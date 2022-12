Yok böyle bir acı, varsa verin ilacı susayım İçime içime dökülen gözyaşımı kurutayım, kurutayım Çok canım acısa da giriliyor yeni yola, hazırım Geliyor gelmekte olan, sanırım sona yakınım, yakınım *** Hay hay, hadi ayıralım yolları, bay bay Nasıl unuturuz o günleri say say Şimdi tamam ama sonrasında hep vay, ki ne vay *** Hay hay, hadi ayıralım yolları, bay bay Nasıl unuturuz o günleri say say Şimdi tamam ama sonrasında hep vay, hep vay *** İkimiz de bir aşkla tutuştuk O zamanlar özeldi Ne değişti de her şeyi sustuk? Konuşulsa yeterdi *** Bu hikâyeyi en başa sarsak Sonumuz değişir mi? İyi geldi mi bize bunu yapmak? Nasıl böyle güzel mi? *** Hay hay, hadi ayıralım yolları, bay bay Nasıl unuturuz o günleri say say Şimdi tamam ama sonrasında hep vay, ki ne vay *** Hay hay, hadi ayıralım yolları, bay bay Nasıl unuturuz o günleri say say Şimdi tamam ama sonrasında hep vay, hep vay *** İkimiz de bir aşkla tutuştuk O zamanlar özeldi Ne değişti de her şeyi sustuk? Konuşulsa yeterdi *** Bu hikâyeyi en başa sarsak Sonumuz değişir mi? İyi geldi mi bize bunu yapmak? Nasıl böyle güzel mi? *** İkimiz de bir aşkla tutuştuk O zamanlar özeldi Ne değişti de her şeyi sustuk? Konuşulsa yeterdi *** Bu hikâyeyi en başa sarsak Sonumuz değişir mi? İyi geldi mi bize bunu yapmak? Nasıl böyle güzel mi?