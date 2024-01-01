Küçük Bir Yol (kadir Acar Remix) Şarkı Sözleri
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Hadise
Küçük Bir Yol (kadir Acar Remix)
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Buralar yalan, uzak bir de
Bir arasan bu kalp delirir
Umutsuz olmaz, aşksız yaşanmaz
Kuşku duyanla, ve yanmadan sönenle
***
Küçük bir yoldayım, en başındayım
Kendi kendimle, hep sıfırdayım
Senin dağların, benim yollarım
O sen olsaydın, benim yanımda
***
Sağımda solumda, ufkumda
Senin yanında yazında kışında
Tüm baharlarında
(Küçük bir yolda, küçük bir yolda)
(Küçük bir yolda, küçük bir yolda)
***
Oralar nasıl, uzak tabi
Gel desem, diyemem peki
Umutsuz olmaz, aşksız yaşanmaz
Kuşku duyanla, ve yanmadan sönenle
***
Küçük bir yoldayım, en başındayım
Kendi kendimle, hep sıfırdayım
Senin dağların, benim yollarım
O sen olsaydın, benim yanımda
***
Sağımda solumda, ufkumda
Senin yanında yazında kışında
Tüm baharlarında
Küçük bir yolda, çarpılsak senle
Vazgeçsem olmaz ki bu sel durulmaz ki böyle