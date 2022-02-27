Şampiyon Şarkı Sözleri
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Şampiyona şeker geliyor geliyor
Şampiyona şeker geliyor
Yıldızı var başında başın mı dönüyor?
Şampiyona şeker geliyor
ŞAMPİYON
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Bir kader var bilemiyoruz
Mucize saklı göremiyoruz
Arkadaşlar dalga geçti bakışını gördüm dans ederken
Adını yazdım silemiyorsun
Sıkı sıkı tuttum gidemiyorsun
Elime düştün yavrucuğum
Git desem de zor gidersin
***
Aşk tutukladı kalbimi
Zil çaldırdı eteklerimi
Sen şahane gelen
Dur yapma kimsenin canını yakma
***
Şampiyona şeker geliyor geliyor
Şampiyona şeker geliyor
Yıldızı var başında başın mı dönüyor
Şampiyona şeker geliyor
ŞAMPİYON
***
Şampiyona şeker geliyor geliyor
Şampiyona şeker geliyor
Yıldızı var başında başın mı dönüyor
Şampiyona şeker geliyor
ŞAMPİYON
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Anlatsam anlamaz ki
Kendi bildiği en doğru
Korkmadan sevmemiş
Bu yüzden bulamıyor yolu
***
Tek bir kalp yetmiyor
Yetse de atmıyor
Oysa ki aşk dediğin
***
Sağına soluna bakmaz
Hep yeni bir ateş yakmaz
Bir kalbin içine girince
Bir daha dışarıya çıkmaz
***
Ama bu işler sana uymaz
Ruhun adam gibi durmaz
Yıkıla yıkıla ben biterim
Sana hiçbir şey olmaz
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Başı dertten kurtulmuyor yüreğin
Bu kaçıncı tokadı bize feleğin
Zar tutmayı seçti maalesef onlar
Biz dürüstçe oynadık yemin ederim
***
Güvendiğim çınar da, duvar da çürükmüş
Allah'ım içimde ne çok şey birikmiş
Ondan gelecek yarar da zarardan beter
Vicdanıyla kalsın sayın çok bilmiş
***
Bizim de sınırımız bir sabrımız var
Çizgiyi geçene müsaademiz yok
Bizim de bir farkımız sabrımız var
Sınavı geçene bir tek sözümüz yok
***
Bizim de sınırımız bir sabrımız var
Çizgiyi geçene müsaademiz yok
Bizim de bir farkımız sabrımız var
Sınavı geçene bir tek sözümüz yok
***
Güvendiğim çınar da, duvar da çürükmüş
Allah'ım içimde ne çok şey birikmiş
Ondan gelecek yarar da zarardan beter
Vicdanıyla kalsın sayın çok bilmiş
***
Bizim de sınırımız bir sabrımız var
Çizgiyi geçene müsaademiz yok
Bizim de bir farkımız sabrımız var
Sınavı geçene bir tek sözümüz yok
***
Bizim de sınırımız bir sabrımız var
Çizgiyi geçene müsaademiz yok
Bizim de bir farkımız sabrımız var
Sınavı geçene bir tek sözümüz yok
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