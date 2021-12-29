Hadise, 22 Ekim 1985 yılında Belçika’da dünyaya gelmiştir. Tam adı ise Hadise Açıkgöz’dür. Aslen Sivaslı olan Hadise, Ekonomi ve Çağdaş Diller eğitimi almıştır. 18 yaşına geldiğinde 2003'te Idol yarışmasına katılan Hadise, derece yapamadan yarışmadan ayrılmıştır. Fakat yarışmadan hemen sonra 2 Brains Records şirketi ile anlaşmış ve ardından ilk albümünü çıkarmak üzere hazırlıklar yapmıştır. Hadise, ilk şarkısı "Sweat"'i hazırlamış ve 1 Kasım 2004'te single olarak satışa sunmuştur. Mayıs 2005'te ikinci single'ı "Stir Me Up"'ı yayımlamış ve ilk klibini de bu şarkıya çekmiştir. Bu şarkı sayesinde adı Türk basınında yer alan Hadise, Ekim 2005'te üçüncü single'ı Milk Chocolate Girl'ü satışa sunmuş ve şarkı Ultratop listesinde 13 numaraya kadar yükselmiştir. Şarkıcı, Eylül 2007'de ikinci stüdyo albümünün ilk single çalışması "A Good Kiss"'i yayımlamış ve klibini İstanbul'da çekmiştir. Haziran 2008'de yayımlanan Serdar Ortaç albümü Nefes'te yer alan "Düşman" şarkısında düet şarkıcısı olarak görev almış ve aynı ay içinde ikinci stüdyo albümü Hadise'yi piyasaya sürmüştür. Bunun yanı sıra "A Good Kiss" şarkısının Türkçesi olan ve Sezen Aksu tarafından yazılan "Deli Oğlan"'ı da albüme eklemiştir. Ekim 2008'de Hadise’nin 2009 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi temsil edeceği açıklanmış ardından 31 Aralık 2008'de, Sinan Akçıl ve Stefaan Fernande ile birlikte yarışma için hazırladıkları "Düm Tek Tek" adı şarkıyı ilk kez TRT'de seslendirmiştir. 16 Mayıs 2009'da Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen yarışmada Azerbaycan, Belçika, Birleşik Krallık, Fransa, İsviçre ve Makedonya'dan tam puan almayı başaran Hadise 177 puan ile yarışmayı 4. sıradan tamamlamış oldu. Hadise, Haziran 2009'da, dördüncü stüdyo albümü olan Kahraman'ı müzik piyasasına sunmuş ve albümün yapımcılığını üstlenen Sinan Akçıl, yedi şarkının yazımında ve bestelenmesinde de görev almıştır. Albümün ilk klibini "Evlenmeliyiz" şarkısına çeken Hadise ardından ikinci klibi Şenol Korkmaz yönetmenliğinde "Kahraman" şarkısına çekmiştir. Hadise'nin beşinci stüdyo albümü Aşk Kaç Beden Giyer? Nisan 2011'de Seyhan Müzik tarafından yayımlanmış ve yıl boyunca Türkiye'de 35 bin kopya satmıştır. Albümün oryantal esintili çıkış şarkısı "Superman", Türkiye Resmî Listesi'nde 5 numaraya kadar yükselmiş ve Türkiye'de yılın en çok indirilen sekizinci şarkısı olmuştur. Albümün ikinci ve üçüncü klibi sırasıyla "Aşk Kaç Beden Giyer?" ve "Mesajımı Almıştır O" şarkılarına çekilmiştir. Hadise 2012 yılının Haziran ayında "Biz Burdayız" adlı single çalışmasını hayranlarının beğenisine sunmuş ardından dubstep tarzındaki "Visal" single'ını yayımlamıştır. Daha sonra altıncı stüdyo albümü Tavsiye, Ağustos 2014'te Pasaj Müzik tarafından yayımlanmış ve yıl içinde Türkiye'de 16 bin kopya satmıştır. Albümdeki "Nerdesin Aşkım?", "Prenses", "Yaz Günü" ve "Bu Aralar" şarkılarına video klip çeken Hadise bu şarkılardan "Nerdesin Aşkım?" ve "Yaz Günü" ile Türkiye'de bir numara olmuştur. Hadise, yedinci stüdyo albümü Şampiyon'u Haziran 2017'de satışa sunmuş ve albümün aynı adlı çıkış şarkısına ilk video klibi çekmiştir. Klip, Türkiye'de MusicTopTR En Hızlı Yükselenler Listesi'ne ikinci sıradan girmiştir. Üçüncü klip ise resmi listede altıncı sıraya yerleşen "Farkımız Var" şarkısına çekilirken dördüncü klip "Aşk Dediğin" şarkısına çekilmiştir. Ardından Eylül 2020'de "Küçük Bir Yol" isimli single çalışmasını Pasaj Müzik etiketiyle piyasaya süren Hadise Şubat 2021'de ikinci EP (maxi single) olan Aşka Kapandım albümünü Pasaj Müzik etiketiyle piyasaya sürmüştür. Hadise Haziran 2021'de Pasaj Müzik etiketi ile "Hay Hay" isimli şarkısını piyasaya sürmüştür. Şarkının sözleri ve müziği ise Ersay Üner imzası taşımaktadır. Şarkının klibi 1947 yılında henüz 23 yaşındayken Empire State binasının 83. katından atlayarak yaşamına son veren Evelyn McHale isimli genç kızın hikayesinden esinlenerek hazırlanmıştır.