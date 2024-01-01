-
Dinle benden sana bir tavsiye
Dönme asla düne
Acıyla beslenirsen geçip gider bugün
***
Çamura batsan bile
Çivi gibi sağlam olman gerek
Bunlar bizans oyunları, gülmen gerek
***
Dünde kalanlardan bir numara olmaz asla
Senden kalanlarla havalara girer anca
***
Oh oh, kimler gidiyor
Oh oh, bilen biliyor
***
İçinde yansa ormanlar (geri dönme)
Sonra kopsa fırtına (geri dönme)
Dağlar yerinden ayrılmaz (düne dönme)
Ateş suya dönmez
***
İçinde yansa ormanlar (geri dönme)
Sonra kopsa fırtına (geri dönme)
Dağlar yerinden ayrılmaz (düne dönme)
Ateş suya dönmez
***
Dinle benden sana bir tavsiye
Dönme asla düne
Acıyla beslenirsen geçip gider bugün
***
Dünde kalanlardan bir numara olmaz asla
Senden kalanlarla havalara girer anca
***
Oh oh, kimler gidiyor
Oh oh, bilen biliyor
***
İçinde yansa ormanlar (geri dönme)
Sonra kopsa fırtına (geri dönme)
Dağlar yerinden ayrılmaz (düne dönme)
Ateş suya dönmez
***
İçinde yansa ormanlar (geri dönme)
Sonra kopsa fırtına (geri dönme)
Dağlar yerinden ayrılmaz (düne dönme)
Ateş suya dönmez
***
İçinde yansa ormanlar (geri dönme)
Sonra kopsa fırtına (geri dönme)
Dağlar yerinden ayrılmaz (düne dönme)
Ateş suya dönmez
-
Bu gece geliyorsun, mazeretin yok.
Marşla yürüyorsun, bahanen çok.
Bana yine baldan tatlı geliyorsun,
Aşkı veriyorsun of!
***
Bu gece geliyorsun, mazeretin yok.
Marşla yürüyorsun, bahanen çok.
Bana yine baldan tatlı geliyorsun,
Aşkı veriyorsun
***
O güzel gözlerini doktora götürüyorsun,
Yakınını göremiyorsun, niye beni kesemiyorsun?
Ay aman, zillerimi çalıp nereye kaçıyorsun?
Körebe mi oynuyorsun, dolaba mı saklıyorsun?
***
Neredesin aşkım? Buradayım aşkım.
Neredesin aşkım? Buradayım aşkım.
Kara kara gecelere perde çekiyorsun,
Aşka geliyorum of!
***
Neredesin aşkım? Buradayım aşkım.
Neredesin aşkım? Buradayım aşkım.
Kara kara gecelere perde çekiyorsun,
Aşka geliyorum of!
***
Çikolata verdim karnın tok,
Aşk büyüsü mü bu zehirli ok.
Bana yine baldan tatlı geliyorsun,
Aşkı veriyorsun of!
***
Çikolata verdim karnın tok,
Aşk büyüsü mü bu zehirli ok.
Bana yine baldan tatlı geliyorsun,
Aşkı veriyorsun
***
O güzel gözlerini doktora götürüyorsun,
Yakınını göremiyorsun, niye beni kesemiyorsun?
Ay aman, zillerimi çalıp nereye kaçıyorsun?
Körebe mi oynuyorsun, dolaba mı saklıyorsun?
***
Neredesin aşkım? Buradayım aşkım.
Neredesin aşkım? Buradayım aşkım.
Kara kara gecelere perde çekiyorsun,
Aşka geliyorum of!
***
Neredesin aşkım? Buradayım aşkım.
Neredesin aşkım? Buradayım aşkım.
Kara kara gecelere perde çekiyorsun,
Aşka geliyorum of!
-
Kapımı çal, hadi kapımı çal.
Hazır ettim ben beni, geçir kendimden.
Hadi, hadi nefesim ol.
Zehirlendim, zehirlendim.
***
Turuncu bir ateş gibi sıcaksın
Aşkı kalbimi tutuşturan tek sen olacaksın.
***
Yaz günü yakar bu güneş, kavurur ya.
Kalbimi çalar bu deniz, tadı aşk ya.
Geceye düşer yakamoz ışığında,
Beni al kollarına, sar, bırakma.
