Geliyorum Yanına Şarkı Sözleri
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Macerayı kapına getiriyorum
Çok tutar bu film baş rolde yine adım
Tam bir kahraman kesiliyorum düşünce aşka
Kurusun tabiatım
***
Yaklaştığında yaz geliyor
Ne kadar abartsam da az geliyor
İşlemez bana uzakta oluşun
Şimdi yollar düşünsün geliyorum yanına
***
Kop kop kop kop sabahlara kadar
Keyfimiz gıcır, e olsun o kadar
Yakarım geceleri söndürürüm de
Ayıpsın, bir üflememe bakar
***
Kop kop kop kop sabahlara kadar
Keyfimiz gıcır, e olsun o kadar
Yazarız adımızı bütün sahillere
Kaçılın bize dar gelir buralar