Rezerve Yalan hakkın tekti ve bitti Can canandan daha kıymetli Cadılar eskiden hep melekti Bir baktı kanatları kirlendi Esaret, bitti git hadi git özgürsün Aynen böyle devam et Gerçeği kendi gözünle görürsün Esaret, bitti git hadi git özgürsün Aynen böyle devam et Gerçeği kendi gözünle görürsün Beni tanıyan üç beş kişiye Sor bakalım, lakabım ne? Uzaktan bakmak serbest ama Ön koltuklar rezerve Koş git herkese sor gücümü Yerde bırakmam ben öcümü Uzaktan bakmak serbest ama Ön koltuklar rezerve Yalan hakkın tekti ve bitti Can canandan daha kıymetli Cadılar eskiden hep melekti Bir baktı kanatları kirlendi Esaret, bitti git hadi git özgürsün Aynen böyle devam et Gerçeği kendi gözünle görürsün Esaret, bitti git hadi git özgürsün Aynen böyle devam et Gerçeği kendi gözünle görürsün Beni tanıyan üç beş kişiye Sor bakalım, lakabım ne? Uzaktan bakmak serbest ama Ön koltuklar rezerve Koş git herkese sor gücümü Yerde bırakmam ben öcümü Uzaktan bakmak serbest ama Ön koltuklar rezerve Beni tanıyan üç beş kişiye Sor bakalım, lakabım ne? Uzaktan bakmak serbest ama Ön koltuklar rezerve Koş git herkese sor gücümü Yerde bırakmam ben öcümü Uzaktan bakmak serbest ama Ön koltuklar rezerve

Aşk Dediğin Anlatsam anlamaz ki Kendi bildiği en doğru Korkmadan sevmemiş Bu yüzden bulamıyor yolu *** Tek bir kalp yetmiyor Yetse de atmıyor Oysa ki aşk dediğin *** Sağına soluna bakmaz Hep yeni bir ateş yakmaz Bir kalbin içine girince Bir daha dışarıya çıkmaz *** Ama bu işler sana uymaz Ruhun adam gibi durmaz Yıkıla yıkıla ben biterim Sana hiçbir şey olmaz

Farkımız Var Başı dertten kurtulmuyor yüreğin Bu kaçıncı tokadı bize feleğin Zar tutmayı seçti maalesef onlar Biz dürüstçe oynadık yemin ederim *** Güvendiğim çınar da, duvar da çürükmüş Allah'ım içimde ne çok şey birikmiş Ondan gelecek yarar da zarardan beter Vicdanıyla kalsın sayın çok bilmiş *** Bizim de sınırımız bir sabrımız var Çizgiyi geçene müsaademiz yok Bizim de bir farkımız sabrımız var Sınavı geçene bir tek sözümüz yok *** Bizim de sınırımız bir sabrımız var Çizgiyi geçene müsaademiz yok Bizim de bir farkımız sabrımız var Sınavı geçene bir tek sözümüz yok *** Güvendiğim çınar da, duvar da çürükmüş Allah'ım içimde ne çok şey birikmiş Ondan gelecek yarar da zarardan beter Vicdanıyla kalsın sayın çok bilmiş *** Bizim de sınırımız bir sabrımız var Çizgiyi geçene müsaademiz yok Bizim de bir farkımız sabrımız var Sınavı geçene bir tek sözümüz yok *** Bizim de sınırımız bir sabrımız var Çizgiyi geçene müsaademiz yok Bizim de bir farkımız sabrımız var Sınavı geçene bir tek sözümüz yok

Şampiyon Şampiyona şeker geliyor geliyor Şampiyona şeker geliyor Yıldızı var başında başın mı dönüyor? Şampiyona şeker geliyor ŞAMPİYON *** Bir kader var bilemiyoruz Mucize saklı göremiyoruz Arkadaşlar dalga geçti bakışını gördüm dans ederken Adını yazdım silemiyorsun Sıkı sıkı tuttum gidemiyorsun Elime düştün yavrucuğum Git desem de zor gidersin *** Aşk tutukladı kalbimi Zil çaldırdı eteklerimi Sen şahane gelen Dur yapma kimsenin canını yakma *** Şampiyona şeker geliyor geliyor Şampiyona şeker geliyor Yıldızı var başında başın mı dönüyor Şampiyona şeker geliyor ŞAMPİYON *** Şampiyona şeker geliyor geliyor Şampiyona şeker geliyor Yıldızı var başında başın mı dönüyor Şampiyona şeker geliyor ŞAMPİYON

