Aşka Kapandım Şarkı Sözleri
Hadise Aşka Kapandım şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Hadise Aşka Kapandım şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Aşka Kapandım sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
-
O olmamış yanına bırakma oluruna
Bir çözüm ararken düşme uçuruma
Onca yaşanılan çektiğin acıya
Dönüp bir bakarsan hayat bile rüya
***
Dert sana mı kaldı
Bırak taşıma
Açıklanamaz oldun
Kendini unutma
***
Boşa yorulma şu yalan dünyada
***
Ceylan gözlüm masum güzelim
Sen hiç yorulma
Ay tutuşunca su uyunca cana dokunma
Olan olmaz olursa boşver aldırma sen hiç yorulma
Senin en yakınınım arkadaşınım
Sen hiç yorulma
***
Dert sana mı kaldı
Bırak taşıma
Açıklanamaz oldun
Kendini unutma
***
Boşa yorulma şu yalan dünyada
***
Ceylan gözlüm masum güzelim
Sen hiç yorulma
Ay tutuşunca su uyunca cana dokunma
Olan olmaz olursa boşver aldırma sen hiç yorulma
Senin en yakınınım arkadaşınım
Sen hiç yorulma
***
Sen hiç yorulma
Sen hiç yorulma
Sen hiç yorulma
Sen hiç yorulma
***
Ceylan gözlüm masum güzelim
Ceylan gözlüm masum güzelim
Sen hiç yorulma
-
Kaldım, eninde sonunda aşka kapandım
Yüzünü aynaya çizdim boyadım, bakakaldım
Olmazlardan hep yara aldım
***
Olsun, kırık kalbinin aşkı benim olsun
Bu sefer gönlün bana razı olsun
Olsun, olsun
Sana bana hediye armağan olsun
***
Ah, ayrılırsak
Ah, ayrılırsak
Olmaz olsun, bir daha gücüm yok
Beni senden etmesin aşk
***
Kaldım, eninde sonunda eve kapandım
Yüzünü aynaya çizdim boyadım, bakakaldım
Olmazlardan hep yara aldım
***
Olsun, kalbinde kırık aşkın benim olsun
Bu sefer gönlün bana razı olsun
Olsun, olsun
Sana bana hediye armağan olsun
***
Ah, ayrılırsak
Ah, ayrılırsak
Olmaz olsun, bir daha gücüm yok
Beni senden etmesin aşk
***
Ah, ayrılırsak
Ah, ayrılırsak
Olmaz olsun, bir daha gücüm yok
Beni senden etmesin aşk
***
Ah, ayrılırsak
Ah, ayrılırsak
Olmaz olsun, bir daha gücüm yok
Beni senden etmesin aşk
***
Ah, ayrılırsak
Ah, ayrılırsak
Olmaz olsun bir daha gücüm yok
Beni senden etmesin aşk