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7/24 Dinle Geliyorum Yanına

Geliyorum Yanına Şarkı Sözleri

Hadise Geliyorum Yanına şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Hadise Geliyorum Yanına şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Geliyorum Yanına sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Hadise

Hadise

Geliyorum Yanına

  • Geliyorum Yanına
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