Kafa Tutuyor Hayrola ne bu sende ki Sonsuz hudutsuz cesaret Dilin kemiği olmaz birazcık dikkat et Senin dengin de belki seni arıyordur Aklını yalnız bırakma koş ona yardım et Lütfen bi aynaya bak Bi şeyi de tadında bırak İhtimaller malesef sana çok çok uzak Daha dünkü bebe acıdım garibe Benim gibi rakibe kafa tutuyor Tersimi bilmiyo her topa giriyo Tereciye tereyle hava atıyor Daha dünkü bebe acıdım garibe Benim gibi rakibe kafa tutuyor Tersimi bilmiyo her topa giriyo Tereciye tereyle hava atıyor Ya-a-a-a-a A-a-a-a-a Hayrola ne bu sende ki Sonsuz hudutsuz cesaret Dilin kemiği olmaz birazcık dikkat et Senin dengin de belki seni arıyordur Aklını yalnız bırakma koş ona yardım et Lütfen bi aynaya bak Bi şeyi de tadında bırak İhtimaller malesef sana çok çok uzak Daha dünkü bebe acıdım garibe Benim gibi rakibe kafa tutuyor Tersimi bilmiyo her topa giriyo Tereciye tereyle hava atıyor Daha dünkü bebe acıdım garibe Benim gibi rakibe kafa tutuyor Tersimi bilmiyo her topa giriyo Tereciye tereyle hava atıyor Ya-a-a-a-a A-a-a-a-a Ya-a-a-a-a Daha dünkü bebe acıdım garibe Benim gibi rakibe kafa tutuyor Tersimi bilmiyo her topa giriyo Tereciye tereyle hava atıyor Daha dünkü bebe acıdım garibe Benim gibi rakibe kafa tutuyor Tersimi bilmiyo her topa giriyo Tereciye tereyle hava atıyor

Sıfır Tolerans (Mahmut Orhan Remix) Her şey burada bitti Toparlan gidiyorsun Zamana bırakmadım Tehlike arz ediyorsun *** Suçüstü tövbeler Kalbe ağır darbeler İlahi sevgilim Sen kimi kandırıyorsun *** Yalnızlık bu ilişki Bu ne yaman çelişki Ki senden sakınmadım Ben hep gözü karaydım *** Bir tatlı tesadüfken Şimdi acı tecrüben oldum Ben de yanıldım Sen hep biraz yalandın *** Sıfır tolerans hadi git durma Yüreğim soğudu yakamam bir daha Kısasa kısas aşk alır verdiğini Acısı kalır son sözü söyleyenin *** Sıfır tolerans hadi git durma Yüreğim soğudu yakamam bir daha Kısasa kısas aşk alır verdiğin Acısı kalır son sözü söyleyenin *** Her şey burada bitti Toparlan gidiyorsun Zamana bırakmadım Tehlike arz ediyorsun *** Suçüstü tövbeler Kalbe ağır darbeler İlahi sevgilim Sen kimi kandırıyorsun *** Yalnızlık bu ilişki Bu ne yaman çelişki Ki senden sakınmadım Ben hep gözü karaydım *** Bir tatlı tesadüfken Şimdi acı tecrüben oldum Ben de yanıldım Sen hep biraz yalandın *** Sıfır tolerans hadi git durma Yüreğim soğudu yakamam bi' daha Kısasa kısas aşk alır verdiğini Acısı kalır son sözü söyleyenin *** Sıfır tolerans hadi git durma Yüreğim soğudu yakamam bir daha Kısasa kısas aşk alır verdiğini Acısı kalır son sözü söyleyenin Sıfır tolerans hadi git durma durma Kısasa kısas aşk alır verdiğini *** Sıfır tolerans hadi git durma Yüreğim soğudu yakamam bir daha Kısasa kısas aşk alır verdiğini Acısı kalır son sözü söyleyenin *** Sıfır tolerans hadi git durma Yüreğim soğudu yakamam bir daha Kısasa kısas aşk alır verdiğini Acısı kalır son sözü söyleyenin