***
Yaz günü yakar bu güneş, kavurur ya.
Kalbimi çalar bu deniz, tadı aşk ya.
Geceye düşer yakamoz ışığında,
Beni al kollarına, sar, bırakma.
Beni al kollarına, sar, bırakma.
-
Mühim değil aklımdan geçenler
Kimseyi bozmaz bu düşünceler
Ne sana, ne dünyaya uzağım
Sadece kendime yabancıyım
Bu aralar, bu aralar
***
Düşlerim yaptıklarıma, yol değil
Yollar çıkıyor karşıma, yol değil
Soru, soru, yaşam bir soru
Cevap bende giz
Ben bende değilim, aklımda biz
***
Düşlerim yaptıklarıma, yol değil
Yollar çıkıyor karşıma, yol değil
Soru, soru, yaşam bir soru
Cevap bende giz
Ben bende değilim, aklımda biz
Bu aralar, bu aralar, bu aralar
***
Mühim değil aklımdan geçenler
Kimseyi bozmaz bu düşünceler
Ne sana, ne dünyaya uzağım
Sadece kendime yabancıyım
Bu aralar, bu aralar
***
Düşlerim yaptıklarıma, yol değil
Yollar çıkıyor karşıma, yol değil
Soru, soru, yaşam bir soru
Cevap bende giz
Ben bende değilim, aklımda biz
***
Düşlerim yaptıklarıma, yol değil
Yollar çıkıyor karşıma, yol değil
Soru, soru, yaşam bir soru
Cevap bende giz
Ben bende değilim, aklımda biz
Bu aralar, bu aralar, bu aralar
-
Ne zaferinden bahsediyorsun?
Sen savaşla aşkı, karıştırmışsın
Çık o karanlıktan siperinden
Sen beni hep düşman, varsaymışsın
***
Sen rekabet iste, ben buna bayılıyırım
Kadının gücünü hafife alma
Erkeklik gururun vardır sanırım
Perişan olup zor durumda kalma
***
İstersen bana, 'Ukala, Mukala' de
El üstünde, tutulmazsam hep el kalırım
Prensesler gibiydim ben baba evinde
Özgürlüğüme gölgeyi hakaret sayarım
***
İstersen bana, 'Ukala, Mukala' de
El üstünde, tutulmazsam hep el kalırım
Prensesler gibiydim ben baba evinde
Özgürlüğüme gölgeyi hakaret sayarım
***
Ne zaferinden bahsediyorsun?
Sen savaşla aşkı, karıştırmışsın
Çık o karanlıktan siperinden
Sen beni hep düşman, varsaymışsın
***
Sen rekabet iste, ben buna bayılıyırım
Kadının gücünü hafife alma
Erkeklik gururun vardır sanırım
Perişan olup zor durumda kalma
***
İstersen bana, 'Ukala, Mukala' de
El üstünde, tutulmazsam hep el kalırım
Prensesler gibiydim ben baba evinde
Özgürlüğüme gölgeyi hakaret sayarım
***
İstersen bana, 'Ukala, Mukala' de
El üstünde, tutulmazsam hep el kalırım
Prensesler gibiydim ben baba evinde
Özgürlüğüme gölgeyi hakaret sayarım
***
İstersen bana, 'Ukala, Mukala' de
El üstünde, tutulmazsam hep el kalırım
Prensesler gibiydim ben baba evinde
Özgürlüğüme gölgeyi hakaret sayarım
-
Dinle benden sana bir tavsiye
Dönme asla düne
Acıyla beslenirsen geçip gider bugün
***
Çamura batsan bile
Çivi gibi sağlam olman gerek
Bunlar bizans oyunları, gülmen gerek
***
Dünde kalanlardan bir numara olmaz asla
Senden kalanlarla havalara girer anca
***
Oh oh, kimler gidiyor
Oh oh, bilen biliyor
***
İçinde yansa ormanlar (geri dönme)
Sonra kopsa fırtına (geri dönme)
Dağlar yerinden ayrılmaz (düne dönme)
