalp kaç defa sever Orda bana da var mı yer? Söylesene sevgilim Aşk kaç beden giyer? Her bedeni aşk sanan Kaç tene o can değer Aldatansa sevgilim Bu oyunu kaybeder Bir kalp kaç defa sever Orda bana da var mı yer? Söylesene sevgilim Aşk kaç beden giyer? Her bedeni aşk sanan Kaç tene o can değer Aldatansa sevgilim Bu oyunu kaybeder *** Söyle hadi durma aşk kaç beden giyer? Söyle hadi durma aşk kaç beden giyer? *** Aşk kaç beden giyer? Aşk kaç beden giyer? Aşk kaç beden giyer?