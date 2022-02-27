Hay Hay Şarkı Sözleri
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Yok böyle bir acı, varsa verin ilacı susayım
İçime içime dökülen gözyaşımı kurutayım, kurutayım
Çok canım acısa da giriliyor yeni yola, hazırım
Geliyor gelmekte olan, sanırım sona yakınım, yakınım
***
Hay hay, hadi ayıralım yolları, bay bay
Nasıl unuturuz o günleri say say
Şimdi tamam ama sonrasında hep vay, ki ne vay
***
Hay hay, hadi ayıralım yolları, bay bay
Nasıl unuturuz o günleri say say
Şimdi tamam ama sonrasında hep vay, hep vay
***
İkimiz de bir aşkla tutuştuk
O zamanlar özeldi
Ne değişti de her şeyi sustuk?
Konuşulsa yeterdi
***
Bu hikâyeyi en başa sarsak
Sonumuz değişir mi?
İyi geldi mi bize bunu yapmak?
Nasıl böyle güzel mi?
***
Hay hay, hadi ayıralım yolları, bay bay
Nasıl unuturuz o günleri say say
Şimdi tamam ama sonrasında hep vay, ki ne vay
***
Hay hay, hadi ayıralım yolları, bay bay
Nasıl unuturuz o günleri say say
Şimdi tamam ama sonrasında hep vay, hep vay
***
İkimiz de bir aşkla tutuştuk
O zamanlar özeldi
Ne değişti de her şeyi sustuk?
Konuşulsa yeterdi
***
Bu hikâyeyi en başa sarsak
Sonumuz değişir mi?
İyi geldi mi bize bunu yapmak?
Nasıl böyle güzel mi?
***
İkimiz de bir aşkla tutuştuk
O zamanlar özeldi
Ne değişti de her şeyi sustuk?
Konuşulsa yeterdi
***
Bu hikâyeyi en başa sarsak
Sonumuz değişir mi?
İyi geldi mi bize bunu yapmak?
Nasıl böyle güzel mi?