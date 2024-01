Hayrola ne bu sende ki Sonsuz hudutsuz cesaret Dilin kemiği olmaz birazcık dikkat et Senin dengin de belki seni arıyordur Aklını yalnız bırakma koş ona yardım et Lütfen bi aynaya bak Bi şeyi de tadında bırak İhtimaller malesef sana çok çok uzak Daha dünkü bebe acıdım garibe Benim gibi rakibe kafa tutuyor Tersimi bilmiyo her topa giriyo Tereciye tereyle hava atıyor Daha dünkü bebe acıdım garibe Benim gibi rakibe kafa tutuyor Tersimi bilmiyo her topa giriyo Tereciye tereyle hava atıyor Ya-a-a-a-a A-a-a-a-a Hayrola ne bu sende ki Sonsuz hudutsuz cesaret Dilin kemiği olmaz birazcık dikkat et Senin dengin de belki seni arıyordur Aklını yalnız bırakma koş ona yardım et Lütfen bi aynaya bak Bi şeyi de tadında bırak İhtimaller malesef sana çok çok uzak Daha dünkü bebe acıdım garibe Benim gibi rakibe kafa tutuyor Tersimi bilmiyo her topa giriyo Tereciye tereyle hava atıyor Daha dünkü bebe acıdım garibe Benim gibi rakibe kafa tutuyor Tersimi bilmiyo her topa giriyo Tereciye tereyle hava atıyor Ya-a-a-a-a A-a-a-a-a Ya-a-a-a-a Daha dünkü bebe acıdım garibe Benim gibi rakibe kafa tutuyor Tersimi bilmiyo her topa giriyo Tereciye tereyle hava atıyor Daha dünkü bebe acıdım garibe Benim gibi rakibe kafa tutuyor Tersimi bilmiyo her topa giriyo Tereciye tereyle hava atıyor