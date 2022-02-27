Kaldım, eninde sonunda aşka kapandım Yüzünü aynaya çizdim boyadım, bakakaldım Olmazlardan hep yara aldım *** Olsun, kırık kalbinin aşkı benim olsun Bu sefer gönlün bana razı olsun Olsun, olsun Sana bana hediye armağan olsun *** Ah, ayrılırsak Ah, ayrılırsak Olmaz olsun, bir daha gücüm yok Beni senden etmesin aşk *** Kaldım, eninde sonunda eve kapandım Yüzünü aynaya çizdim boyadım, bakakaldım Olmazlardan hep yara aldım *** Olsun, kalbinde kırık aşkın benim olsun Bu sefer gönlün bana razı olsun Olsun, olsun Sana bana hediye armağan olsun *** Ah, ayrılırsak Ah, ayrılırsak Olmaz olsun, bir daha gücüm yok Beni senden etmesin aşk *** Ah, ayrılırsak Ah, ayrılırsak Olmaz olsun, bir daha gücüm yok Beni senden etmesin aşk *** Ah, ayrılırsak Ah, ayrılırsak Olmaz olsun, bir daha gücüm yok Beni senden etmesin aşk *** Ah, ayrılırsak Ah, ayrılırsak Olmaz olsun bir daha gücüm yok Beni senden etmesin aşk