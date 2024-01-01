Şampiyon Şarkı Sözleri
Hadise Şampiyon şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Hadise Şampiyon şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Şampiyon sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Şampiyona şeker geliyor geliyor
Şampiyona şeker geliyor
Yıldızı var başında başın mı dönüyor?
Şampiyona şeker geliyor
ŞAMPİYON
***
Bir kader var bilemiyoruz
Mucize saklı göremiyoruz
Arkadaşlar dalga geçti bakışını gördüm dans ederken
Adını yazdım silemiyorsun
Sıkı sıkı tuttum gidemiyorsun
Elime düştün yavrucuğum
Git desem de zor gidersin
***
Aşk tutukladı kalbimi
Zil çaldırdı eteklerimi
Sen şahane gelen
Dur yapma kimsenin canını yakma
***
Şampiyona şeker geliyor geliyor
Şampiyona şeker geliyor
Yıldızı var başında başın mı dönüyor
Şampiyona şeker geliyor
ŞAMPİYON
***
Şampiyona şeker geliyor geliyor
Şampiyona şeker geliyor
Yıldızı var başında başın mı dönüyor
Şampiyona şeker geliyor
ŞAMPİYON
-
Anlatsam anlamaz ki
Kendi bildiği en doğru
Korkmadan sevmemiş
Bu yüzden bulamıyor yolu
***
Tek bir kalp yetmiyor
Yetse de atmıyor
Oysa ki aşk dediğin
***
Sağına soluna bakmaz
Hep yeni bir ateş yakmaz
Bir kalbin içine girince
Bir daha dışarıya çıkmaz
***
Ama bu işler sana uymaz
Ruhun adam gibi durmaz
Yıkıla yıkıla ben biterim
Sana hiçbir şey olmaz
-
Başı dertten kurtulmuyor yüreğin
Bu kaçıncı tokadı bize feleğin
Zar tutmayı seçti maalesef onlar
Biz dürüstçe oynadık yemin ederim
***
Güvendiğim çınar da, duvar da çürükmüş
Allah'ım içimde ne çok şey birikmiş
Ondan gelecek yarar da zarardan beter
Vicdanıyla kalsın sayın çok bilmiş
***
Bizim de sınırımız bir sabrımız var
Çizgiyi geçene müsaademiz yok
Bizim de bir farkımız sabrımız var
Sınavı geçene bir tek sözümüz yok
***
Bizim de sınırımız bir sabrımız var
Çizgiyi geçene müsaademiz yok
Bizim de bir farkımız sabrımız var
Sınavı geçene bir tek sözümüz yok
***
Güvendiğim çınar da, duvar da çürükmüş
Allah'ım içimde ne çok şey birikmiş
Ondan gelecek yarar da zarardan beter
Vicdanıyla kalsın sayın çok bilmiş
***
Bizim de sınırımız bir sabrımız var
Çizgiyi geçene müsaademiz yok
Bizim de bir farkımız sabrımız var
Sınavı geçene bir tek sözümüz yok
***
Bizim de sınırımız bir sabrımız var
Çizgiyi geçene müsaademiz yok
Bizim de bir farkımız sabrımız var
Sınavı geçene bir tek sözümüz yok
-
Şampiyona şeker geliyor geliyor
Şampiyona şeker geliyor
Yıldızı var başında başın mı dönüyor?
Şampiyona şeker geliyor
ŞAMPİYON
***
Bir kader var bilemiyoruz
Mucize saklı göremiyoruz
Arkadaşlar dalga geçti bakışını gördüm dans ederken
Adını yazdım silemiyorsun
Sıkı sıkı tuttum gidemiyorsun
Elime düştün yavrucuğum
Git desem de zor gidersin
***
Aşk tutukladı kalbimi
Zil çaldırdı eteklerimi
Sen şahane gelen
Dur yapma kimsenin canını yakma
***
Şampiyona şeker geliyor geliyor
Şampiyona şeker geliyor
Yıldızı var başında başın mı dönüyor
Şampiyona şeker geliyor
ŞAMPİYON
***
Şampiyona şeker geliyor geliyor
Şampiyona şeker geliyor
Yıldızı var başında başın mı dönüyor
Şampiyona şeker geliyor
ŞAMPİYON
-
Hayrola ne bu sende ki
Sonsuz hudutsuz cesaret
Dilin kemiği olmaz birazcık dikkat et
Senin dengin de belki seni arıyordur
Aklını yalnız bırakma koş ona yardım et
Lütfen bi aynaya bak
Bi şeyi de tadında bırak
İhtimaller malesef sana çok çok uzak
