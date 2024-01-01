Aşk Kaç Beden Giyer Aşk kaç beden giyer? Aşk kaç beden giyer? Aşk kaç beden giyer? Aşk kaç beden giyer? *** Seversen yanılmadan, korkmadan korunmadan Döktüğün o yaşsa da ah mah olmaz Gerçeğiyse duygunun aldanışlara kanmaz Aşk demek emek demek, vah vah olmaz *** Ten taşırsa hisleri, yaşarsa sisleri, kalp burda der mi? O, yabancı sözlere, yalancı gözlere, güm güm eder mi? *** Bir kalp kaç defa sever Orda bana da var mı yer? Söylesene sevgilim Aşk kaç beden giyer? Her bedeni aşk sanan Kaç tene o can değer Aldatansa sevgilim Bu oyunu kaybeder Söyle hadi durma aşk kaç beden giyer? Aşk kaç beden giyer? *** Seversen yanılmadan, korkmadan korunmadan Döktüğün o yaşsa da ah mah olmaz Gerçeğiyse duygunun aldanışlara kanmaz Aşk demek emek demek, vah vah olmaz *** Ten taşırsa hisleri, yaşarsa sisleri, kalp burda der mi? O, yabancı sözlere, yalancı gözlere, güm güm eder mi? *** Bir kalp kaç defa sever Orda bana da var mı yer? Söylesene sevgilim Aşk kaç beden giyer? Her bedeni aşk sanan Kaç tene o can değer Aldatansa sevgilim Bu oyunu kaybeder Bir kalp kaç defa sever Orda bana da var mı yer? Söylesene sevgilim Aşk kaç beden giyer? Her bedeni aşk sanan Kaç tene o can değer Aldatansa sevgilim Bu oyunu kaybeder *** Söyle hadi durma aşk kaç beden giyer? Söyle hadi durma aşk kaç beden giyer? *** Aşk kaç beden giyer? Aşk kaç beden giyer? Aşk kaç beden giyer?

Burjuva Sıkılınca bunalınca Karışınca yalnız kalınca Aaaa beni hatırla *** Üşüyünce acıkınca Kendine sıcak bir kucak bakınca Aaaa beni hatırla *** Mutluluk benim yanımda Bu meleği bırak o cadıyı ara tek tuşla *** Adam mısın süslü burjuva Patlar o pasta bebek suratında Kıvır durma tatminsiz diva Yolu kapatma hadi bye bye *** Adam mısın süslü burjuva Patlar o pasta bebek suratında Kıvır durma tatminsiz diva Yolu kapatma hadi bye bye *** Yenilince kovulunca Elinde kalanı ucuza satınca Aaaa beni hatırla *** Kaybedince kaybolunca Sarılıp yılana dibe vurunca Aaaa beni hatırla *** Mutluluk benim yanımda Bu meleği bırak o cadıyı ara tek tuşla *** Adam mısın süslü burjuva Patlar o pasta bebek suratında Kıvır durma tatminsiz diva Yolu kapatma hadi bye bye *** Adam mısın süslü burjuva Patlar o pasta bebek suratında Kıvır durma tatminsiz diva Yolu kapatma hadi bye bye

Kalbine Yalan Bulma Sevmiyordun yoktan mı oldum Bir cevap ver o zaman Böyle mesafe çaren olduysa Canın sağ olsun aşkım *** Yine de çok istersen Geriye döndüm dersen Elimi tut ve konuşma *** Yalnız korkarsa bensiz ağlarsa Kalbine ne olur kızma Arada özlerse görmek isterse Kalbine yalan bulma *** Yalnız korkarsa bensiz ağlarsa Kalbine ne olur kızma Arada özlerse görmek isterse Kalbine yalan bulma *** Sevmiyordun yoktan mı oldum Bir cevap ver o zaman Böyle mesafe çaren olduysa Canın sağ olsun aşkım *** Yine de çok istersen Geriye döndüm dersen Elimi tut ve konuşma *** Yalnız korkarsa bensiz ağlarsa Kalbine ne olur kızma Arada özlerse görmek isterse Kalbine yalan bulma *** Yalnız korkarsa bensiz ağlarsa Kalbine ne olur kızma Arada özlerse görmek isterse Kalbine yalan bulma *** Yalnız korkarsa Kalbine ne olur kızma Arada özlerse Kalbine yalan bulma

Macera Bekliyorum boş odamda Gözlerimi kapattım Bir macera sığmaz bir güne Yem olmaz aşk bir tek geceye *** Bir günlük biri değilsin Hatırla öyle demiştin Çevirirsen numaramı Ya benimsin ya benimsin *** Ara beni yazıyor işte numara Tut aklında yapma artık makara Bende dert yok ki her gün macera Uyursak uyanırsın farkıma galiba *** Bir dövmeci buldum Açtım göğsümü hemen Niye çekineyim ki YO! *** Yapsın bir kalp isminden Aşkım sanki silecek miyim YO! *** Ara beni yazıyor işte numara Tut aklında yapma artık makara Bende dert yok ki her gün macera Uyursak uyanırsın farkıma galiba

