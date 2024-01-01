Buralar yalan, uzak bir de Bir arasan bu kalp delirir Umutsuz olmaz, aşksız yaşanmaz Kuşku duyanla, ve yanmadan sönenle *** Küçük bir yoldayım, en başındayım Kendi kendimle, hep sıfırdayım Senin dağların, benim yollarım O sen olsaydın, benim yanımda *** Sağımda solumda, ufkumda Senin yanında yazında kışında Tüm baharlarında (Küçük bir yolda, küçük bir yolda) (Küçük bir yolda, küçük bir yolda) *** Oralar nasıl, uzak tabi Gel desem, diyemem peki Umutsuz olmaz, aşksız yaşanmaz Kuşku duyanla, ve yanmadan sönenle *** Küçük bir yoldayım, en başındayım Kendi kendimle, hep sıfırdayım Senin dağların, benim yollarım O sen olsaydın, benim yanımda *** Sağımda solumda, ufkumda Senin yanında yazında kışında Tüm baharlarında Küçük bir yolda, çarpılsak senle Vazgeçsem olmaz ki bu sel durulmaz ki böyle