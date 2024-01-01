Her şey burada bitti Toparlan gidiyorsun Zamana bırakmadım Tehlike arz ediyorsun *** Suçüstü tövbeler Kalbe ağır darbeler İlahi sevgilim Sen kimi kandırıyorsun *** Yalnızlık bu ilişki Bu ne yaman çelişki Ki senden sakınmadım Ben hep gözü karaydım *** Bir tatlı tesadüfken Şimdi acı tecrüben oldum Ben de yanıldım Sen hep biraz yalandın *** Sıfır tolerans hadi git durma Yüreğim soğudu yakamam bir daha Kısasa kısas aşk alır verdiğini Acısı kalır son sözü söyleyenin *** Sıfır tolerans hadi git durma Yüreğim soğudu yakamam bir daha Kısasa kısas aşk alır verdiğin Acısı kalır son sözü söyleyenin *** Her şey burada bitti Toparlan gidiyorsun Zamana bırakmadım Tehlike arz ediyorsun *** Suçüstü tövbeler Kalbe ağır darbeler İlahi sevgilim Sen kimi kandırıyorsun *** Yalnızlık bu ilişki Bu ne yaman çelişki Ki senden sakınmadım Ben hep gözü karaydım *** Bir tatlı tesadüfken Şimdi acı tecrüben oldum Ben de yanıldım Sen hep biraz yalandın *** Sıfır tolerans hadi git durma Yüreğim soğudu yakamam bi' daha Kısasa kısas aşk alır verdiğini Acısı kalır son sözü söyleyenin *** Sıfır tolerans hadi git durma Yüreğim soğudu yakamam bir daha Kısasa kısas aşk alır verdiğini Acısı kalır son sözü söyleyenin Sıfır tolerans hadi git durma durma Kısasa kısas aşk alır verdiğini *** Sıfır tolerans hadi git durma Yüreğim soğudu yakamam bir daha Kısasa kısas aşk alır verdiğini Acısı kalır son sözü söyleyenin *** Sıfır tolerans hadi git durma Yüreğim soğudu yakamam bir daha Kısasa kısas aşk alır verdiğini Acısı kalır son sözü söyleyenin