Aşk Kaç Beden Giyer Şarkı Sözleri
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Hadise
Aşk Kaç Beden Giyer
-
Ya nazara geliyor, ya mezara gidiyor
Gerçek şu ki; aşkın ömrü var
Savaşmazsak eğer
Çabamı göremiyor, hazıra konuyor
Kıpırdamıyor kalbimi kırıyor ve
Büyüsü bozuluyor
***
Ne desem olmuyor olmuyor
Sabrımı artık zorluyor
Aşkından bıktım kalemi kırdım
Mecburen söyle birkaç cümle
***
Yaydan çıkan ok geri dönemez
Kimse kararımı değiştiremez
Ben daha başka ne söyleyeyim?
Mesajımı almıştır o
***
Yaydan çıkan ok geri dönemez
Kimse kararımı değiştiremez
Ben daha başka ne söyleyeyim?
Mesajımı almıştır o
-
-
Sıkılınca bunalınca
Karışınca yalnız kalınca
Aaaa beni hatırla
***
Üşüyünce acıkınca
Kendine sıcak bir kucak bakınca
Aaaa beni hatırla
***
Mutluluk benim yanımda
Bu meleği bırak o cadıyı ara tek tuşla
***
Adam mısın süslü burjuva
Patlar o pasta bebek suratında
Kıvır durma tatminsiz diva
Yolu kapatma hadi bye bye
***
Adam mısın süslü burjuva
Patlar o pasta bebek suratında
Kıvır durma tatminsiz diva
Yolu kapatma hadi bye bye
***
Yenilince kovulunca
Elinde kalanı ucuza satınca
Aaaa beni hatırla
***
Kaybedince kaybolunca
Sarılıp yılana dibe vurunca
Aaaa beni hatırla
***
Mutluluk benim yanımda
Bu meleği bırak o cadıyı ara tek tuşla
***
Adam mısın süslü burjuva
Patlar o pasta bebek suratında
Kıvır durma tatminsiz diva
Yolu kapatma hadi bye bye
***
Adam mısın süslü burjuva
Patlar o pasta bebek suratında
Kıvır durma tatminsiz diva
Yolu kapatma hadi bye bye
-
Sevmiyordun yoktan mı oldum
Bir cevap ver o zaman
Böyle mesafe çaren olduysa
Canın sağ olsun aşkım
***
Yine de çok istersen
Geriye döndüm dersen
Elimi tut ve konuşma
***
Yalnız korkarsa bensiz ağlarsa
Kalbine ne olur kızma
Arada özlerse görmek isterse
Kalbine yalan bulma
***
Yalnız korkarsa bensiz ağlarsa
Kalbine ne olur kızma
Arada özlerse görmek isterse
Kalbine yalan bulma
***
Sevmiyordun yoktan mı oldum
Bir cevap ver o zaman
Böyle mesafe çaren olduysa
Canın sağ olsun aşkım
***
Yine de çok istersen
Geriye döndüm dersen
Elimi tut ve konuşma
***
Yalnız korkarsa bensiz ağlarsa
Kalbine ne olur kızma
Arada özlerse görmek isterse
Kalbine yalan bulma
***
Yalnız korkarsa bensiz ağlarsa
Kalbine ne olur kızma
Arada özlerse görmek isterse
Kalbine yalan bulma
***
Yalnız korkarsa
Kalbine ne olur kızma
Arada özlerse
Kalbine yalan bulma
-
Bekliyorum boş odamda
Gözlerimi kapattım
Bir macera sığmaz bir güne
Yem olmaz aşk bir tek geceye
***
Bir günlük biri değilsin
Hatırla öyle demiştin
Çevirirsen numaramı
Ya benimsin ya benimsin
***
Ara beni yazıyor işte numara
Tut aklında yapma artık makara
Bende dert yok ki her gün macera
Uyursak uyanırsın farkıma galiba
***
Bir dövmeci buldum
Açtım göğsümü hemen
Niye çekineyim ki YO!
***
Yapsın bir kalp isminden
Aşkım sanki silecek miyim YO!
***
Ara beni yazıyor işte numara
Tut aklında yapma artık makara
Bende dert yok ki her gün macera
Uyursak uyanırsın farkıma galiba
-
Artık bakma yüzüme
Konuşma bitti
Ve sözün yok
***
Aşksa gitti bak işte
Yalanlara kurban
Ve özrün yok
***
Sana yetse
Kalbim mutluluk olurdu
Aşkın sonundaki varışın
Yarı yolda
Döndün ihanetinle
Onunlaymış senin yarışın
***
Bulamazsın
Dokunamazsın
Bendeki sana yabancı bir yürek
Meleğindim
Kanadımı kırdın
Uçmuyor artık
Aşkınla o Melek
***
Uçmaz artık o
Ne yapsan da
Olamazsın
Yüzüme bakma
Bir yabancıyım tanımazsın
-
-
Eşyaların ne yapar sen gittiğinde
Bana her şeyi baştan yaşatmaktan başka
Sen neredesin şimdi
Ben kime aidim
Artık sevgilin değilsem
Söyle ben kimim
***
Eve dönmeyeceksen
Neden taşınmadım hâlâ
Kimi özlüyorum hâlâ
Her nefes alışımda
***
Keşke ben de senin kadar yetenekli olsaydım
Terk etmek konusunda
Keşke ben de senin kadar yetenekli olsaydım
Terk etmek konusunda
***
Zaman geçti gitti seni seyrederken
Senin için bir anlamı yoksa da şimdi
Hayaller değişti
Niyetin kötü değildi
Ben anlıyorum seni
Sen de anlasana beni
***
Eve dönmeyeceksen
Neden taşınmadım hâlâ
Kimi özlüyorum hâlâ
Her nefes alışımda
***
Keşke ben de senin kadar yetenekli olsaydım
Terk etmek konusunda
Keşke ben de senin kadar yetenekli olsaydım
Terk etmek konusunda
-