Sıfır Tolerans Her şey burada bitti Toparlan gidiyorsun Zamana bırakmadım Tehlike arz ediyorsun *** Suçüstü tövbeler Kalbe ağır darbeler İlahi sevgilim Sen kimi kandırıyorsun *** Yalnızlık bu ilişki Bu ne yaman çelişki Ki senden sakınmadım Ben hep gözü karaydım *** Bir tatlı tesadüfken Şimdi acı tecrüben oldum Ben de yanıldım Sen hep biraz yalandın *** Sıfır tolerans hadi git durma Yüreğim soğudu yakamam bir daha Kısasa kısas aşk alır verdiğini Acısı kalır son sözü söyleyenin *** Sıfır tolerans hadi git durma Yüreğim soğudu yakamam bir daha Kısasa kısas aşk alır verdiğin Acısı kalır son sözü söyleyenin *** Her şey burada bitti Toparlan gidiyorsun Zamana bırakmadım Tehlike arz ediyorsun *** Suçüstü tövbeler Kalbe ağır darbeler İlahi sevgilim Sen kimi kandırıyorsun *** Yalnızlık bu ilişki Bu ne yaman çelişki Ki senden sakınmadım Ben hep gözü karaydım *** Bir tatlı tesadüfken Şimdi acı tecrüben oldum Ben de yanıldım Sen hep biraz yalandın *** Sıfır tolerans hadi git durma Yüreğim soğudu yakamam bi' daha Kısasa kısas aşk alır verdiğini Acısı kalır son sözü söyleyenin *** Sıfır tolerans hadi git durma Yüreğim soğudu yakamam bir daha Kısasa kısas aşk alır verdiğini Acısı kalır son sözü söyleyenin Sıfır tolerans hadi git durma durma Kısasa kısas aşk alır verdiğini *** Sıfır tolerans hadi git durma Yüreğim soğudu yakamam bir daha Kısasa kısas aşk alır verdiğini Acısı kalır son sözü söyleyenin *** Sıfır tolerans hadi git durma Yüreğim soğudu yakamam bir daha Kısasa kısas aşk alır verdiğini Acısı kalır son sözü söyleyenin

Telefon Rehberi Bir sürü yeşiller ummuş Belli ki kırmızı yanmış Kendini bi' şey sanmış Bizim ki kalkmış gelmiş Bir sürü anımız varmış Bensiz dünya darmış Yüreğim ağzıma gelmiş Kendini sanıyor ermiş Gerçek olsa içim yanmiycak (Yanmiycak yanmiycak) Ah yine bakmış telefon rehberine Eski sevgili defterine İşine yarar biri var mı? Bi' de üstüne bekliyor metiye Ne gerek var bu kadar kibire? Kaybediyosun bak habire Eksten next mi olur yavrum? Bari git yeni birilerine Bir sürü yeşiller ummuş Belli ki kırmızı yanmış Kendini bi' şey sanmış Bizim ki kalkmış gelmiş Bir sürü anımız varmış Bensiz dünya darmış Yüreğim ağzıma gelmiş Kendini sanıyor ermiş Gerçek olsa içim yanmiycak (Yanmiycak yanmiycak) Ah yine bakmış telefon rehberine Eski sevgili defterine İşine yarar biri var mı? Bi' de üstüne bekliyor metiye Ne gerek var bu kadar kibire? Kaybediyosun bak habire Eksten next mi olur yavrum? Bari git yeni birilerine Ah yine bakmış telefon rehberine Eski sevgili defterine İşine yarar biri var mı? Bi' de üstüne bekliyor metiye Ne gerek var bu kadar kibire? Kaybediyosun bak habire Eksten next mi olur yavrum? Bari git yeni birilerine (Bari git yeni birilerine) Ah yine bakmış telefon rehberine Eski sevgili defterine İşine yarar biri var mı? Bi' de üstüne bekliyor metiye Ne gerek var bu kadar kibire? Kaybediyosun bak habire Eksten next mi olur yavrum? Bari git yeni birilerine (Bari git yeni birilerine birilerine)