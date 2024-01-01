Aşkın özü sözü bir olmaz mı? Sana verilen her şey hep az mı? Havai gönlüm akıllanmaz Bizdeki tavuk komşuda kaz mı? İçimi çıtır çıtır yedin bitirdin Kıpırtıları tek tek yitirdin Benim etim ne ki budum ne olsun Aşk oyununda kötü ütüldüm Ah herkes senin olsun O aç gözün doysun Sen aşkkolik aşkkolik aşkkoliksin Hem egoist mazoişst hem erotiksin Hım yesinler sevsinler amma Sen sersefil ve hepten bitiksin Sen aşkkolik aşkkolik aşkkoliksin Hem egoist mazoişst hem erotiksin Hım yesinler sevsinler amma Sen sersefil ve hepten bitiksin Aklım gide gele yorulmaz mı? Şu eziyetin ömrüne farz mı? Zavallı ruhun niye hiç duymaz Ellerinki söz bizimki caz mı? Canımı çekip çekip geri getirdin Kırıntıları tek tek götürdün Ettiğin ne ki bulduğun olsun Aşk oyununda beni yitirdin Ah herkes senin olsun O aç gözün doysun Sen aşkkolik aşkkolik aşkkoliksin Hem egoist mazoişst hem erotiksin Hım yesinler sevsinler amma Sen sersefil ve hepten bitiksin Sen aşkkolik aşkkolik aşkkoliksin Hem egoist mazoişst hem erotiksin Hım yesinler sevsinler amma Sen sersefil ve hepten bitiksin Sen aşkkolik aşkkolik aşkkoliksin Hem egoist mazoişst hem erotiksin Hım yesinler sevsinler amma Sen sersefil ve hepten bitiksin Sen aşkkolik aşkkolik aşkkoliksin Hem egoist mazoişst hem erotiksin Hım yesinler sevsinler amma Sen sersefil ve hepten bitiksin