Ateş suya dönmez
***
İçinde yansa ormanlar (geri dönme)
Sonra kopsa fırtına (geri dönme)
Dağlar yerinden ayrılmaz (düne dönme)
Ateş suya dönmez
***
Dinle benden sana bir tavsiye
Dönme asla düne
Acıyla beslenirsen geçip gider bugün
***
Dünde kalanlardan bir numara olmaz asla
Senden kalanlarla havalara girer anca
***
Oh oh, kimler gidiyor
Oh oh, bilen biliyor
***
İçinde yansa ormanlar (geri dönme)
Sonra kopsa fırtına (geri dönme)
Dağlar yerinden ayrılmaz (düne dönme)
Ateş suya dönmez
***
İçinde yansa ormanlar (geri dönme)
Sonra kopsa fırtına (geri dönme)
Dağlar yerinden ayrılmaz (düne dönme)
Ateş suya dönmez
***
İçinde yansa ormanlar (geri dönme)
Sonra kopsa fırtına (geri dönme)
Dağlar yerinden ayrılmaz (düne dönme)
Ateş suya dönmez
-
Ayrılırken kötü şeyler oluyor
Ama hiçbiri şimdi aklıma gelmiyor
Nevrin dönünce hayat geri sarmıyor
O gün savrulan laflara dilim varmıyor
Acısı bana hesap soruyor
Saati kurup kurup duruyor
Aman, aman
Bela niye hep beni buluyor
Bana dönüp üstüme salıyor
Bugün giydiğim hiçbir şey
Neden yakışmıyor
Kalbime yasaklar koysam
Kendime tokatlar atsam
Karanlık bana özel çöküyor
Bir ben miyim ya da var mı başkası daha
Kalbime yasaklar koysam
Kendime tokatlar atsam
Yalnızlık daha da büyüyor
Bir ben miyim ya da var mı başkası daha
Beynimde her gün milyon hücre ölüyor
Yerlerini resimlerin süslüyor
Sevseler sana ölseler
Gönül söz dinlemiyor
Her gece çitlerimden aynı kuzu atlıyor
Acısı bana hesap soruyor
Saati kurup kurup duruyor
Aman, aman
Bela niye hep beni buluyor
Bana dönüp üstüme salıyor
Bugün giydiğim hiçbir şey
Neden yakışmıyor
Kalbime yasaklar koysam
Kendime tokatlar atsam
Karanlık bana özel çöküyor
Bir ben miyim ya da var mı başkası daha
Kalbime yasaklar koysam
Kendime tokatlar atsam
Yalnızlık daha da büyüyor
Bir ben miyim ya da var mı başkası daha
Ah-ah
Ya da var mı başkası daha
Ah-ah
Acısı bana hesap soruyor
Saati kurup kurup duruyor
Aman aman
Bela niye hep beni buluyor
Bana dönüp üstüme salıyor
Bugün giydiğim hiçbir şey
Neden yakışmıyor
Kalbime yasaklar koysam
Kendime tokatlar atsam
Karanlık bana özel çöküyor
Bir ben miyim ya da var mı başkası daha
Kalbime yasaklar koysam
Kendime tokatlar atsam
Yalnızlık daha da büyüyor
Bir ben miyim ya da var mı başkası daha
-
Kapımı çal, hadi kapımı çal.
Hazır ettim ben beni, geçir kendimden.
Hadi, hadi nefesim ol.
Zehirlendim, zehirlendim.
***
Turuncu bir ateş gibi sıcaksın
Aşkı kalbimi tutuşturan tek sen olacaksın.
***
Yaz günü yakar bu güneş, kavurur ya.
Kalbimi çalar bu deniz, tadı aşk ya.
Geceye düşer yakamoz ışığında,
Beni al kollarına, sar, bırakma.
***
Yaz günü yakar bu güneş, kavurur ya.
Kalbimi çalar bu deniz, tadı aşk ya.
Geceye düşer yakamoz ışığında,
Beni al kollarına, sar, bırakma.
Beni al kollarına, sar, bırakma.
