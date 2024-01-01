Ne zaferinden bahsediyorsun? Sen savaşla aşkı, karıştırmışsın Çık o karanlıktan siperinden Sen beni hep düşman, varsaymışsın *** Sen rekabet iste, ben buna bayılıyırım Kadının gücünü hafife alma Erkeklik gururun vardır sanırım Perişan olup zor durumda kalma *** İstersen bana, 'Ukala, Mukala' de El üstünde, tutulmazsam hep el kalırım Prensesler gibiydim ben baba evinde Özgürlüğüme gölgeyi hakaret sayarım *** İstersen bana, 'Ukala, Mukala' de El üstünde, tutulmazsam hep el kalırım Prensesler gibiydim ben baba evinde Özgürlüğüme gölgeyi hakaret sayarım *** Ne zaferinden bahsediyorsun? Sen savaşla aşkı, karıştırmışsın Çık o karanlıktan siperinden Sen beni hep düşman, varsaymışsın *** Sen rekabet iste, ben buna bayılıyırım Kadının gücünü hafife alma Erkeklik gururun vardır sanırım Perişan olup zor durumda kalma *** İstersen bana, 'Ukala, Mukala' de El üstünde, tutulmazsam hep el kalırım Prensesler gibiydim ben baba evinde Özgürlüğüme gölgeyi hakaret sayarım *** İstersen bana, 'Ukala, Mukala' de El üstünde, tutulmazsam hep el kalırım Prensesler gibiydim ben baba evinde Özgürlüğüme gölgeyi hakaret sayarım *** İstersen bana, 'Ukala, Mukala' de El üstünde, tutulmazsam hep el kalırım Prensesler gibiydim ben baba evinde Özgürlüğüme gölgeyi hakaret sayarım