Aşka Kapandım Şarkı Sözleri
Hadise Aşka Kapandım şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Hadise Aşka Kapandım şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Aşka Kapandım sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
-
Kaldım, eninde sonunda aşka kapandım
Yüzünü aynaya çizdim boyadım, bakakaldım
Olmazlardan hep yara aldım
***
Olsun, kırık kalbinin aşkı benim olsun
Bu sefer gönlün bana razı olsun
Olsun, olsun
Sana bana hediye armağan olsun
***
Ah, ayrılırsak
Ah, ayrılırsak
Olmaz olsun, bir daha gücüm yok
Beni senden etmesin aşk
***
Kaldım, eninde sonunda eve kapandım
Yüzünü aynaya çizdim boyadım, bakakaldım
Olmazlardan hep yara aldım
***
Olsun, kalbinde kırık aşkın benim olsun
Bu sefer gönlün bana razı olsun
Olsun, olsun
Sana bana hediye armağan olsun
***
Ah, ayrılırsak
Ah, ayrılırsak
Olmaz olsun, bir daha gücüm yok
Beni senden etmesin aşk
***
Ah, ayrılırsak
Ah, ayrılırsak
Olmaz olsun, bir daha gücüm yok
Beni senden etmesin aşk
***
Ah, ayrılırsak
Ah, ayrılırsak
Olmaz olsun, bir daha gücüm yok
Beni senden etmesin aşk
***
Ah, ayrılırsak
Ah, ayrılırsak
Olmaz olsun bir daha gücüm yok
Beni senden etmesin aşk
-