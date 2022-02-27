Başı dertten kurtulmuyor yüreğin Bu kaçıncı tokadı bize feleğin Zar tutmayı seçti maalesef onlar Biz dürüstçe oynadık yemin ederim *** Güvendiğim çınar da, duvar da çürükmüş Allah'ım içimde ne çok şey birikmiş Ondan gelecek yarar da zarardan beter Vicdanıyla kalsın sayın çok bilmiş *** Bizim de sınırımız bir sabrımız var Çizgiyi geçene müsaademiz yok Bizim de bir farkımız sabrımız var Sınavı geçene bir tek sözümüz yok *** Bizim de sınırımız bir sabrımız var Çizgiyi geçene müsaademiz yok Bizim de bir farkımız sabrımız var Sınavı geçene bir tek sözümüz yok *** Güvendiğim çınar da, duvar da çürükmüş Allah'ım içimde ne çok şey birikmiş Ondan gelecek yarar da zarardan beter Vicdanıyla kalsın sayın çok bilmiş *** Bizim de sınırımız bir sabrımız var Çizgiyi geçene müsaademiz yok Bizim de bir farkımız sabrımız var Sınavı geçene bir tek sözümüz yok *** Bizim de sınırımız bir sabrımız var Çizgiyi geçene müsaademiz yok Bizim de bir farkımız sabrımız var Sınavı geçene bir tek sözümüz yok