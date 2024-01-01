Kahraman (akustık) Şarkı Sözleri
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Hadise
Kahraman (akustık)
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Sıkıldım , bunaldım , bir kurtulamadım
Seninle bir yerde nefes alamadım
***
Bakmam geriye bana aşk lazım
Sensiz bitecek bir roman lazım
***
Dönmem geriye , bana o lazım
Senden gidecek kahraman lazım
***
Hevesle , kalıp da senin olamadım
Bu aşk da hedef ne , bir tutturamadım
***
Bakmam geriye bana aşk lazım ,
Sensiz bitecek bir roman lazım .
***
Dönmem geriye bana o lazım ,
Senden gidecek kahraman lazım