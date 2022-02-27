Macerayı kapına getiriyorum Çok tutar bu film baş rolde yine adım Tam bir kahraman kesiliyorum düşünce aşka Kurusun tabiatım *** Yaklaştığında yaz geliyor Ne kadar abartsam da az geliyor İşlemez bana uzakta oluşun Şimdi yollar düşünsün geliyorum yanına *** Kop kop kop kop sabahlara kadar Keyfimiz gıcır, e olsun o kadar Yakarım geceleri söndürürüm de Ayıpsın, bir üflememe bakar *** Kop kop kop kop sabahlara kadar Keyfimiz gıcır, e olsun o kadar Yazarız adımızı bütün sahillere Kaçılın bize dar gelir buralar