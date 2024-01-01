Feryat Kaç iskele gördüm Gemilerle geri döndüm Bi' sonrakine ömrüm Yetmez, belki de ölürüm *** Bu mu aşkın yeni sürümü? Kalp yerden yere sürünür Sen gel bu sefer *** Yalnız kendime güvenim Tek dostum gölgelerim Çek vur hadi, ben de seni Tek kurşun bile yetecek Sen öl bu sefer *** Çok mu zor, çok mu imkânsız? Sen de yan benle vicdansız İnsan aşksız olmaz, aşk insansız Mutluluk yok, feryat isyansız *** Çok mu zor, çok mu imkânsız? Sen de yan benle vicdansız İnsan aşksız olmaz, aşk insansız Mutluluk yok, feryat isyansız *** Bi' kere bile sormadan beni kalbine koy Ya da gecelere sor Sonra gelip bana anlat Yarımsa tamamla Bağırsam da duymazsın Sen şeytana uyma (Bir tek beni anla) *** Bi' kere bile sormadan beni kalbine koy Ya da gecelere sor Sonra gelip bana anlat Yarımsa tamamla Bağırsam da duymazsın Sen şeytana uyma Bir tek beni anla *** Çok mu zor, çok mu imkânsız? Sen de yan benle vicdansız İnsan aşksız olmaz, aşk insansız Mutluluk yok, feryat isyansız *** Çok mu zor, çok mu imkânsız? Sen de yan benle vicdansız İnsan aşksız olmaz, aşk insansız Mutluluk yok, feryat isyansız *** Çok mu zor, çok mu imkânsız? Sen de yan benle vicdansız İnsan aşksız olmaz, aşk insansız Mutluluk yok, feryat isyansız

Ağlamak Güzeldir Ağlamak güzeldir Süzülürken yaslar gözünden Sakın utanma *** Ağlamak öfke delice nefret Doruklarda ask doyumsuz sevinç Kahreden keder kısaca hayat Ve nefesindir ve nefesindir *** Ağlamak su gelip geçici dünyada Her şeye rağmen var olmak demek Ağlamak yaşanan binlerce duygu insanca coşkunun güzel bir şeyidir *** Ağlamak senin kara dünyada Hala sevdiğin ve hissettiğin Tüm güzelliğin ve çirkinliğinle Var olduğundur var olduğundur

Biliyorsun Hayat bazen öyle insafsız ki Küçük bir boşluğundan yakalar Hissettirmez en zayıf anında Seni ta yüreğinden yaralar *** Ellerin kolların bağlansa da Başında kasırgalar kopsa da Sen tüm gücünle karşı koysan da Seni acımasız sevdaya salar *** Sen de benim kadar gerçekleri görüyorsun Beraber olamayız benim gibi biliyorsun Bir başka dünyanın insanısın yavrucağım Sen kendi dünyanın toprağında büyüyorsun *** Haklısın biraz geç karşılaştık Oysa hiç konuşmadan anlaştık Bazı şeyler var ki söylenmiyor Biz senle sözleri susarak aştık *** İnsan acılarla kıvransa da Ve o aşkta bir daha doğsa da Dünyasını yeniden kursa da Düşler ve gerçekler ayrı ayrı yaşar *** Sen de benim kadar gerçekleri görüyorsun Beraber olamayız benim gibi biliyorsun Bir başka dünyanın insanısın yavrucağım Sen kendi dünyanın toprağında büyüyorsun

Düşünce İstesen de yok desen de Kan misali dolar yüreğine İliklerine damarlarına Sen gibi sen onu bilmesen de *** İstesen de yok desen de Düş misali bir an gözlerinde Islanır bir şey yutkunursun Sarılır boynuna hissetmesen de *** Gel demek bu kadar mı kolay Git demek bu kadar mı kolay Gün gelir istekler ihtiraslar insanı boğar *** Gel demek bu kadar mı kolay Git demek bu kadar mı kolay Gün gelir istekler ihtiraslar insanı boğar *** İstesen de yok desen de Her suçun hesabı var yüreğinde İliklerinde damarlarında Sen gibi sen onu bilmesen de *** Sevmenin de sevilmenin de Bir bedeli var aşar tenimizi Duygularına dur desen de Susturmak ne mümkün düşüncemizi *** Gel demek bu kadar mı kolay Git demek bu kadar mı kolay Gün gelir istekler ihtiraslar insanı boğar *** Gel demek bu kadar mı kolay Git demek bu kadar mı kolay Gün gelir istekler ihtiraslar insanı boğar *** İstesen de yok desen de Mutsuzluğu böyle aşamazsın Besliyor sevgi varlığımızı Sevgiyi hafife alamazsın *** Sevmenin de sevilmenin de Bir bedeli var aşar tenimizi Duygularına dur desen de Susturmak ne mümkün düşüncemizi