Hadise Şarkı Sözleri
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Aşkın özü sözü bir olmaz mı?
Sana verilen her şey hep az mı?
Havai gönlüm akıllanmaz
Bizdeki tavuk komşuda kaz mı?
İçimi çıtır çıtır yedin bitirdin
Kıpırtıları tek tek yitirdin
Benim etim ne ki budum ne olsun
Aşk oyununda kötü ütüldüm
Ah herkes senin olsun
O aç gözün doysun
Sen aşkkolik aşkkolik aşkkoliksin
Hem egoist mazoişst hem erotiksin
Hım yesinler sevsinler amma
Sen sersefil ve hepten bitiksin
Sen aşkkolik aşkkolik aşkkoliksin
Hem egoist mazoişst hem erotiksin
Hım yesinler sevsinler amma
Sen sersefil ve hepten bitiksin
Aklım gide gele yorulmaz mı?
Şu eziyetin ömrüne farz mı?
Zavallı ruhun niye hiç duymaz
Ellerinki söz bizimki caz mı?
Canımı çekip çekip geri getirdin
Kırıntıları tek tek götürdün
Ettiğin ne ki bulduğun olsun
Aşk oyununda beni yitirdin
Ah herkes senin olsun
O aç gözün doysun
Sen aşkkolik aşkkolik aşkkoliksin
Hem egoist mazoişst hem erotiksin
Hım yesinler sevsinler amma
Sen sersefil ve hepten bitiksin
Sen aşkkolik aşkkolik aşkkoliksin
Hem egoist mazoişst hem erotiksin
Hım yesinler sevsinler amma
Sen sersefil ve hepten bitiksin
Sen aşkkolik aşkkolik aşkkoliksin
Hem egoist mazoişst hem erotiksin
Hım yesinler sevsinler amma
Sen sersefil ve hepten bitiksin
Sen aşkkolik aşkkolik aşkkoliksin
Hem egoist mazoişst hem erotiksin
Hım yesinler sevsinler amma
Sen sersefil ve hepten bitiksin
-
Ne tarafa dönersem döneyim
Yüzünü görüyorum hep
Her yerde sen
Sırrını bilemediğim bir çekim var
Beni kıskıvrak ele geçiren
***
Düşünsem nolur düşünmesem
Beni çılgına çeviren neydi
Dirensem nolur direnmesem
Ten eşini seçiyor haydi
***
Hadi deli oğlan
Hadi belime dolan
Hele bir öp bakalım
Kızı dudağından
***
Hadi deli oğlan
Hadi belime dolan
Hele bir öp bakalım
Kızı dudağından
***
Olur da hani bide denk gelirse
Dudaktan kalbine düşerse
Tenle yanar ruhla tamamlanır
Hele bide aşkla pişerse
***
Düşünsem nolur düşünmesem
Beni çılgına çeviren neydi
Dirensem nolur direnmesem
Kalp kalbi hisseder haydi
***
Hadi deli oğlan
Hadi belime dolan
Hele bir öp bakalım
Kızı dudağından
***
Hadi deli oğlan
Hadi belime dolan
Hele bir öp bakalım
Kızı dudağından
***
Olmaz mı olmaz mı
Hepi topu bu istediğim hayatta
Dene nolur
Dene nolur
Tutamam kendimi
Sen çıkardın baştan
***
Ateşe dans bu
Haydi kaçırma şans bu haydi
Aşk tehlikeyi sever
***
Hadi deli oğlan
Hadi belime dolan
Hele bir öp bakalım
Kızı dudağından
***
Hadi deli oğlan
Hadi belime dolan
Hele bir öp bakalım
Kızı dudağından
***
Hadi deli oğlan
Hadi belime dolan
Hele bir öp bakalım
Kızı dudağından
***
Hadi deli oğlan
Hadi belime dolan
Hele bir öp bakalım
Kızı dudağından