Melek Artık bakma yüzüme Konuşma bitti Ve sözün yok *** Aşksa gitti bak işte Yalanlara kurban Ve özrün yok *** Sana yetse Kalbim mutluluk olurdu Aşkın sonundaki varışın Yarı yolda Döndün ihanetinle Onunlaymış senin yarışın *** Bulamazsın Dokunamazsın Bendeki sana yabancı bir yürek Meleğindim Kanadımı kırdın Uçmuyor artık Aşkınla o Melek *** Uçmaz artık o Ne yapsan da Olamazsın Yüzüme bakma Bir yabancıyım tanımazsın

Mesajımı Almıştır O Ya nazara geliyor, ya mezara gidiyor Gerçek şu ki; aşkın ömrü var Savaşmazsak eğer Çabamı göremiyor, hazıra konuyor Kıpırdamıyor kalbimi kırıyor ve Büyüsü bozuluyor *** Ne desem olmuyor olmuyor Sabrımı artık zorluyor Aşkından bıktım kalemi kırdım Mecburen söyle birkaç cümle *** Yaydan çıkan ok geri dönemez Kimse kararımı değiştiremez Ben daha başka ne söyleyeyim? Mesajımı almıştır o *** Yaydan çıkan ok geri dönemez Kimse kararımı değiştiremez Ben daha başka ne söyleyeyim? Mesajımı almıştır o

Superman Kay biraz ileri, konumuz yasak ihlali Çok saftım değil mi, ben de? olanları, yuttum yani Sen sustukça ben, haberlerini kuşlardan aldım İnsan böyle işte, bozuldum gel, gör şaşırmadım Kim bilir, zehirli dudağında Kaç gecenin, kaç güneşin tadı Bende hiç, hasar yok aslında Çocukken oynardım ben bunları Denenmişi denemek yok Hiç olmadı kitabımda, olduramazsın Nasıl bir düşmek bu böyle gözden? Superman olsan toplayamazsın Denenmişi denemek yok Hiç olmadı kitabımda, olduramazsın Senin kırık sandığın bu kalbi Çoktan uçurdum, durduramazsın Zor Hiç zahmet edip de, düşünme o ihtimali Hiçbir söz değiştiremez kararımı, fikrim baki Kim bilir, zehirli dudağında Kaç gecenin, kaç güneşin tadı Bende hiç, hasar yok aslında Çocukken oynardım ben bunları Denenmişi denemek yok Hiç olmadı kitabımda, olduramazsın Nasıl bir düşmek bu böyle gözden? Superman olsan toplayamazsın Denenmişi denemek yok Hiç olmadı kitabımda, olduramazsın Senin kırık sandığın bu kalbi Çoktan uçurdum, durduramazsın Zor Denenmişi denemek yok Hiç olmadı kitabımda, olduramazsın Nasıl bir düşmek bu böyle gözden? Superman olsan toplayamazsın Denenmişi denemek yok Hiç olmadı kitabımda, olduramazsın Senin kırık sandığın bu kalbi Çoktan uçurdum, durduramazsın Denenmişi denemek yok Hiç olmadı kitabımda, olduramazsın Nasıl bir düşmek bu böyle gözden? Superman olsan toplayamazsın Denenmişi denemek yok Hiç olmadı kitabımda, olduramazsın Senin kırık sandığın bu kalbi Çoktan uçurdum, durduramazsın Zor Zor Zor

Yetenek Eşyaların ne yapar sen gittiğinde Bana her şeyi baştan yaşatmaktan başka Sen neredesin şimdi Ben kime aidim Artık sevgilin değilsem Söyle ben kimim *** Eve dönmeyeceksen Neden taşınmadım hâlâ Kimi özlüyorum hâlâ Her nefes alışımda *** Keşke ben de senin kadar yetenekli olsaydım Terk etmek konusunda Keşke ben de senin kadar yetenekli olsaydım Terk etmek konusunda *** Zaman geçti gitti seni seyrederken Senin için bir anlamı yoksa da şimdi Hayaller değişti Niyetin kötü değildi Ben anlıyorum seni Sen de anlasana beni *** Eve dönmeyeceksen Neden taşınmadım hâlâ Kimi özlüyorum hâlâ Her nefes alışımda *** Keşke ben de senin kadar yetenekli olsaydım Terk etmek konusunda Keşke ben de senin kadar yetenekli olsaydım Terk etmek konusunda