Daha dünkü bebe acıdım garibe
Benim gibi rakibe kafa tutuyor
Tersimi bilmiyo her topa giriyo
Tereciye tereyle hava atıyor
Daha dünkü bebe acıdım garibe
Benim gibi rakibe kafa tutuyor
Tersimi bilmiyo her topa giriyo
Tereciye tereyle hava atıyor
Ya-a-a-a-a
A-a-a-a-a
Hayrola ne bu sende ki
Sonsuz hudutsuz cesaret
Dilin kemiği olmaz birazcık dikkat et
Senin dengin de belki seni arıyordur
Aklını yalnız bırakma koş ona yardım et
Lütfen bi aynaya bak
Bi şeyi de tadında bırak
İhtimaller malesef sana çok çok uzak
Daha dünkü bebe acıdım garibe
Benim gibi rakibe kafa tutuyor
Tersimi bilmiyo her topa giriyo
Tereciye tereyle hava atıyor
Daha dünkü bebe acıdım garibe
Benim gibi rakibe kafa tutuyor
Tersimi bilmiyo her topa giriyo
Tereciye tereyle hava atıyor
Ya-a-a-a-a
A-a-a-a-a
Ya-a-a-a-a
Daha dünkü bebe acıdım garibe
Benim gibi rakibe kafa tutuyor
Tersimi bilmiyo her topa giriyo
Tereciye tereyle hava atıyor
Daha dünkü bebe acıdım garibe
Benim gibi rakibe kafa tutuyor
Tersimi bilmiyo her topa giriyo
Tereciye tereyle hava atıyor
-
Yalan hakkın tekti ve bitti
Can canandan daha kıymetli
Cadılar eskiden hep melekti
Bir baktı kanatları kirlendi
Esaret, bitti git hadi git özgürsün
Aynen böyle devam et
Gerçeği kendi gözünle görürsün
Esaret, bitti git hadi git özgürsün
Aynen böyle devam et
Gerçeği kendi gözünle görürsün
Beni tanıyan üç beş kişiye
Sor bakalım, lakabım ne?
Uzaktan bakmak serbest ama
Ön koltuklar rezerve
Koş git herkese sor gücümü
Yerde bırakmam ben öcümü
Uzaktan bakmak serbest ama
Ön koltuklar rezerve
Yalan hakkın tekti ve bitti
Can canandan daha kıymetli
Cadılar eskiden hep melekti
Bir baktı kanatları kirlendi
Esaret, bitti git hadi git özgürsün
Aynen böyle devam et
Gerçeği kendi gözünle görürsün
Esaret, bitti git hadi git özgürsün
Aynen böyle devam et
Gerçeği kendi gözünle görürsün
Beni tanıyan üç beş kişiye
Sor bakalım, lakabım ne?
Uzaktan bakmak serbest ama
Ön koltuklar rezerve
Koş git herkese sor gücümü
Yerde bırakmam ben öcümü
Uzaktan bakmak serbest ama
Ön koltuklar rezerve
Beni tanıyan üç beş kişiye
Sor bakalım, lakabım ne?
Uzaktan bakmak serbest ama
Ön koltuklar rezerve
Koş git herkese sor gücümü
Yerde bırakmam ben öcümü
Uzaktan bakmak serbest ama
Ön koltuklar rezerve
-
Her şey burada bitti
Toparlan gidiyorsun
Zamana bırakmadım
Tehlike arz ediyorsun
***
Suçüstü tövbeler
Kalbe ağır darbeler
İlahi sevgilim
Sen kimi kandırıyorsun
***
Yalnızlık bu ilişki
Bu ne yaman çelişki
Ki senden sakınmadım
Ben hep gözü karaydım
***
Bir tatlı tesadüfken
Şimdi acı tecrüben oldum
Ben de yanıldım
Sen hep biraz yalandın
***
Sıfır tolerans hadi git durma
Yüreğim soğudu yakamam bir daha
Kısasa kısas aşk alır verdiğini
Acısı kalır son sözü söyleyenin
***
Sıfır tolerans hadi git durma
Yüreğim soğudu yakamam bir daha
Kısasa kısas aşk alır verdiğin
Acısı kalır son sözü söyleyenin
***
Her şey burada bitti
Toparlan gidiyorsun
Zamana bırakmadım
Tehlike arz ediyorsun
***
Suçüstü tövbeler
Kalbe ağır darbeler
İlahi sevgilim
Sen kimi kandırıyorsun
***
Yalnızlık bu ilişki
Bu ne yaman çelişki
Ki senden sakınmadım
Ben hep gözü karaydım
***
Bir tatlı tesadüfken
Şimdi acı tecrüben oldum
Ben de yanıldım
Sen hep biraz yalandın
***
Sıfır tolerans hadi git durma
Yüreğim soğudu yakamam bi' daha
Kısasa kısas aşk alır verdiğini
Acısı kalır son sözü söyleyenin
***
Sıfır tolerans hadi git durma
Yüreğim soğudu yakamam bir daha
