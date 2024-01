Kalamam senden sonra buralarda Hiç önemi yok, hiç önemi yok Giderim kendi yoluma bana zor, bana sor Daha yol uzun, daha yol uzun *** Bendeki de kalp sevmedi senden sonra, sonra *** Of, of Şimdi kimleri seviyo'? Of, of Gözlerim onu arıyo' *** Of, of Kimse sen gibi sevmiyo' Of, of Kalbim hep onu arıyo' *** Kalamam senden sonra buralarda Hiç önemi yok, hiç önemi yok Giderim kendi yoluma bana zor, bana sor Daha yol uzun, daha yol uzun *** Bendeki de kalp sevmedi senden sonra, sonra *** Of, of Şimdi kimleri seviyo'? Of, of Gözlerim onu arıyo' *** Of, of Kimse sen gibi sevmiyo' Of, of Kalbim hep onu arıyo', arıyo'