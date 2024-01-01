O olmamış yanına bırakma oluruna Bir çözüm ararken düşme uçuruma Onca yaşanılan çektiğin acıya Dönüp bir bakarsan hayat bile rüya *** Dert sana mı kaldı Bırak taşıma Açıklanamaz oldun Kendini unutma *** Boşa yorulma şu yalan dünyada *** Ceylan gözlüm masum güzelim Sen hiç yorulma Ay tutuşunca su uyunca cana dokunma Olan olmaz olursa boşver aldırma sen hiç yorulma Senin en yakınınım arkadaşınım Sen hiç yorulma *** Dert sana mı kaldı Bırak taşıma Açıklanamaz oldun Kendini unutma *** Boşa yorulma şu yalan dünyada *** Ceylan gözlüm masum güzelim Sen hiç yorulma Ay tutuşunca su uyunca cana dokunma Olan olmaz olursa boşver aldırma sen hiç yorulma Senin en yakınınım arkadaşınım Sen hiç yorulma *** Sen hiç yorulma Sen hiç yorulma Sen hiç yorulma Sen hiç yorulma *** Ceylan gözlüm masum güzelim Ceylan gözlüm masum güzelim Sen hiç yorulma

Kaldım, eninde sonunda aşka kapandım Yüzünü aynaya çizdim boyadım, bakakaldım Olmazlardan hep yara aldım *** Olsun, kırık kalbinin aşkı benim olsun Bu sefer gönlün bana razı olsun Olsun, olsun Sana bana hediye armağan olsun *** Ah, ayrılırsak Ah, ayrılırsak Olmaz olsun, bir daha gücüm yok Beni senden etmesin aşk *** Kaldım, eninde sonunda eve kapandım Yüzünü aynaya çizdim boyadım, bakakaldım Olmazlardan hep yara aldım *** Olsun, kalbinde kırık aşkın benim olsun Bu sefer gönlün bana razı olsun Olsun, olsun Sana bana hediye armağan olsun *** Ah, ayrılırsak Ah, ayrılırsak Olmaz olsun, bir daha gücüm yok Beni senden etmesin aşk *** Ah, ayrılırsak Ah, ayrılırsak Olmaz olsun, bir daha gücüm yok Beni senden etmesin aşk *** Ah, ayrılırsak Ah, ayrılırsak Olmaz olsun, bir daha gücüm yok Beni senden etmesin aşk *** Ah, ayrılırsak Ah, ayrılırsak Olmaz olsun bir daha gücüm yok Beni senden etmesin aşk