Mesajımı Almıştır O Ya nazara geliyor, ya mezara gidiyor Gerçek şu ki; aşkın ömrü var Savaşmazsak eğer Çabamı göremiyor, hazıra konuyor Kıpırdamıyor kalbimi kırıyor ve Büyüsü bozuluyor *** Ne desem olmuyor olmuyor Sabrımı artık zorluyor Aşkından bıktım kalemi kırdım Mecburen söyle birkaç cümle *** Yaydan çıkan ok geri dönemez Kimse kararımı değiştiremez Ben daha başka ne söyleyeyim? Mesajımı almıştır o *** Yaydan çıkan ok geri dönemez Kimse kararımı değiştiremez Ben daha başka ne söyleyeyim? Mesajımı almıştır o

Burjuva Sıkılınca bunalınca Karışınca yalnız kalınca Aaaa beni hatırla *** Üşüyünce acıkınca Kendine sıcak bir kucak bakınca Aaaa beni hatırla *** Mutluluk benim yanımda Bu meleği bırak o cadıyı ara tek tuşla *** Adam mısın süslü burjuva Patlar o pasta bebek suratında Kıvır durma tatminsiz diva Yolu kapatma hadi bye bye *** Adam mısın süslü burjuva Patlar o pasta bebek suratında Kıvır durma tatminsiz diva Yolu kapatma hadi bye bye *** Yenilince kovulunca Elinde kalanı ucuza satınca Aaaa beni hatırla *** Kaybedince kaybolunca Sarılıp yılana dibe vurunca Aaaa beni hatırla *** Mutluluk benim yanımda Bu meleği bırak o cadıyı ara tek tuşla *** Adam mısın süslü burjuva Patlar o pasta bebek suratında Kıvır durma tatminsiz diva Yolu kapatma hadi bye bye *** Adam mısın süslü burjuva Patlar o pasta bebek suratında Kıvır durma tatminsiz diva Yolu kapatma hadi bye bye

Kalbine Yalan Bulma Sevmiyordun yoktan mı oldum Bir cevap ver o zaman Böyle mesafe çaren olduysa Canın sağ olsun aşkım *** Yine de çok istersen Geriye döndüm dersen Elimi tut ve konuşma *** Yalnız korkarsa bensiz ağlarsa Kalbine ne olur kızma Arada özlerse görmek isterse Kalbine yalan bulma *** Yalnız korkarsa bensiz ağlarsa Kalbine ne olur kızma Arada özlerse görmek isterse Kalbine yalan bulma *** Sevmiyordun yoktan mı oldum Bir cevap ver o zaman Böyle mesafe çaren olduysa Canın sağ olsun aşkım *** Yine de çok istersen Geriye döndüm dersen Elimi tut ve konuşma *** Yalnız korkarsa bensiz ağlarsa Kalbine ne olur kızma Arada özlerse görmek isterse Kalbine yalan bulma *** Yalnız korkarsa bensiz ağlarsa Kalbine ne olur kızma Arada özlerse görmek isterse Kalbine yalan bulma *** Yalnız korkarsa Kalbine ne olur kızma Arada özlerse Kalbine yalan bulma

Macera Bekliyorum boş odamda Gözlerimi kapattım Bir macera sığmaz bir güne Yem olmaz aşk bir tek geceye *** Bir günlük biri değilsin Hatırla öyle demiştin Çevirirsen numaramı Ya benimsin ya benimsin *** Ara beni yazıyor işte numara Tut aklında yapma artık makara Bende dert yok ki her gün macera Uyursak uyanırsın farkıma galiba *** Bir dövmeci buldum Açtım göğsümü hemen Niye çekineyim ki YO! *** Yapsın bir kalp isminden Aşkım sanki silecek miyim YO! *** Ara beni yazıyor işte numara Tut aklında yapma artık makara Bende dert yok ki her gün macera Uyursak uyanırsın farkıma galiba

Melek Artık bakma yüzüme Konuşma bitti Ve sözün yok *** Aşksa gitti bak işte Yalanlara kurban Ve özrün yok *** Sana yetse Kalbim mutluluk olurdu Aşkın sonundaki varışın Yarı yolda Döndün ihanetinle Onunlaymış senin yarışın *** Bulamazsın Dokunamazsın Bendeki sana yabancı bir yürek Meleğindim Kanadımı kırdın Uçmuyor artık Aşkınla o Melek *** Uçmaz artık o Ne yapsan da Olamazsın Yüzüme bakma Bir yabancıyım tanımazsın