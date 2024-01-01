Prenses Şarkı Sözleri
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Ne zaferinden bahsediyorsun?
Sen savaşla aşkı, karıştırmışsın
Çık o karanlıktan siperinden
Sen beni hep düşman, varsaymışsın
***
Sen rekabet iste, ben buna bayılıyırım
Kadının gücünü hafife alma
Erkeklik gururun vardır sanırım
Perişan olup zor durumda kalma
***
İstersen bana, 'Ukala, Mukala' de
El üstünde, tutulmazsam hep el kalırım
Prensesler gibiydim ben baba evinde
Özgürlüğüme gölgeyi hakaret sayarım
***
İstersen bana, 'Ukala, Mukala' de
El üstünde, tutulmazsam hep el kalırım
Prensesler gibiydim ben baba evinde
Özgürlüğüme gölgeyi hakaret sayarım
***
Ne zaferinden bahsediyorsun?
Sen savaşla aşkı, karıştırmışsın
Çık o karanlıktan siperinden
Sen beni hep düşman, varsaymışsın
***
Sen rekabet iste, ben buna bayılıyırım
Kadının gücünü hafife alma
Erkeklik gururun vardır sanırım
Perişan olup zor durumda kalma
***
İstersen bana, 'Ukala, Mukala' de
El üstünde, tutulmazsam hep el kalırım
Prensesler gibiydim ben baba evinde
Özgürlüğüme gölgeyi hakaret sayarım
***
İstersen bana, 'Ukala, Mukala' de
El üstünde, tutulmazsam hep el kalırım
Prensesler gibiydim ben baba evinde
Özgürlüğüme gölgeyi hakaret sayarım
***
İstersen bana, 'Ukala, Mukala' de
El üstünde, tutulmazsam hep el kalırım
Prensesler gibiydim ben baba evinde
Özgürlüğüme gölgeyi hakaret sayarım