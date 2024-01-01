Sıkıldım , bunaldım , bir kurtulamadım Seninle bir yerde nefes alamadım *** Bakmam geriye bana aşk lazım Sensiz bitecek bir roman lazım *** Dönmem geriye , bana o lazım Senden gidecek kahraman lazım *** Hevesle , kalıp da senin olamadım Bu aşk da hedef ne , bir tutturamadım *** Bakmam geriye bana aşk lazım , Sensiz bitecek bir roman lazım . *** Dönmem geriye bana o lazım , Senden gidecek kahraman lazım