-
Güneş doğsun
Denizde dalgalar dursun
Zihnim ıssız
Gözlerim yaşsız olsun
***
Gel yolumun ışığı
Gel güneşin sıcağı
Gel en beklediğim
Görsün gözüm gerçek olduğunu
***
Gel yolumun ışığı
Gel güneşin sıcağı
Gel en beklediğim
Görsün gözüm gerçek olduğunu
***
Güneş doğsun
Denizde dalgalar dursun
Zihnim ıssız
Gözlerim yaşsız olsun
***
Gel yolumun ışığı
Gel güneşin sıcağı
Gel en beklediğim
Görsün gözüm gerçek olduğunu
***
Gel yolumun ışığı
Gel güneşin sıcağı
Gel en beklediğim
Görsün gözüm gerçek olduğunu
***
Gel yolumun ışığı
Gel güneşin sıcağı
Gel en beklediğim
Görsün gözüm gerçek olduğunu
Görsün gözüm gerçek olduğunu
-
Cümlelerle anlatmak kolay değil, kolay değil
Girip kalbimden baksan içim sana uzay gelir
Sorgularsan çok fazla
Merak tabi hasar verir
Yarın var mı garanti yok
Şu an güzel sorun nedir
***
Yaşa yaşa çok yaşa
Hayatın tadını çıkar takıl tak, tak takma
Kafana tokada olsa başka bir şey mühim değil
***
Yaşa yaşa çok yaşa
Şu anın değerini bil donuk bak, bak bakma
Trene bakanlardan olma yaşa mühim değil
***
Her insanla aşk başka hikayedir, roman denir
Göz göze konuşmadan yaşamsa hep kolay gelir
Sorgularsan çok fazla
Aşk tabi hasar verir
Yarın var mı garanti yok
Bugün güzel sorun nedir
***
Yaşa yaşa çok yaşa
Hayatın tadını çıkar takıl tak, tak takma
Kafana tokada olsa başka bir şey mühim değil
***
Yaşa yaşa çok yaşa
Şu anın değerini bil donuk bak, bak bakma
Trene bakanlardan olma yaşa mühim değil
***
Yaşa yaşa çok yaşa
Hayatın tadını çıkar takıl tak, tak takma
Kafana tokada olsa başka bir şey mühim değil
Yaşa yaşa çok yaşa
Kafana göre takıl
Yaşa yaşa çok yaşa
Mühim değil
***
Yaşa yaşa çok yaşa
Kafana göre takıl
Yaşa yaşa çok yaşa
Mühim değil
-
Benim iki kalbim var
Biri senin gördüğün
Biri tarihe gömdüğüm
Benim iki kalbim var
Biri senin gördüğün
Biri hala kördüğüm
Asla, asla demem ama
Konu sen olunca istisna
Asla, asla demem ama
Konu sen olunca istisna
Şimdi sen, dünyayı
Getirip önüme döksen olmaz
Bunu sen de biliyorsun
Dökülen su kabını doldurmaz
Aşkımdan çıldırsan
Yalvarsan ruhum duymaz
Bir kalbi bir kurşun
İki kere tam on ikiden vurmaz
Öğrendim ter köşe yapmayı
Sayende düşe düşe kalkmayı
Bazende en dibe vurmayı
Takmamayı öğrendim
Öğrendim yaza yaza bozmayı
Eliyle kuyuları kazmayı
Kalbiyle konuşamayanları
Sevmemeyi öğrendim
Benim iki dünyam var
Biri içinde durduğum
Biri hayalini kurduğum
Benim iki dünyam var
Biri içinde durduğum
Biri kendime sunduğum
Asla asla demem ama
Konu sen olunca istisna
Asla asla demem ama
Konu sen olunca istisna
Şimdi sen, dünyayı
Getirip önüme döksen olmaz
Bunu sen de biliyorsun
Dökülen su kabını doldurmaz
Aşkımdan çıldırsan
Yalvarsan ruhum duymaz
Bir kalbi bir kurşun
İki kere tam on ikiden vurmaz
Öğrendim ters köşe yapmayı
Sayende düşe düşe kalkmayı
Bazende en dibe vurmayı
Takmamayı öğrendim
Öğrendim yaza yaza bozmayı
Eliyle kuyuları kazmayı
Kalbiyle konuşamayanları
Sevmemeyi öğrendim
Öğrendim ters köşe yapmayı
Sayende düşe düşe kalkmayı
Bazende en dibe vurmayı
Takmamayı öğrendim
Öğrendim yaza yaza bozmayı
Eliyle kuyuları kazmayı
Kalbiyle konuşamayanları
Sevmemeyi öğrendim