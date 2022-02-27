Sıfır Tolerans/ Mahmut Orhan Remix Şarkı Sözleri
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Hadise
Sıfır Tolerans/ Mahmut Orhan Remix
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Her şey burada bitti, toparlan gidiyorsun
Zamana bırakmadım, tehlike arz ediyorsun
Suçüstü tövbeler, kalbe ağır darbeler
İlahi sevgilim, sen kimi kandırıyorsun
***
Yalnızlık bu ilişki, bu ne yaman çelişki
Ki senden sakınmadım, ben hep gözü karaydım
Bir tatlı tesadüfken, şimdi acı tecrüben
Oldum bende yanıldım, sen hep biraz yalandın
***
Sıfır tolerans hadi git durma
Yüreğim soğudu yakamam bir daha
Kısasa kısas aşk alır verdiğini
Acısı kalır son sözü söyleyenin
***
Sıfır tolerans hadi git durma
Yüreğim soğudu yakamam bir daha
Kısasa kısas aşk alır verdiğini
Acısı kalır son sözü söyleyenin