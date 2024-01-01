Sevmiyo Şarkı Sözleri
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Kalamam senden sonra buralarda
Hiç önemi yok, hiç önemi yok
Giderim kendi yoluma bana zor, bana sor
Daha yol uzun, daha yol uzun
***
Bendeki de kalp sevmedi senden sonra, sonra
***
Of, of
Şimdi kimleri seviyo'?
Of, of
Gözlerim onu arıyo'
***
Of, of
Kimse sen gibi sevmiyo'
Of, of
Kalbim hep onu arıyo'
***
Kalamam senden sonra buralarda
Hiç önemi yok, hiç önemi yok
Giderim kendi yoluma bana zor, bana sor
Daha yol uzun, daha yol uzun
***
Bendeki de kalp sevmedi senden sonra, sonra
***
Of, of
Şimdi kimleri seviyo'?
Of, of
Gözlerim onu arıyo'
***
Of, of
Kimse sen gibi sevmiyo'
Of, of
Kalbim hep onu arıyo', arıyo'