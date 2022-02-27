Anlatsam anlamaz ki Kendi bildiği en doğru Korkmadan sevmemiş Bu yüzden bulamıyor yolu *** Tek bir kalp yetmiyor Yetse de atmıyor Oysa ki aşk dediğin *** Sağına soluna bakmaz Hep yeni bir ateş yakmaz Bir kalbin içine girince Bir daha dışarıya çıkmaz *** Ama bu işler sana uymaz Ruhun adam gibi durmaz Yıkıla yıkıla ben biterim Sana hiçbir şey olmaz

Başı dertten kurtulmuyor yüreğin Bu kaçıncı tokadı bize feleğin Zar tutmayı seçti maalesef onlar Biz dürüstçe oynadık yemin ederim *** Güvendiğim çınar da, duvar da çürükmüş Allah'ım içimde ne çok şey birikmiş Ondan gelecek yarar da zarardan beter Vicdanıyla kalsın sayın çok bilmiş *** Bizim de sınırımız bir sabrımız var Çizgiyi geçene müsaademiz yok Bizim de bir farkımız sabrımız var Sınavı geçene bir tek sözümüz yok *** Bizim de sınırımız bir sabrımız var Çizgiyi geçene müsaademiz yok Bizim de bir farkımız sabrımız var Sınavı geçene bir tek sözümüz yok *** Güvendiğim çınar da, duvar da çürükmüş Allah'ım içimde ne çok şey birikmiş Ondan gelecek yarar da zarardan beter Vicdanıyla kalsın sayın çok bilmiş *** Bizim de sınırımız bir sabrımız var Çizgiyi geçene müsaademiz yok Bizim de bir farkımız sabrımız var Sınavı geçene bir tek sözümüz yok *** Bizim de sınırımız bir sabrımız var Çizgiyi geçene müsaademiz yok Bizim de bir farkımız sabrımız var Sınavı geçene bir tek sözümüz yok