Her şey burada bitti, toparlan gidiyorsun Zamana bırakmadım, tehlike arz ediyorsun Suçüstü tövbeler, kalbe ağır darbeler İlahi sevgilim, sen kimi kandırıyorsun *** Yalnızlık bu ilişki, bu ne yaman çelişki Ki senden sakınmadım, ben hep gözü karaydım Bir tatlı tesadüfken, şimdi acı tecrüben Oldum bende yanıldım, sen hep biraz yalandın *** Sıfır tolerans hadi git durma Yüreğim soğudu yakamam bir daha Kısasa kısas aşk alır verdiğini Acısı kalır son sözü söyleyenin *** Sıfır tolerans hadi git durma Yüreğim soğudu yakamam bir daha Kısasa kısas aşk alır verdiğini Acısı kalır son sözü söyleyenin