Kısasa kısas aşk alır verdiğini
Acısı kalır son sözü söyleyenin
Sıfır tolerans hadi git durma durma
Kısasa kısas aşk alır verdiğini
***
Sıfır tolerans hadi git durma
Yüreğim soğudu yakamam bir daha
Kısasa kısas aşk alır verdiğini
Acısı kalır son sözü söyleyenin
***
Sıfır tolerans hadi git durma
Yüreğim soğudu yakamam bir daha
Kısasa kısas aşk alır verdiğini
Acısı kalır son sözü söyleyenin
-
Her şey burada bitti
Toparlan gidiyorsun
Zamana bırakmadım
Tehlike arz ediyorsun
***
Suçüstü tövbeler
Kalbe ağır darbeler
İlahi sevgilim
Sen kimi kandırıyorsun
***
Yalnızlık bu ilişki
Bu ne yaman çelişki
Ki senden sakınmadım
Ben hep gözü karaydım
***
Bir tatlı tesadüfken
Şimdi acı tecrüben oldum
Ben de yanıldım
Sen hep biraz yalandın
***
Sıfır tolerans hadi git durma
Yüreğim soğudu yakamam bir daha
Kısasa kısas aşk alır verdiğini
Acısı kalır son sözü söyleyenin
***
Sıfır tolerans hadi git durma
Yüreğim soğudu yakamam bir daha
Kısasa kısas aşk alır verdiğin
Acısı kalır son sözü söyleyenin
***
Her şey burada bitti
Toparlan gidiyorsun
Zamana bırakmadım
Tehlike arz ediyorsun
***
Suçüstü tövbeler
Kalbe ağır darbeler
İlahi sevgilim
Sen kimi kandırıyorsun
***
Yalnızlık bu ilişki
Bu ne yaman çelişki
Ki senden sakınmadım
Ben hep gözü karaydım
***
Bir tatlı tesadüfken
Şimdi acı tecrüben oldum
Ben de yanıldım
Sen hep biraz yalandın
***
Sıfır tolerans hadi git durma
Yüreğim soğudu yakamam bi' daha
Kısasa kısas aşk alır verdiğini
Acısı kalır son sözü söyleyenin
***
Sıfır tolerans hadi git durma
Yüreğim soğudu yakamam bir daha
Kısasa kısas aşk alır verdiğini
Acısı kalır son sözü söyleyenin
Sıfır tolerans hadi git durma durma
Kısasa kısas aşk alır verdiğini
***
Sıfır tolerans hadi git durma
Yüreğim soğudu yakamam bir daha
Kısasa kısas aşk alır verdiğini
Acısı kalır son sözü söyleyenin
***
Sıfır tolerans hadi git durma
Yüreğim soğudu yakamam bir daha
Kısasa kısas aşk alır verdiğini
Acısı kalır son sözü söyleyenin
-
Bir sürü yeşiller ummuş
Belli ki kırmızı yanmış
Kendini bi' şey sanmış
Bizim ki kalkmış gelmiş
Bir sürü anımız varmış
Bensiz dünya darmış
Yüreğim ağzıma gelmiş
Kendini sanıyor ermiş
Gerçek olsa içim yanmiycak
(Yanmiycak yanmiycak)
Ah yine bakmış telefon rehberine
Eski sevgili defterine
İşine yarar biri var mı?
Bi' de üstüne bekliyor metiye
Ne gerek var bu kadar kibire?
Kaybediyosun bak habire
Eksten next mi olur yavrum?
Bari git yeni birilerine
Bir sürü yeşiller ummuş
Belli ki kırmızı yanmış
Kendini bi' şey sanmış
Bizim ki kalkmış gelmiş
Bir sürü anımız varmış
Bensiz dünya darmış
Yüreğim ağzıma gelmiş
Kendini sanıyor ermiş
Gerçek olsa içim yanmiycak
(Yanmiycak yanmiycak)
Ah yine bakmış telefon rehberine
Eski sevgili defterine
İşine yarar biri var mı?
Bi' de üstüne bekliyor metiye
Ne gerek var bu kadar kibire?
Kaybediyosun bak habire
Eksten next mi olur yavrum?
Bari git yeni birilerine
Ah yine bakmış telefon rehberine
Eski sevgili defterine
İşine yarar biri var mı?
Bi' de üstüne bekliyor metiye
Ne gerek var bu kadar kibire?
Kaybediyosun bak habire
Eksten next mi olur yavrum?
Bari git yeni birilerine
(Bari git yeni birilerine)
Ah yine bakmış telefon rehberine
Eski sevgili defterine
İşine yarar biri var mı?
Bi' de üstüne bekliyor metiye
Ne gerek var bu kadar kibire?
Kaybediyosun bak habire
Eksten next mi olur yavrum?
Bari git yeni birilerine
(Bari git yeni birilerine birilerine)