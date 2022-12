Bekliyorum boş odamda Gözlerimi kapattım Bir macera sığmaz bir güne Yem olmaz aşk bir tek geceye *** Bir günlük biri değilsin Hatırla öyle demiştin Çevirirsen numaramı Ya benimsin ya benimsin *** Ara beni yazıyor işte numara Tut aklında yapma artık makara Bende dert yok ki her gün macera Uyursak uyanırsın farkıma galiba *** Bir dövmeci buldum Açtım göğsümü hemen Niye çekineyim ki YO! *** Yapsın bir kalp isminden Aşkım sanki silecek miyim YO! *** Ara beni yazıyor işte numara Tut aklında yapma artık makara Bende dert yok ki her gün macera Uyursak uyanırsın farkıma galiba

Ya nazara geliyor, ya mezara gidiyor Gerçek şu ki; aşkın ömrü var Savaşmazsak eğer Çabamı göremiyor, hazıra konuyor Kıpırdamıyor kalbimi kırıyor ve Büyüsü bozuluyor *** Ne desem olmuyor olmuyor Sabrımı artık zorluyor Aşkından bıktım kalemi kırdım Mecburen söyle birkaç cümle *** Yaydan çıkan ok geri dönemez Kimse kararımı değiştiremez Ben daha başka ne söyleyeyim? Mesajımı almıştır o *** Yaydan çıkan ok geri dönemez Kimse kararımı değiştiremez Ben daha başka ne söyleyeyim? Mesajımı almıştır o

Eşyaların ne yapar sen gittiğinde Bana her şeyi baştan yaşatmaktan başka Sen neredesin şimdi Ben kime aidim Artık sevgilin değilsem Söyle ben kimim *** Eve dönmeyeceksen Neden taşınmadım hâlâ Kimi özlüyorum hâlâ Her nefes alışımda *** Keşke ben de senin kadar yetenekli olsaydım Terk etmek konusunda Keşke ben de senin kadar yetenekli olsaydım Terk etmek konusunda *** Zaman geçti gitti seni seyrederken Senin için bir anlamı yoksa da şimdi Hayaller değişti Niyetin kötü değildi Ben anlıyorum seni Sen de anlasana beni *** Eve dönmeyeceksen Neden taşınmadım hâlâ Kimi özlüyorum hâlâ Her nefes alışımda *** Keşke ben de senin kadar yetenekli olsaydım Terk etmek konusunda Keşke ben de senin kadar yetenekli olsaydım Terk etmek konusunda